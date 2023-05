Empleada pugna por plaza de prefectura en secundaria

Karla Montaño B.

En exigencia de derechos, una trabajadora de la educación denunció retraso en el proceso de asignación de plaza.

Whendolyne, empleada de la secundaria Francisco I Madero de Guaymas dijo que en enero concursó para la vacante de prefectura en el plantel educativo ubicado en el bulevar Benito Juárez.

Resaltó que en la convocatoria se establecían los requisitos y uno de ellos era tener título, por lo que no dudó en participar para resultar ganadora entre tres compañeras tituladas y un pasante.

En febrero debía presentarme a trabajar en mi nueva plaza, me dieron la carta firmada pero no pude iniciar porque me dijeron que hubo una impugnación, explicó.

Acusó a Arturo Lomelí, representante sindical de no dar apoyo a pesar de que ella cumplió con todos los requisitos.

Israel, el compañero que presentó impugnación es su concuño, reveló.

Aceptó que Lomelí la propuso para la plaza y que le firmó dos veces la carta pero reclamó que el proceso se ha demorado en la secretaría.

El dos de mayo debía presentarme de nuevo pero resulta que todavía no hay una resolución después de cuatro meses, aseveró.

Cuestionó la dilación del recurso al considerar que están violentando sus derechos.

Yo tengo título, Israel es pasante no cumple con los requisitos y aún así lo dejaron participar, no se vale, criticó.

Exigió a las autoridades educativas resolver el recurso conforme a derecho para que pueda trabajar en la plaza que se ganó por concurso.

Por su parte, Arturo Lomelí compartió reacción por la inconformidad de la concursante.

Ante sus compañeros de la escuela, dijo que integraron una comisión interna y Whendolin fue la ganadora por lo que le dieron la carta.

Refirió que en Hermosillo aceptaron la impugnación y ese proceso no ha concluido.

Mencionó que después de que determinaron que la trabajadora de la educación fue la ganadora de la plaza de prefectura dos veces le han firmado para resolver que ella es la que debe estar en esa vacante.

En Hermosillo es donde está el proceso, ahí no tenemos nada que ver, indicó.

A esto, la trabajadora de la educación dijo que llegará hasta las últimas consecuencias para defender sus derechos laborales.

