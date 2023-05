Autoridades del Isssteson alertan de riesgos de enfermedad vascular cerebral

Redacción Entorno Informativo

Quienes padecen hipertensión y diabetes no controlada, así como obesidad, sedentarismo, entre otros factores, son personas en riesgo de sufrir esta enfermedad, por lo que deben atenderse

La hipertensión y diabetes no controladas, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, una dieta no saludable, alcoholismo, estrés y altos niveles de lípidos o colesterol en la sangre, son factores de riesgo para padecer la Enfermedad Vascular Cerebral (EVC).

Una EVC provoca el Evento Vascular Cerebral, el cual se caracteriza por una falla repentina de una o varias funciones neurológicas, es decir, la persona de repente pierde el habla, la fuerza de un lado de su cuerpo o la vista de manera parcial, situaciones que pueden ser transitorias o permanentes.

Eleazar Valle Armenta, médico neurólogo de Isssteson, explicó que aproximadamente el 90 por ciento de los Eventos Vasculares Cerebrales son provocados por un trombo o coágulo que obstruye las arterias, provoca la falta de irrigación sanguínea al cerebro y causa la lesión.

“El daño que se va generado crónicamente dentro de las arterias, un día el sistema de coagulación lo ve como una lesión que se debe reparar, el sistema se activa, forma un coágulo que no repara nada y termina obstruyendo localmente o se desprende y se detiene donde ya no puede pasar por su tamaño y ya no llega sangre oxigenada a esa área del cerebro”, señaló Valle Armenta.

Explicó también que cuando están presentes los factores de riesgo, se forman capas de colesterol en las arterias y dichas capas terminan llenándose de calcio y, como no son normales, el organismo empieza a atacarlas mediante la inflamación, que aumenta el sistema de coagulación y forma un trombo.

Valle Armenta, neurólogo de Isssteson, recomendó controlar las enfermedades como diabetes e hipertensión, así como llevar una alimentación y vida saludables con ejercicio y disminuir en la medida de lo posible las situaciones de estrés.

Comparte esto: Twitter

Facebook