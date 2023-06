El tenista serbio Novak Djokovic se impusó en tres sets sobre Marton Fucsovic

para superar la segunda ronda de Roland Garros

El serbio Novak Djokovic (3º ATP) superó al húngaro Marton Fucsovics (80º), este miércoles en el partido que cerró la jornada en Roland Garros, y se citó en tercera ronda con el español Alejandro Davidovich (34º).

En la ‘night session’ de la Philippe Chatrier, la leyenda serbia, que busca lograr un 23º trofeo del Grand Slam que le permita desempatar con Rafael Nadal, sobrevivió a un durísimo primer set de 87 minutos y luego no encontró resistencia; 7-6 (7/2), 6-0 y 6-3.

Ha sido un partido muy intenso, principalmente en el primer set. En el segundo he encontrado mi mejor juego y estoy muy contento con mi encuentro. Él no tenía nada que perder, no me sorprende su nivel de hoy, puede jugar a un nivel muy alto en todas las superficies”, dijo Djokovic sobre Fucsovics.

Su próximo rival, el viernes, será un Davidovich que ya lo batió en el Torneo de Montecarlo el año pasado.

Djokovic se contagió del ambiente caliente que caracteriza las sesiones de noche en Roland Garros. “Espero que se hayan divertido, en especial en el primer set, yo menos…”, bromeó cuando tomó el micrófono tras el duelo.

Antes de dejar la pista, simplemente firmó la cámara, evitando cualquier mensaje. Tras la primera ronda había escrito “Kosovo es el corazón de Serbia. Stop a la violencia”, provocando una ola de polémicas en un momento en el que la tensión crece por los enfrentamientos entre miembros de la fuerza internacional para Kosovo (KFOR) liderada por la OTAN y manifestantes serbios.

Nada más terminar acudió a la rueda de prensa y reiteró su mensaje del lunes: “Eso es lo que yo pienso. Lo podría repetir, pero no lo haré. Mucha gente no está de acuerdo, pero para mí es lo que pienso”.

