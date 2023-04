Sin medias tintas

Hacen recular al Palenque

Por Martín Romo (El Verdugo)

Hacen recular al Palenque…Y a los que les quedó claro que los del Ayuntamiento de Hermosillo “no estaban jugando”, cuando advirtieron que a los espectáculos musicales de la Expo Gan 2023 en los que vendieran alcohol no permitirían la entrada de menores de edad, es a los de la empresa “Mátalas Callando Producciones” que regentean los “de$plumadero$” del Palenque y el llamado Teatro del Pueblo. ¡Zaz!

Toda vez que el pasado domingo las autoridades “se las aplicaron” durante durante el concierto de la agupación norteña Marca Registrada, ya que cuando mejor estaba la pachaga tuvieron que suspender la venta de bebidas embriagantes, al captarse a jóvenes de menos de 18 años de edad queriendo ingresar a ese emborrachadero con boleto de adulto y no de adolescente, con lo que prácticamente les pararon la fiesta.

Porque de esa forma es que esa noche se les acabó el negocio redondo, como lo exhibe que dicho grupo hasta dejó de tocar y se dio por terminado el aquelarre que estaba en su mejor momento, y a coro abierto, y todo por no haber creído que iba en serio lo sentenciado por el secretario de la Comuna de Hermosillo, Florencio Díaz Armenta, de que eso le iba a pasar si expendían cheve entre la chamacada. ¡De ese pelo!

No en balde es por lo que “Mátalas Callando Producciones” se viera obligada a emitir un comunicado oficial para explicar que la chavalada que aún no alcance la mayoría de edad ya no podrá tener acceso a los eventos como el de “Peso Pluma” y “Tito Torbellino Jr”, bajo el pretexto de que supuestamente han detectado compras de adulto, con la intención de ingresar a un menor, cuando se supone que debe haber un “filtro”.

Aun y cuando lo cierto es que sí le habían estado vendiendo boletaje a los chamacos, pero disfrazándola con el cuento de que era para apoyar a la adolescencia, otorgándoles la oportunidad de ingresar para poder ver a su artista favorito en un recinto que antes había sido sólo para los mayores, y que es por lo que ahora tendrán que devolver las entrada$, o reembolsar los ticketes que ya habían comercializado. ¡Palos!

O séase que ahora sí que “muy a la chita callando”, pero los de esa compañía habían caído en esa rapacidad nunca antes vista, a la hora de querer revolver “las parida$ con las preñada”, como dijera un ex gobernador, al permitir la “conbebencia” entre los jovencitos y los ya muy “peludotes”, al ignorar la recomendación que les hiciera “El Chito” Díaz, de ahí que tuvieran que hacerlos entender por las malas, en vez de por las buenas.

En lo que es una reculada con la que además se comprueba que el principal negociazo es la vendimia ambarina, pero con todo y eso “se fueron de pa$o”, y de pesos, al pretender meter en ese mismo aro a los mozalbetes, que generalmente acuden a escuchar a los representantes el género rapero, pero ya estando dentro de esos lugares, es más que obvio que “se ponen a empinar el codo”, y lo que le sigue. ¿Qué no?

Casi por nada ese es un nuevo exce$o con el que se demuestra lo rapace$ que están en la actual 40 edición de esa Exposición Ganadera, por lo mismo ser en todas las áreas, como por ejemplo en la de los juegos, ya que por subirse 2 minutos a una miniretroecavadora cobran $80 pesos, aparte de los $70 pesos del costo de la entrada, y es por eso del alud de quejas que hay por lo carísima que está esa feria que para nada es del pueblo.

Reaparece el “Prejidente”…A querer y no pero la que seguía metiendo dudas, era la prolongada ausencia del “Prejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, por un dizque contagio de Covid 19, aunque más bien dicen que es por un mal del corazón, y “píor” porque ayer concluyó una reunión en Palacio Nacional, a la que convocaron a los gobernadores de Morena, pero sin que se le viera. ¡Pácatelas!

Derivado de lo anterior es por lo que aumentaron las especulaciones sobre su real estado de salud, después de que el pasado domingo sorpresivamente suspendiera una gira que realizaba por Mérida, Yucatán, para supervisar el Tren Maya, y según esto sufrió un desmayo, y es por lo que fuera trasladado de emergencia a la Ciudad de México en un avión militar, y desde entonces no se le había vuelto a ver, ni escuchar. ¡Tómala!

De ahí que ante esas elucubraciones que se multiplicaran, es por lo que el secretario de Gobierno, Augusto López Hernández señalara que: “Ya aparecerá, tengan paciencia”, y es que a cuatro días de su presunta contagiada, simplemente se ha mantenido alejado del ojo público, y es por lo que en su caso se ha hecho cargo de las “famosas” conferencias mañaneras de tooooodos los días. ¡Así la intriga!

Aun así y por encima de los que decía Adán Augusto, lo verdad es que hasta ese momento no había dado señales de vida, y es por lo que incluso suponían que tiene paralizada una parte de su cuerpo, pero sin que sea algo que se haya hecho oficial, pero a partir de lo ventilado por López Hernández, jura y casi perjura que él sí ha visto al Presidente de la República, aunque hasta ese instante todavía no pasaba de su mero dicho.

Es por eso de los asegunes que hubiera en torno a esa cumbre de “Gobers” guindas, que estilan que tuvo una duración de casi dos horas, y en la que también participó el gobernador, Alfonso Durazo, aunque ya por la tarde y de manera sorpresiva AMLO salió a ofrecer un videomensaje a través de su cuenta de Twitter, en el que dijo que estaba bien y de buenas, eso en respuesta para quienes ya lo daban por muerto. ¡De ese vuelo!

A ese punto estuvo la repentina reaparición de Andrés Manuel, y con un muy buen talante y bastante aire, ya que la explicación sobre su condición física se alargó bastante, resaltando que sólo se le bajó la presión.

Surgen Amigos de Colosio…Por si no lo sabían, pero resulta que desde marzo del año pasado surgió en el Estado una cruzada denominada Los Amigos de Colosio, que es encabezada por Enrique Soto, para promover la figura de Luis Donaldo Colosio Jr., actual acalde de Monterrey por el Partido Movimiento Ciudadano, y para mayores señas hijo del asesinado ex candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio. ¡Órale!

Así está esa revelación que ayer hiciera Soto Peñúñuri en su comparecencia ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, de las que es líder y fundador, Carlos Rodríguez Pérez, “El Kaly” para su cúmulo de amigos, al destapar que se trata de un movimiento ciudadano auténtico, que nada tiene que ver con partidos políticos, sino que el fin es impulsar caras nuevas para lo que será la elección “a la grande” del 2024. ¡Qué tal!

Eso bajo la base de que las mayorías ya están hasta “la mauser” de los políticos tradicionales, de ahí que por su cuenta, y de esa manera le estarán apostando a un cambio generacional en la polaca con Luis Dondaldo a la cabeza, y eso sumado a que la marca Colosio pesa, pero lo más curioso es que ni siquiera le han informado, como tampoco a sus familiares y los más cercanos al colosismo, lo que suena por demás incongruente. ¡Ups!

Es por lo que después de escuchar al “romántico” de Enrique, no queda “díotra” más que decir que soñar no cuesta nada, por como creen que es el momento en que la sociedad debe unirse en pro de un candidato como el mencionado, y a la vez haciendo alianza con los institutos políticos de oposición, porque según esto sólo así podrían ganarle al “gallo” de Morena, porque de otra manera no les alcanzaría, y eso es lo que pretenden.

Para el caso Soto maneja que ya están en vías de lo que sería la conformación de una representación en las 32 Entidades, que calculan que quedría para el venidero septiembre, para un mes después, o en noviembre, hacerle la proposición al Jr. De Colosio, sin embargo, y por encima de sus dichos, lo único verídico es que ya están contra el tiempo, y ni siquiera se sabía de ellos, con todo y que digan que ya están en varios municipios.

Ante lo que no queda más que señalar que así está la inegeniudad exhibida por el coordinador estatal de Los Amigos de Colosio, porque para empezar lo que es Luis Donaldo tinen un dueño político que se llama Dante Delgado, que es el que explota la franquicia de MC, y quien ha dado muestras que no propiamente le importa ganar, sino el negociar, por lo que de entrada con eso se van a topar ya llegada la hora de las definiciones.

Desayuno escolar pa´todos…La que con chamba está matando grillas, es la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Lorenia Valles Sampedro, y para prueba está la positiva noticia que acaba de dar, de que en el presente año el programa de los desayunos escolares gratuitos operará en todas las escuelas de educación básica de Sonora. ¡De ese tamaño!

A ese grado está la buena nueva anunciada por la también diputada federal con licencia, al destacar que por primera vez ese esquema de almuerzos contará con presupuesto estatal y federal para atender los planteles de Sonora, como parte de una estrategia para combatir el hambre y mejorar el rendimiento escolar de los niños, pero sobre todo de los que están en condiciones vulnerables. ¿Cómo ven?

Lo que signfica que si en el 2022 se alimentaron 130 mil estudiantes diariamente en los días hábiles del ciclo, en mil 969 centros educativos, lo que es en el 2023 proyectan aumentar la cantidad en 3 mil 254 de esos inmuebles del saber, en los que se congregan 187 mil 259 alumnos, por lo que de esa dimensión sería el beneficio, porque ya nadie se quedaría sin que le sirvan, o nomás “milando” como el chinito. ¡Así el dato!

Por ese motivo es por el que Valles Sampedro recién acudió a la escuela “Ejército Mexicano”, localizada en Hermosillo, para hacer un chequeo con el fin de revisar los platillos que el estudiantado degustará, para de primera mano darles el visto bueno, en aras de “palomearlos”, por lo que así están los preparativos para que queden los que se pondrán sobre la mesa de manera definitiva. ¡Esa es la intención!

Razón por la cual es que Lorenia dijera que: “Llevar a cabo esta visita para ver cómo estamos trabajando, para ver cómo están disfrutando ustedes sus desayunos escolares y darnos cuenta que es importante cumplir con la tarea que le toca al gobierno, pero también hacer un reconocimiento a las autoridades escolares, porque en verdad esto es un trabajo en equipo”, por lo que ese es el culinario plan que se traen. ¡Mínimo!

