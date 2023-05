Facebook envía, “por error” solicitudes de amistad a los perfiles que visitas

Hace ya algún tiempo que no hablábamos de algún problema o fallo de Facebook, lo que conociendo su historial estaba empezando a convertirse en una anomalía difícil de explicar. Sin embargo, parece que todo ha vuelto a la normalidad, que el contador de «X días sin un fallo» ha vuelto a cero, y que por lo tanto podemos dejar de plantearnos la remota posibilidad de que, finalmente, los equipos de ingeniería de la red social hubieran logrado resolverlo todo.

Hay problemas de seguridad que exponen nuestros datos (y de este tipo en concreto Facebook sabe bastante), otros que afectan al funcionamiento del servicio, y aquellos que, sin exponer directamente nuestra información personal, sí que comprometen nuestra privacidad y nos pueden poner en una situación un tanto incómoda. Y desde luego, el problema que hemos conocido hoy podría ser, de toda la historia de Facebook, precisamente el peor en este último aspecto, es decir, en sacarnos los colores.

Si usas Facebook desde hace años, o lo usabas hace años, recordarás que durante bastante tiempo se pusieron de moda apps y servicios que, en teoría, eran capaces de detectar qué usuarios de la red social accedían a tu perfil y, claro, te podían informar sobre ello. Lo cierto, en realidad, es que Facebook nunca permitió que se accediera a dicha información, por lo que todas esas propuestas eran tomaduras de pelo en el mejor de los casos, y herramientas malintencionadas en el más común de los casos. A ese respecto hay que reconocer que Facebook siempre lo había hecho bien.

Sin embargo, hoy la red social ha perdido uno de los pocos puntos destacablemente positivos que mantenía hasta ahora. Según podemos leer en Wccftech, Facebook está experimentando un fallo por el que envía, automáticamente, peticiones de amistad a aquellos perfiles que visitamos. Pese a que no ocurre en todos los casos, el gran volumen de mensajes que denuncian esta situación apunta a que sí que se está reproduciendo de manera bastante generalizada.

No voy a entrar, claro, a valorar lo de visitar perfiles sin interactuar con los mismos, pues las motivaciones para ello pueden ir desde lo más inocente hasta lo más perverso, pero sí que es cierto que los usuarios han empleado la red social, durante años, confiando en su privacidad a la hora de visitar perfiles. En alguna ocasión he pensado que esas visitas se traducían, a posteriori, en recomendaciones de amistad para las personas cuyos perfiles hemos visitado, pero como esto también puede deberse a otras muchas razones, esto no garantizaba nada.

Ahora, sin embargo, muchas solicitudes de amistad serán interpretadas claramente como visitas, pretendidamente furtivas, a los perfiles, lo que puede llegar a dar lugar a situaciones de lo más incómodas. Y lo peor es que, de momento, Meta no ha comunicado nada al respecto, por lo que nos sabemos si el problema sigue activo en este momento, si ya están trabajando para solucionarlo, ni nada por el estilo. Dicho de otra manera: si sigues siendo usuario de Facebook, de momento no visites los perfiles de esas personas que no quieres que sepan que has estado ahí.

