Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Avalan a cabecilla sindical…Y que cosas tiene la vida Mariana, porque en tanto que los del Movimiento por Enfermería en Sonora (Moveson) exigen más plazas y mejores condiciones laborales, como lo exhibieran con un protesta que recién realizaran, lo que es al eterno cabecilla de la Sección 43 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, Mario Villalobos, le acaban de “reconocer” sus años de servicio. ¡Zaz!

Ya que con todo y que manejan que Mario nunca ha trabajado como Dios manda por andar dedicado a la grilla sindicalista, resulta y resalta que al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) no le quedó de otra más que avalar sus dizques 30 años “laborados” en esa institución, en la que dicen que casi nunca se paró, y es por lo que lo tachan de “avidador” y lo que le sigue.

Pero en tanto que se siguen dando ese tipo de privilegio$, como con el que ha todas luces favorecieron a Villalobos García, lo que son los verdaderos trabajadores de la salud le continúan batallando por lo más básico, como lo manifestaran los del Moveson durante un plantón que hicieron ante Palacio de Gobierno, para exigir un alza en sus salarios y prestaciones, así como la creación de más plazas ante la falta de personal.

Es por eso que la representante de ese movimiento, Karina del Rosario Yánez Granillo, el cual está integrado por enfermeros del Issste, Isssteson, IMSS y de la Secretaría de Salud, señalara que ya le hicieron llegar un escrito al gobernador, Alfonso Durazo Montaño, donde le exponen sus demandas, después de que el titular en esa área, José Luis Alomía Zegarra, nomás le ha dado largas. ¡De ese pelo!

Tan es así que Yánez Granillo “le pusiera el dedo en la llaga” a Alomía Zegarra, al apuntillar que: “La Secretaría de Salud nos mandó a mesas de trabajo y no han tenido respuesta hasta ahorita, dijeron que varias cosas no dependen de ellos, pero hay otras que sí y no hemos visto que sea parte de la solución”, y es por lo que acudieran ante la máxima autoridad estatal, después de que sus segundones los han traído a puras vueltas.

Casi por nada es por lo adelantaran que estarán a la espera de que les respondan sus peticiones, porque de lo contrario ya están programando un paro de labores en los departamentos de Enfermería de las diferentes instituciones de salud, como una medida de presión más, por considerar que no los están atendiendo ni con lo más mínimo, y es por lo que ya tuvieran que salir a las calles para evidenciar a las autoridades. ¡Pácatelas!

Sin embargo y en contraste con esas condiciones que califican de injustas, lo que es al tiladado de vival de Villalobos lo acaban de “premiar” por sus fantasmales “$ervicio$ pre$tado$”, a pesar de que esta hasta demandado por el delito de peculado y desvío de recursos, junto al ex secretario de Salud, Bernardo Campillo.

Falla la Rectora de Unison…La que finalmente no pasó la prueba es la por algo rebasada Rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte Martínez, y para seña está el que ayer por la tarde los del sindicato del Staus colocaran las banderas rojinegras al no lograr acuerdo con la autoridad universitaria, y que es algo que ya se veía venir por la cerrazón de la susodicha. ¡A ese grado!

Porque en base a lo revelado por el líder del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), Juan Díaz Hilton, precisó que hubo una diferencia de 77 votos para que se concretara esa paralización, con 720 a favor, y 643 en contra, así como 7 nulos, eso al no fructificar la revisión contractual con la que buscaban la modificación de 181 cláusulas, por encima de lo que es la demanda salarial. ¡Palos!

Y si bien Díaz Hilton Díaz reconoció que todavía falta la resolución del Juez, pero en los términos en que se dio la votación, ya es todo un hecho ese movimiento huelguístico, en donde la exigencia más visible es un alza de sueldo del 10%, más un 5% en prestaciones; en tanto que Plancarte Martínez y sus fracasados negociadores no pasaron del 4% y 2%, respectivamente, y es por eso que terminó por “romperse la liga”.

Luego entonces ahora las negociadas continuarán, pero con la Unison parada y afectando a casi 40 mil universitarios, y todo porque María Rita “no se bajó de la nube en que andaba”, al no mostrar la más mínima sensibilidad, y pues ahí están las consecuencias, con todo y la mediación que hiciera el secretario del Trabajo, Francisco Vázquez, pero no le alcanzó para evitar que los del Staus se fueran al paro. ¡De ese tamaño!

Un funcionario “de saliva”…Está más que claro que el que ya parece disco rayado, porque es de los que nomás habla, pero no concreta nada, es el por algo cuestionado sempiterno delegado del Infonavit, o “Pichonavit”, Vladimir Barboza Vázquez, al oooootra vez salir con la promesa de que recuperarán unas 2 mil casas abandonadas para reasignarlas a un precio muy por debajo del mercado inmobiliario actual. ¡Ajá!

Toda vez que es algo que el representante Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha dicho una y otra vez, pero sin que hasta ahora se haya visto nada claro, pero según él en el presente año ahora sí rescatarán esa cantidad para vendérselas al Gobierno del Estado, y que éste haga una nueva reasignación con familias vulnerables de Hermosillo, Cajeme, Nogales y Navojoa. ¡Eso dicen!

Pues en base a lo expuesto por el burócrata y tachado de inaccesible de Barboza, son viviendas que dejaron de pagarse por motivos como cambio de trabajo del beneficiario, desintegración familiar, o inseguridad, con precio de avalúo comercial de alrededor de $550 mil pesos, y que la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves) podrá otorgarlas en $350 mil pesos por medio de un convenio de pago. ¿Será?

De ahí que precisara que: “Entonces el objetivo del programa pues, es que el Estado rehabilite esa vivienda, la acondicione nuevamente para ser habitada, arreglar el entorno en todo ese fraccionamiento o en esa colonia, y que se haga nuevamente una reconstrucción del tejido social; y lo más importante es que se va a dar a un precio muy por debajo del mercado inmobiliario actual”, lo que todavía estaría por verse. ¿Qué no?

No obstante y por la falta de credibilidad que ya tiene Vladimir, es que ahora sí que como dijera Santo Tomás, de que ¡hasta no ver no creer!, si se analiza que eso ya lo ha dicho muchas veces, como esa de que por medio de la cruzada denominada Aliados por la Vivienda, igualmente pretenden la regularización de poco más de 15 mil de esos “cantones”, lo que hasta ahora ha quedado en mera saliva, y ni como defenderlo. ¡De ese vuelo!

¡Puentean con camioneros!…El que arribando y arribando a la secretaría de Gobierno y ya está mostrando una muy buena “mano izquierda”, es Adolfo Salazar Razo, como lo exhibe el mensaje que acaba de enviarles a los concesionarios del transporte público de Hermosillo que fueron requisados en el 2018, referente a que existe la mejor voluntad de seguirlos apoyando hasta que se resuelva ese lío en los tribunales.

Aun así lo que es Salazar hizo hincapié en que será hasta mayo cuando revisarán la posibilidad de atender la solicitud de incremento al apoyo social que se le entrega por parte del gobierno estatal, y que son los que se opusieron a la compra de la concesión por un monto de $500 mil pesos, y a los que hoy en día se les otorgan $15 mil pesos mensuales, pero se habían manifestado para que les incrementaran a $18 mil “del águila”.

Y es que en el mes de la Batalla de Puebla, es cuando vence ese acuerdo, y es por lo que Adolfo apuntara que: “Estamos revisando, vamos a ser muy responsables con esto, ahorita hay un programa que está atendiendo la necesidad que ellos tienen y vamos a ser responsables también con las finanzas públicas del Estado, ya en su momento que tengamos una definición al respecto con gusto estaremos comentando”. ¡Esa es la intención!

Más menos así está la táctica conciliadora que está poniendo en práctica el nuevo operador de la política interna, contrario a lo cerrado y delicado que era su antecesor, Álvaro Bracamonte Sierra, a quien hasta el ruido que le hacían por fuera con cacerolas le molestaba, y es por lo que no durara, como lo demuestra que lo mandaran al ostracismo, o a un puesto en el partido de Morena, de cara a los comicios del 2024. ¡Qué tal!

Es por lo que ante ese “puente” que está tendiendo Salazar Razo con los ex camioneros, no se cree qué de aquí a mayo, y para lo cual sólo faltan unos días, pudieran resurgir las protestas y el plantón que los primeros del actual abril levantaran, después de mantenerse de manera permanente ante la sede gubernamental estatal.

Correo electrónico: [email protected]

