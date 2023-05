McGregor menosprecia al ‘Canelo’ Álvarez: ‘pequeña salchicha de jengibre’

Conor McGregor subió el tono de sus declaraciones y le respondió al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y lo llamó ‘pequeña salchicha de jengibre’

Conor McGregor volvió a tundir al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y subió de tono sus declaraciones, al calificarlo como “pequeña salchicha de jengibre”.

“Canelo, pequeña salchicha de jengibre. Te vencería sin manos, no lo olvides”, fue la respuesta que tuvo McGregor sobre las palabras del mexicano.

En la develación de su estatua de cera, Saúl Álvarez fue cuestionado sobre su opinión de los comentarios que hizo primero el arte marcialista, a lo que el tapatío respondió:

“No he visto, no tengo redes sociales en mi teléfono, no he visto qué es lo que dice”. Después de decirle lo que había comentado, apuntó: “a McGregor le gano con una mano en la espalda”.

Hace unos días, McGregor se apuntó para tener un tiro con ‘Canelo’ Álvarez al ser zurdo, como lo fue John Ryder, a quien venció sin convencer en el Estadio Akron. Tras el combate, “The Notorious” expresó que el boxeador venía a la baja.

Con la victoria ante Ryder, Álvarez registra un récord de 59 triunfos con 39 nocauts, dos empates y dos derrotas.

