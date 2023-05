Julio César Chávez responde a Chávez Jr. tras acusaciones de anexarlo por dinero

Tras las acusaciones que hizo en redes sociales el boxeador, Julio César Chávez Jr., respecto a que sus familiares querían volver a anexarlo para quedarse con su dinero, su padre, Julio César Chavez, respondió a la polémica y aclaró lo sucedido en entrevista con David Faitelson.

El excampeón mexicano de box, Julio César Chávez, respondió a las acusaciones de Chávez Jr. sobre las intenciones de anexarlo para quedarse con su dinero y recalcó que su hijo podría haber sufrido una recaída a las adicciones, a unas cuantas semanas de salir de rehabilitación.

“Julio sufre de depresión, se tomó un ansiolítico, teniendo días sin dormir y empezó a delirar. Se le inflamó el cerebro y no durmió dos días y volvió para atrás […] Haz de cuenta que volvió otra vez a consumir, pero sin consumir […] como es adicto, se tomó tres (pastillas) y eso le hizo detonar y recordar cosas del pasado. Empezó a psicotizar y a hablar puras pen…”, dijo Julio César Chávez.

Ante esta situación, el exboxeador Julio César Chávez negó las acusaciones de anexar a su hijo Chávez Jr. con el objetivo de quedarse con su dinero y recalcó que siempre apoyará a su descendencia en contra de las adicciones.

“Mientras yo tenga vida, voy a ayudarlo. Yo no voy a dejar que le pase algo”, dijo el exboxeador.

Julio César Chávez cancela exhibición

Además de responder a las acusaciones de su hijo Chávez Jr. de querer anexarlo por su dinero, Julio César Chávez anunció que cancelaría la exhibición que daría junto a sus descendientes como parte de su retiro, explicando los motivos.

“Ya con lo de Julio y también de Omar que no han querido entrenar. Entonces, no. La verdad, esta exhibición la iba a ser para ver el regreso de mi hijo Julio limpio, sin ninguna sustancia en el cuerpo y retirarme de una forma bonita y llevarme ese recuerdo”, dijo.

Por otra parte, Julio César Chávez declaró que las acusaciones de su hijo Chávez Jr. de querer anexarlo por dinero se sumaron a algunos problemas físicos que ya presentaba el excampeón, hecho que lo llevó a cancelar la exhibición.

“No pude recuperarme de mi lesión en el cartílago del lado izquierdo, muy pegado al corazón. Traté de descansar un poco, para ver si se me regeneraba el cartílago, pero realmente me ha costado mucho trabajo. No me siento bien, la verdad”, dijo Julio César Chávez.

