El poder colectivo de los paneles solares es mas poderoso de lo que crees

Instalar paneles solares en cada tejado podría proporcionar a la humanidad una cantidad de energía limpia más grande de lo sospechado. Así se deduce de los resultados de un estudio reciente que se ha centrado en el uso de tales paneles solares para actividades industriales.

El estudio lo ha llevado a cabo el equipo de Amir T Namin y Matthew Eckelman, de la Universidad del Nordeste en la ciudad estadounidense de Boston.

Los autores del estudio han tomado como referencia a la industria de Estados Unidos.

Según sus cálculos, tener paneles solares instalados en los tejados de todas las naves industriales cubriría toda la demanda de electricidad de hasta el 35% de los fabricantes estadounidenses. En primavera y verano, las factorías de casi el 40% de los emplazamientos estadounidenses podrían cubrir sus necesidades de electricidad con paneles solares instalados en los tejados.

Sin embargo, en la actualidad, las fuentes de energía renovable in situ cubren menos del 0,1% de la demanda industrial de electricidad en Estados Unidos.

El sector industrial representa el 38% del consumo mundial de energía y el 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

A pesar de tener potencial para cubrir el 13,6% de la demanda estadounidense de electricidad, las instalaciones solares en tejados representan actualmente solo el 2,2% de la red eléctrica de Estados Unidos. La situación en otros países también es mejorable.

Paneles solares. (Foto: IOP Publishing. CC BY)

A escala mundial, el sector industrial contribuye en gran medida al consumo de energía y a las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. Debido a ello, las fábricas se han convertido en un objetivo importante de los esfuerzos globales de descarbonización. El nuevo estudio muestra que instalar paneles solares en los tejados podría ser ahora una opción factible para muchas fábricas debido a que suelen ser edificios con mucho más espacio en horizontal que en vertical. La típica nave industrial tiene una sola planta y su tejado es tan grande como la superficie del recinto en el que se trabaja. A esto hay que sumarle el gran descenso de precio de los paneles solares y el notable aumento en su eficiencia registrados en los últimos años, así como el hecho de que la instalación de paneles solares es ahora mucho más fácil y barata que años atrás.

El estudio se titula “Technical feasibility of powering U.S. manufacturing with rooftop solar PV”. Y se ha publicado en la revista académica Environmental Research Infrastructure and Sustainability. (Fuente: NCYT de Amazings)

