Dona Carlos Moncada más de tres mil libros a la Biblioteca Municipal “Jesús Corral Ruíz”

Ciudad Obregón, Son.- El periodista Carlos Moncada Ochoa donó a la Biblioteca Municipal “Jesús Corral Ruíz” más de tres mil libros del acervo de la Biblioteca Cultura Sonorense, obras que él mismo recopiló.

El destino de esta donación es la Biblioteca Pública de su ciudad natal, que fue creada por su amigo Ramón Íñiguez, a quien le dirigió unas bellas palabras.

La directora general del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Beatriz Aldaco Encinas, hizo un recorrido resumido de la iniciativa de la Biblioteca Cultura Sonora y la magnitud de esta donación.

“Estamos ante un hecho histórico: que una persona de la sociedad civil se aboque a convocar que se donen libros sobre Sonora es un gran logro. Tuvo apoyos de amigos y de diversas personas. Gracias a su idea, a su iniciativa, en un período corto logró conseguir que la gente donara. Podemos decir con toda seguridad que la Biblioteca Municipal “Jesús Corral Ruíz” tiene el acervo más importante de libros de Sonora y sobre Sonora”, expresó la titular del ISC.

Por su parte, Carlos Moncada Ochoa, señaló que esta iniciativa seguirá y no se detendrá y, con su clásico humor, citó a los presentes a reunirse de nuevo en 50 años para hacer un recuento de cuántos libros más se agregaron, aunque sea como fantasmas.

“Esta biblioteca no se detiene hoy, no se debe detener nunca, será responsabilidad de ustedes conseguir más libros para que un día tengamos en Ciudad Obregón la primera gran biblioteca formada por los propios hijos del estado. Yo puse especial interés en que fuera aquí, sentía que no había dado nada a mi pueblo. No entrego los libros así como así, me duele separarme de ellos. Algún día, aunque no conozca los nombres de ustedes, averiguaré si han venido, si se han enamorado de los libros, porque ese es el chiste: enamorarse de los libros”, expresó Carlos Moncada.

