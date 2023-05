Llaman a donar sangre en forma altruista; Autoridades del IMSS

Una sola donación puede beneficiar a cuatro pacientes, destacaron

Redacción Entorno Informativo

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhortan a la población a donar sangre, ya que de una sola donación de sangre total es posible beneficiar a cuatro pacientes que requieren de este vital elemento en el tratamiento de enfermedades o después de una cirugía.

No obstante, unidades médicas del Tercer Nivel de atención reportan que entre uno a dos por ciento de las donaciones son altruistas

En 10 Bancos de Sangre y seis centros de colecta del IMSS, que pertenecen a Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) en Ciudad de México, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Mérida y Veracruz, en 2022 se recolectaron 325 mil 194 litros de sangre, a fin de dar continuidad a la atención de la derechohabiencia.

Martín Domínguez Hernández, médico patólogo clínico del Banco de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, destacó que al extraer sangre de un donador, se obtienen cuatro componentes, de concentrado eritrocitario, plaquetario y leucocitario, así como el plasma; este último tiene mayor cantidad de factores de coagulación para el apoyo transfusional a pacientes con hemorragias.

Explicó que en el Seguro Social se utiliza el plasma para el tratamiento de enfermedades hemorrágicas, trastornos hemorrágicos por deficiencias de factores de coagulación, hemofilia, púrpura trombocitopénica idiopática, y en cirugías para pacientes que requieren restablecer su proceso de coagulación.

“Son padecimientos comunes, constantemente nos llegan pacientes a la Unidad de Transfusión donde damos apoyo principalmente a población pediátrica; el plasma se puede utilizar de manera profiláctica para pacientes con alguna patología que no tienen sangrado activo, y en forma terapéutica, a quienes requieren transfusiones constantes por un proceso de hemorragia continuo; entre dos y tres paquetes por semana”, enfatizó.

Domínguez Hernández indicó que además de la donación de sangre, también es posible obtener plasma mediante el proceso de plasmaféresis, una máquina que separa el plasma de las células sanguíneas en 30 minutos.

“Todos los donadores de sangre que entran a esta unidad, están donando plasma al mismo tiempo; en el Banco de Sangre La Raza tenemos un promedio de donación por día de 180 donadores efectivos, en ambos turnos”, detalló.

Agregó que en el caso de mujeres que han estado embarazadas o personas que han recibido una transfusión no se puede utilizar el plasma, ya que pueden formar anticuerpos de forma irregular y afectar a la persona que recibirá la sangre mediante una reacción transfusional.

“El llamado a la población es tener una cultura de la donación de forma altruista, voluntaria; es importante que todos los ciudadanos mexicanos conozcamos de qué se trata la donación y todos los beneficios que se obtienen a partir de un donador de sangre, podemos ayudar a cuatro personas y podemos salvar cuatro vidas”, enfatizó.

Comparte esto: Twitter

Facebook