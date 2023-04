Sin medias tintas

Cunden ataques a padres

Vive violencia la Capital

Al fin cambio de hospital

¡Dan reversa agricutores!

Por Martín Romo (El Verdugo)

Cunden ataques a padres…Y ahora sí que ya se llegó a un punto de degradación social provocada por las drogas y el alcohol, que hoy en día ya se les perdió el respeto a los papás por parte de sus hijos, y para prueba está que en el primer triemestre del 2023 se han disparado las agresiones contra los progenitores, al grado que ya representan el 20% del total de los reportes de violencia intrafamiliar en la Capital. ¡Zaz!

Y para quien dude de lo anterior ahí están los datos revelados por la titular de la Unidad de Género de la Policía Municipal de Hermosillo, Cassandra López Manzano, de que en los primeros tres meses de lo que va del año ocurrieron 4 mil 123 reportes violentos en el seno de las familias, pero el 10.56% de estos fueron por ataques de los vástagos a sus madres; un 3.18% de hijas a las mamás; y 3.16% de los hijos a su padre. ¡Palos!

No por nada es que ese tipo de sucesos violentadores ya estén siendo considerados como una nueva categoría, por la creciente incidencia de los mismos en los últimos doce meses, lo que pone de manifiesto que ya no hay “respetación” para los paterfamilias, por lo que sí ya no respetan a quienes les dieron la vida, es obvio que ya no van a respetar a nadie, por lo que a ese extremo ya ha llegado ese círculo violento. ¡De ese pelo!

O séase que así ya le están “levantando la mano” a los padres, porque ya le perdieron el miedo a aquella advertencia de que “se les va a sacar”, porque hoy en día a los chamacos ya no les pueden decir nada, porque luego luego “brincan” y les quieren pegar, como lo denotan esas estadísticas que sí que están como para pensar en que algo debe hacerse al respecto, por como el mundo ya está al revés. ¡Ni más ni menos!

En lo que en parte también es consecuencia del solapamiento oficial que ha habido, y con el que terminan consecuentandolos, como ese que en el pasado reciente promovieran los diputados, y que denominaran “Ley Chancla”, con la que se prohibió que se les “maltratara”, porque de hacerlo quienes los engendraron podrían ir a la cárcel por chanclearlos, cuando a veces una nalgada a tiempo puede evitar muchos problemas. ¿Qué no?

Pues si bien no es que se esté a favor de la violencia, pero a veces es más que necesario un chanclazo para “enderezarlos”, o corregirlos, sin embargo ahora tienen más derechos que los adultos, tan es así que hasta ellos mismos amenazan con demandar al DIF, y es por eso que están como están, porque se da el caso que hasta en las escuelas están golpeando a los profesores, por lo que así se han invertido los papeles. ¡Vóitelas!

De ahí que como dijera el cantante Marco Antonio Solís: ¡A dónde vamos a parar!, con todo y que tampoco se debe dejar de lados que de alguna manera los jóvenes están repitiendo los malos patrones que aprendieron en sus casas, como apuntillara López Manzano, al señalar que si el papá es violento contra su esposa, la agrede, lastima y le grita, es que muy probablemente que sus descendientes harán lo mismo. ¡Mínimo!

Aun así lo que es la droga y las bebidas embriagantes están consideradas como los principales detonantes de esa modalidad violenta, al trascender que por la adicción y los efectos es por lo que suelen agredir a las figuras paternas, para tratar de despojarlos de dinero, o de pertenencias, y así conseguir esos estimulantes para seguir “tocando fondo”, con lo que se demuestra que por eso ya se está viendo de todo. ¡Pácatelas!

Vive violencia la Capital…Vaya que ayer “se soltaron los diablos” en Hermosillo, como lo exhibe que por la tarde, a eso de las 13:50 horas, ejectutaran a balazos a una persona en el estacionaminto del supermercado Soriana, ubicado en bulevar Luis Encinas y Solidaridad, contraesquina de la CEDH, para después suscitarse un enfrentamiento armado en la colonia Los Arcos, con un saldo de cinco lesionados.

En esos términos estuvo esa fatídica agresión suscitada en el Soriana Encinas, luego de que un hombre como de entre 40 y 45 años de edad fuera tiroteado cuando se encontraba de manera por demás sospechosa a bordo de un pick up negro muy “placoso”, hasta donde llegaron los sicarios y abrieron fuego en su contra, para posteriormente, y como siempre sucede, huir del lugar sin ser detenidos. ¡Tómala!

En lo que es un mortífero atentado que al parecer tuvo una reacción, porque después se escenificó una balacera en un sector aledaño a la tienda del Cotsco, sin que de inicio se dieran mayores detalles, por lo que así se desencadedó esa tracatera, después de que en las recientes quincenas hubiera parado una seguidilla de asesinatos que se habían venido perpetrando, principalente en la zona Oriente y Norponiente. ¡Ñácas!

Más menos así están esos hechos en una semana que ha estado violentada, si se parte de que el pasado lunes también asaltaran un camión de valores de la empresa Servicio Panamericano de Protección, de los llamados “rinocerontes”, el cual se llevaron y luego abandonaron, después de sustraerle poco más de $5 millones de pesos, una vez que lo dejaron abierto y encendido en un Oxxo del barrio de La Olivares. ¡Glúp!

Por ser dos acontecimientos de los que se conocen como de alto impacto, por como conmocionan a los ciudadanos, “al sacarlos de onda”, como dicen los chavos, y que en nada le abonan a la percepción de seguridad que hay entre las mayorías, y que es el miedo por esa clase de eventos de violencia a los que todo mundo está expuesto, y que según esto en esta “Capirucha” ha bajado. ¡Ajá!

Al fin cambio de hospital…Con todo y que es algo que ya se ha prometido mucho, pero éste viernes 28 podría ser un día histórico para la Ciudad del Sol, sí finalmente hoy a las 7:00 horas de la mañana termina por cerrarse el viejo Hospital General del Estado para trasladar sus servicios al nuevo Hospital General de Especialidades ubicado en el sector Poniente, en el bulevar Colosio y Carlos Quintero Arce. ¡De ese vuelo!

Porque de acuerdo a lo ventilado por el director de ese noscomio, Rubén Béjar Cornejo, y si el diablo no vuelve a meter la cola, ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!, como dijera el ex “Presichente” Fox, estarían completando la fase final de ese proceso de cambio ya muy anunciado, siendo el servicio de Urgencias el último en migrar, toda vez que desde ya dejaría de recibir pacientes y comenzarían con la desocupación de sus instalaciones. ¿Será?

Es por lo que todas las atenciones de urgencias, así como las externas programadas y las actividades quirúrgicas serán realizadas en el recién abierto centro hospitalario, el cual cuenta con 170 camas censables y 130 no censables, en tanto que el anterior tenía 149 y 60, respectivamente; además de 48 especialidades, 11 quirófanos, 54 consultorios, y mil 238 empleados entre médicos, paramédicos, administrativos y demás.

De tal forma que así estará ese antes y después del Hospital General del Estado, en el que durante los próximos 50 años atenderán a las personas que no estén afiliadas a ninguno de los sistemas nacionales o estatales de seguridad social, en el que mediante citas, así como a los hospitalizados, les brindarán una asistencia médica de avanzada en áreas como la de imagenología, patología y laboratorio, entre otras.

Y por si eso fuera poco además contará con una unidad para quemados, que constará de 12 cubículos acondicionados para las necesidades de quienes sufran alguna quemadura; aunado a un banco de sangre; mientras que el clausurado se convertirá en un hospital escuela de alta especialidad del IMSS, que a su vez seguirá funcionando como clínica para los derechohabientes, por lo que en breve iniciarán su reconstrucción.

¡Dan reversa agricutores!…Por no ver nada claro, lo que son los productores agrícolas del Valle del Yaqui, Mayo y del Fuerte, Sinaloa, ayer por la mañana tenían programado manifestarse por fuera de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader) en Obregón, para una vez más exigirle una respuesta al gobierno federal a su petición de apoyo para elevar los precios del trigo y maíz. ¡Así la rebelión!

Y es que hasta ahora los de la Sedar, que es encabezada por el fantasmal de Víctor Villalobos Árambula, no han psasado del puro “bla, bla, bla”, después de que desde principios de marzo pasado le solicitaran a la Federación un respaldo de alrededor de $3 mil millones de pesos para alcanzar el precio de $7 mil pesos por tonelada en los trigos, así como de $8 mil en maíz, pero hasta ahora no ha habido “Ni maí$ pa´ la paloma”.

Es por lo que una vez más estén cayendo en la desesperación, después de que en la semana anterior igual realizaron una megamovilización, con la participación de más de 500 vehículos, entre camionetas y tractores, que es una cantidad que proyectaban igualar, o superar, derivado de que hasta ahora no se ha pasado de la meras “reunititis”, pero sin que se haya llegado a nada, con relación a sus demandas. ¡De ese tamaño!

Así que por encima de la postura de quienes digan, que mientras que haya diálogo no tienen porque protestar, lo que son los manifestantes venidos de fuera quedaron de concentarse en el Aeropuerto Internacional, para de ahí avanzar juntos hacia las calles Sufragio Efectivo y 6 de abril, que es donde se localiza la Sader; y los locales saldrían de la calle Norman E. Borlaug y 500, para recorrer hasta la calle 300 y después unirseles.

Para el caso así estaría esa enésima concentración masiva de la gente del campo, en unión con la sociedad civil, en aras de valorar los avances que hasta ahora hay con referencia a esas negociaciones en la que se ha estado “patinado” por la aparente falta de voluntad de los de la administración de la 4T, y es por lo que otra vez les estarían metiendo presión, por aquello de que “al sordo hay que gritarle”, como pretendían hacerlo.

No obstante y que de última se supo que “le metieron reversaza” a esa protesta, al dizque “arrugarse” el sempiterno cabecilla de la Unión de Crédito Agrícola, Pecuario y de Servicios del Noroeste, Juan Leyva Mendivil, después de presuntamente recibir una llamada, y es por lo que optaron por esperar los resultados de la reunión que habrá el próximo domingo entre los gobiernos estatal y federal, para ver con que les salen.

Correo electrónico: [email protected]

