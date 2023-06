Madre de empresario desaparecido ofrece recompensa

Pide que lo devuelvan con vida; Arcadio Pesqueira Martínez, desapareció el pasado 22 de mayo en un camino de terracería entre Altar y El Sásabe, por lo que la mujer ofrece 50 mil dólares a quien lo entregue vivo

Marcia Martínez urge a las autoridades de Sonora que encuentren a su hijo Arcadio Pesqueira Martínez, desaparecido el 22 de mayo en una brecha de la carretera Altar-El Sásabe y ofrece 50 mil dólares de recompensa a quien se lo entregue vivo.

“Cayito” de 33 años de edad, es originario de Caborca, Sonora, pero ciudadano de Estados Unidos con residencia en Tucson, Arizona.

El joven también es buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

La última comunicación que tuvo la familia con el reconocido empresario ganadero fue en una zona con alta presencia de criminales.

Ahí, las desapariciones forzadas suceden con frecuencia, producto de la escalada de hostilidades entre carteles del crimen organizado por el control de esa región.

Se trata, de un corredor de trasiego de droga y de personas, hacia Estados Unidos y de armas de la Unión Americana hacia México.

Marcia se sumó a las dolorosas peticiones ciudadanas para que el crimen organizado regrese a seres queridos privados de la libertad, las cuales se hacen más frecuentes.

La señora Martínez informó que la desaparición de su hijo ya fue denunciada ante las autoridades de Sonora y les pide que hagan bien su trabajo. “Hoy soy yo, la que es víctima de esto, pero recuerden, mañana pueden ser uno de sus hijos, un nieto, yo nomas les pido que me ayuden a encontrar a mi hijo”.

“Si a mi hijo me lo entregan vivo yo estoy dispuesta a entregar 50 mil dólares, pero no a que manden decir, que me lo entreguen vivo, soy mujer de palabra, yo no voy a andar con cosas”.

“No vamos a levantar ninguna denuncia contra nadie, nosotros queremos recuperarnos de este dolor, queremos dejar en el pasado todo eso y queremos empezar de cero, con la oportunidad que ustedes le pueden dar a mi hijo”, rogó.

