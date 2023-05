Avanza digitalización de servicios en beneficio de la ciudadanía

Ivanova de los Reyes

El gobernador Alfonso Durazo, junto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la Iniciativa de Ley de Gobierno Digital que enviará al Congreso del Estado

La digitalización es un proceso de vanguardia imprescindible para beneficiar a la ciudadanía, al sector empresarial y productivo, que además evita procesos de corrupción, enfatizó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, al presentar la iniciativa de Ley de Gobierno Digital, teniendo como testigo especial a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El mandatario estatal resaltó que el Gobierno de Sonora ha trabajado con la estrategia de digitalizar todos los procesos en busca de mejorar y eficientizar el servicio a la ciudadanía, ya que solo se tenía el tres por ciento de los trámites digitalizados al comienzo de la actual administración estatal.

Destacó que, producto del convenio que se firmó con el gobierno de la Ciudad de México, el 22 de junio de 2022, se comenzó el proceso de innovación con la aplicación móvil “Sonora Digital”, así como la elaboración de la iniciativa de Ley de Gobierno Digital, por lo que agradeció el apoyo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Esto tiene un impacto muy importante en la productividad. Primero, porque ya no le quitamos tiempo al ciudadano y en lugar de tomar un camión y venir a hacer fila y regresar, se acabó. Tiene un impacto muy importante, no solo en el ciudadano, sino en el propio sector empresarial. El personal ya no se va a distraer innecesariamente en trámites burocráticos. Las propias empresas y empresarios tienen una ruta simplificada para hacer sus propias gestiones”, subrayó.

Mencionó que el Gobierno Digital impacta positivamente la economía de la ciudadanía, ya que evita la pérdida de días laborales para cumplir con procesos burocráticos; elimina posibles actos de corrupción en la realización del trámite; y reduce papeleos en la creación de nuevas empresas para favorecer la generación de empleo.

Además, la herramienta tecnológica donada por la Ciudad de México denominada “Llave Sonora”, permitirá que los ciudadanos accedan a todos los trámites y servicios digitalizados, con una identidad digital única.

“Cuando recibimos el gobierno era necesario cumplir 27.6 trámites medidos con diversas metodologías, ahora estamos en 17, ya bajamos 10.6 y nuestra meta para este año es que bajemos de los 13 trámites que se requieren en promedio a nivel nacional para el restablecimiento de una inversión y llegar idealmente en una reducción tal que nos ubique en un número de trámites similar al que tienen los países de primer mundo”, subrayó.

Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la labor del gobernador Durazo, y aseguró que es de gran valor para su gobierno que entidades como Sonora se apoyen en proyectos de la Agencia Digital de Innovación Pública para mejorar su eficiencia y que la ciudadanía cuente con herramientas tecnológicas para solucionar sus problemáticas y simplificar trámites gubernamentales

Se deben respetar los espacios al colocar propaganda política

Durante su visita a Sonora, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que se debe tener respecto al realizar este tipo de prácticas de colocar propaganda política, tras la molestia que generó a los sobrevivientes del incendio de la guardería ABC la colocación de esta con la leyenda #Es Claudia en una barda ubicada frente al inmueble.

“La hace la gente y hay que ser respetuosos”, expresó la funcionaria federal.

