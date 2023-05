Deja saldo de un muerto y 14 heridos accidentes entre el 08 y 14 de mayo

Gerardo López

Una persona fallecida y 14 más con diversos tipos de lesiones, además de cuantiosos daños materiales, dejaron 44 accidentes viales ocurridos en Hermosillo, entre el 8 y 14 de mayo.

Según la estadística del Departamento de Tránsito, en los siete días se atendieron 33 choques entre vehículos, siete choques con objeto fijo, un choque que derivó en volcadura, dos atropellamientos y una salida de camino.

Las principales causas de estos hechos fueron la imprudencia del conductor con 12 hechos, la invasión de carril en once percances, no guardar distancia provocó siete incidentes, por no respetar señales de alto ocurrieron seis, el exceso de velocidad produjo cinco, dos sucedieron por no respetar la luz roja del semáforo y uno por imprudencia del peatón.

El accidente fatal sucedió el 9 de mayo, en carretera 36 Norte, en la Costa de Hermosillo, donde murió un hombre, tras registrarse un choque múltiple.

Sobre conducción punible

En el periodo, se detectó a 111 personas en estado de ebriedad, mientras conducían algún tipo de vehículo, señala el reporte.

De esa cifra, 63 fueron detectados en los filtros de alcoholimetría que se instalaron en diferentes arterias viales de la ciudad durante el fin de semana; el resto durante recorridos de prevención, o por cometer alguna infracción a la Ley de Tránsito.

Las multas

Entre las fechas indicadas, el personal del Departamento de Tránsito emitió un total de 4 mil 267 boletas de infracción, por diversos motivos.

Los oficiales multaron a 850 conductores que se pasaron en rojo la luz del semáforo y a 614 que no respetaron los límites de velocidad.

También se requirió a 586 propietarios de vehículos que fueron estacionados en zonas prohibidas, a 522 conductores por no portar el cinturón de seguridad y a 292 personas que combinaron la conducción con el uso de equipos de telefonía celular.

