Héctor Moreno elogia a Diego Lainez previo al Clásico Regio

El defensor central de los Rayados de Monterrey y la Selección Mexicana hizo énfasis en la buena labor de Diego Lainez previo a enfrentarlo en las Semifinales del Clausura 2023

Ya pensando en las Semifinales, Héctor Moreno, defensa de Monterrey, destacó el momento que viven Diego Lainez y Raymundo Fulgencio con Tigres y que serán sin duda los hombres a cuidar en esta serie.

Por más de que no han tenido la mejor temporada están aquí, tienen una gran calidad, no por no haber sumado los puntos que en teoría debería haber sumado dejan de ser los excelentes jugadores que son. También han reencontrado otro tipo de situaciones, hasta cuando Diego Lainez, que es un gran jugador, los he visto muchísimo en el área a área. Diego y Fulgencio, por las bandas son gente que son muy desequilibrantes, han encontrado esta buena amalgama entre experiencia y juventud entre estos jóvenes que tienen mucha dinámica”, dijo Moreno.

Por otra parte, el ex jugador de la Roma, destacó la labor que ha tenido la plantilla regia en el tema defensivo, empezando desde los delanteros.

Teniendo una buena defensa, pero defensa me implico a todo el equipo, no se habla solamente de los cuatro defensores y el portero, sino la ayuda que tenemos con los delanteros, siempre lo digo, con Rogelio, con Berte, con Rodrigo, cualquiera que inicie, cualquiera que le toque jugar, nos ayudan impresionantemente. Yo creo que eso es lo principal, la humildad, el ponerse al servicio del equipo, cada uno de nosotros para poder ayudar al compañero, es lo más importante”, concluyó.

La primer edición del Clásico Regio en las Semifinales del Clausura 2023 se dará este miércoles 17 de mayo en punto de las 21:00 horas del Centro de la Ciudad de México a jugarse en el Estadio Universitario, mientras que la Vuelta se llevará a cabo en el ‘Gigante de Acero’, el sábado 20 de mayo a las 19:06 horas, donde se conocerá al primer finalista del presente torneo.

