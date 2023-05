Antonio Carlos Santos arremete contra Fidalgo previo al Clásico Nacional

Previo a que América y Chivas se enfrenten en Semifinales del Clausura 2023, el histórico futbolista aseguró que el mediocampista español “está inflado”; también tundió a Henry Martin

Antonio Carlos Santos, histórico futbolista de América, arremetió contra los jugadores extranjeros de las Águilas, sin embargo, llamaron la atención las severas críticas que sostuvo en contra del futbolista español Álvaro Fidalgo, a quien denominó como “inflado”; también criticó las actuaciones de Henry Martin una vez terminada la fase regular.

Previo a jugar las Semifinales ante Chivas, Antonio Carlos Santos concedió entrevista para Claro Sports, donde arremetió contra el mediocampista español de la escuadra Azulcrema:

“Fidalgo para mí es una mentira muy grande, pide la pelota, pero no da más que pases para atrás, es un jugador que siempre se está cayendo y todo mundo está inflando a un jugador que realmente lleva no sé cuánto tiempo de titular cuando no debería de ser titular”.

De igual forma, resaltó que la labor de Henry Martin, luego de proclamarse como campeón de goleo, no lo termina de convencer, ya que durante la Liguilla del Clausura 2023, el brasileño no ve como referente a ‘La Bomba’:

“El conjunto en general tiene que hacer alguna cosa bien, Henry Martin fue el campeón de goleo y llegando a la liguilla estamos para llorar”.

Asimismo, el ‘Negro’ Santos, como también es conocido, mencionó a otros futbolistas que se encuentran en un ‘mal’ nivel desde su punto de vista, tales son los casos del chileno Diego Valdés, quien “no brilla en partidos importantes” y ‘Cabecita’ Rodríguez que “no es ni la sobra de lo que llegó a jugar con Cruz Azul”.

AMÉRICA A INCLINAR LA BALANZA EN SEMIFINALES ANTE CHIVAS

Desde la instauración de los torneos cortos, América y Chivas se han enfrentado en un par de ocasiones en la fase de Semifinales, enfrentamientos que tienen saldo de una victoria por bando.

Cabe señalar que en ambas ocasiones el marcador global terminó siendo de 2-0; en caso de que este domingo 21 de mayo se mantenga la paridad luego de 180 minutos, serán las Águilas quienes pasen a la final del Clausura 2023 debido a la posición en la tabla, misma en la que ambos conjuntos terminaron con 34 puntos, con +10 para el Rebaño y +15 para los dirigidos por Fernando Ortiz.

