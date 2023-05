Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Deberá investigarse muerte de indigente por fuera de nuevo Hospital

Una persona en condición de calle falleció la tarde de este lunes en el exterior del nuevo Hospital General de Alta Especialidad, al parecer luego de que le dieron de alta a pesar de que no estaba en condiciones para ello, según dijeron testigos lo que debe de alertar al Secretario de Salud, José Luis Alomía sobre el tipo de atención que están ofreciendo a personas en vulnerabilidad.

Incluso, la semana anterior, socorristas de Cruz Roja manifestaban las deficiencias que imperan en el citado nosocomio, ya que tienen que permanecer largo tiempo en espera de que les reciban a pacientes, y cuando se trata de personas en condición de calle, son horas las que tardan porque no hay quien los reciba y los encargados argumentan falta de camillas o de personal.

Sabemos que la falta de personal es una realidad, sin embargo, se supone que en el caso de camillas o camas, estarían sobrados para atender la demanda, sin embargo, aparentemente no ha sido como se planteó o prometió por parte de la autoridad sanitaria.

La cuestión es que el problema añejo persiste, y a pesar de que se dijo que habría un antes y un después entre el Hospital General antiguo y el nuevo, al parecer tal diferencia no se ha visto y las antiguas problemáticas y carencias continúan a la orden del día.

Esto por supuesto que deja mal paradas tanto a las autoridades estatales como a las federales, ya que seguimos muy lejos de parecernos a la atención que brindan en países europeos como pregona ya saben quien.

Podría terminar hoy la huelga en la Universidad de Sonora

Este martes el Consejo General de Huelga del Sindicato de Trabajadores Académico de la Universidad de Sonora (Staus) convocó a asamblea general y se decidirá el fin de la huelga iniciada el pasado 28 de abril.

Lo más probable es que la mayoría opte por levantar el movimiento, ya que se respondió a las demandas e incluso el aumento salarial propuesto por Rectoría superó lo que se había previsto.

Y a menos que haya otros intereses tras este movimiento, como se ha especulado en diversos espacios, no habría razón para que los docentes opten por alargar una paralización que solo ocasionará el rechazo social.

Por lo pronto, tanto el gobernador Alfonso Durazo como la Rectora Rita Plancarte, han manifestado que ofrecieron hasta el límite de sus capacidades, por lo que “aferrarse” en una lucha estéril, solo ocasionaría el desgaste de los agremiados y sobre todo, insistimos, el que la población se manifieste en contra del movimiento.

Así que habrá que esperar que impere la cordura y que este día la mayoría opte por reanudar las clases en beneficio de todas y todos.

Rechaza SCJN la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aprobó con el voto de siete ministros y ministras rechazar la primera parte del Plan B de la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.

Solamente se contó con el voto a favor de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes incluso, intentaron promover que el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, no se presentara, acusándolo de falta de imparcialidad, aunque no prosperó y finalmente se votó dejando sin efecto la primera parte del mencionado Plan B, aunque ya se están preparando con el Plan C, según dijeron algunas voces, por lo que esto, como el beisbol, no se acaba hasta que se acaba.

Correo electrónico [email protected]

