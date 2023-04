Sonora, referencia de acuicultura en el mundo

Asegura el titular de Conapesca; Octavio Almada Palafox, destacó que la entidad trascenderá al mundo en el área de la acuicultura por la celebración de la reunión internacional de la FAO el mes próximo.

Octavio Almada Palafox, comisionado nacional de pesca manifestó la relevancia del evento que reunirá al menos a 48 países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En entrevista, mencionó la determinación de que la doceava sesión del subcomité acuícola sea en mayo para poner en los ojos del mundo a Sonora como líder nacional en producción pesquera y acuícola.

“Hemos ido avanzando en los temas. Es un evento muy importante, de relevancia, sobre todo para la imagen del país. Es lo que nosotros queremos: poner en la vista, a nivel mundial, a Sonora como líder nacional en producción pesquera y acuícola”, expuso.

Consideró que por la reunión Sonora va a ser referencia mundial en acuicultura porque los ojos del mundo estarán ahí, en la sede.

En la reunión se abordarán temas como las diferentes políticas y técnicas para tener más producción por parte de países que compartirán sus experiencias.

Destacó que parte de la agenda va encaminada a que la acuicultura es una alternativa para combatir el hambre en el mundo.

Es una oportunidad de que los productores conozcan otras políticas y se puedan implementar en el estado, indicó.

Entrevistado durante gira por Guaymas, recalcó que desde su nombramiento hace dos años se dispuso a emprender acciones dirigidas a favorecer al sector.

El presidente de la República nos ha encomendado una tarea que asumimos con gusto en la que hemos trabajado en campo en todo el país, indicó.

Dijo que además de concretar la sesión de la FAO se ha concentrado en atender las inquietudes de productores y pescadores.

Los hemos escuchado, aseguró, nosotros hemos pasado hasta dos meses sin ir a las oficinas de la Conapesca porque en todos los estados visitando, acompañamos a la gente a hacer trámites, manifestó.

Asimismo, habló de los beneficios de programas sociales como Bienpesca que tiene como propósito ayudar a mayor número de personas.

Nos propusimos que los apoyos para el sector social llegaran a más gente por eso se aumentó el presupuesto, añadió.

Dijo que continuará trabajando de cerca con todos los productores y pescadores para que la política de pesca que promueve el presidente de la República se consolide en el país.

Lo que diga el presidente

Sin confirmar aspiraciones políticas, Octavio Almada Palafox dijo que su compromiso es con el presidente de la República.

“Yo estoy a lo que me diga él, mi aspiración es hacer un buen trabajo”, afirmó el comisionado nacional de pesca.

A pregunta expresa sobre sus aspiraciones, el funcionario federal se limitó a decir que va a cumplir con la encomienda de Andrés Manuel López Obrador hasta que él quiera.

Cuestionado sobre sus aspiraciones y qué haría si lo designan candidato al Senado como se especula, destacó que trataría de cumplir la encomienda con responsabilidad.

Y si no me designan también, no es algo en lo que me voy a distraer porque tengo el compromiso de atender la problemática de pesca y apoyar al sector, en eso me concentro, sostuvo.

Agradeció al presidente de la República la confianza para asumir la titularidad de la Conapesca desde hace dos años cuando se dispuso a hacer un buen papel.

Estoy en las comunidades, viajo por todo el país para escuchar a representantes del sector y atender directamente sus peticiones, explicó.

