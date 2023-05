Equipos de MLS superan en valor a América y Chivas

Un nuevo ranking ha sido lanzado por la empresa Sportico, que se dedica a medir el impacto industrial y económico de franquicias deportivas alrededor del mundo de todos los deportes. Este día, fue revelado el nuevo orden de los equipos de futbol en todo el planeta. La sorpresa no es que aparezcan equipos de la Liga MX, sino que aquí también ya han sido rebasados por la MLS.

La MLS cada vez tiene un impacto internacional más importante y lo refleja al colocar a Los Ángeles FC de Carlos Vela, en el lugar 16° y LA Galaxy de Javier Hernández en el 17°, además de Atlanta United en el 18°. Tres de las franquicias más importantes de la MLS tienen un lugar por encima del América en el conteo.

Demostrando el éxito que es en Los Ángeles el futbol y que la exposición internacional que han tenido en los últimos años. Sobre todo, la escuadra de LAFC, que está por segunda ocasión en la final de Liga de Campeones de Concacaf en las tres más recientes ediciones del torneo continental.

El América es quien tiene la primera presencia de Liga MX en el conteo en el lugar 22°, demostrando una vez más la trascendencia que tiene a nivel internacional. Las Águilas también son el primer equipo latinoamericano que aparece en el conteo, por encima de las franquicias del Brasileirao o de Boca Juniors y River Plate, que tienen también una importancia mundial desde Argentina.

En el caso de las Chivas del Guadalajara, es rebasado por más equipos de la MLS. El Rebaño se ubica en la posición 26° del conteo, siendo también la segunda franquicia tanto de México como de Latinoamérica que aparece. El equipo tapatío es superado por las franquicias de Estados Unidos de Seattle Sounders en el 22°, la escuadra canadiense de Toronto FC que juega en MLS en 24°, finalmente D.C. United en 25°.

Los números no dejan mentir ya que el producto televisivo que ha montado la MLS en los últimos años, junto a la mejora en el terreno de juego, cada vez se acerca o incluso rebasa a lo que se hace en México con las franquicias de Liga MX. En el Top 50 de Sportico ya no sale ningún otro equipo mexicano, pero de la liga estadunidense todavía sale Inter Miami, Austin FC, New York Red Bull, Sporting Kansas City, Philadelphia Union, Columbus Crew, FC Cincinnati y Chicago Fire.

