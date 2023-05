Mexicano vuelve a retar al ‘Canelo’: ‘tengo título, ranking, gané mi lugar’

David Benavidez, el ‘Monstruo Mexicano’, volvió a alzar la mano para enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y señaló que tiene argumentos para un combate

David Benavidez, el ‘Monstruo Mexicano’, volvió a retar a Saúl ‘El Canelo’ Álvarez y recalcó que tiene argumentos para tener un combate con el tapatío.

“Tengo el título interino del CMB. Tenemos ránkings por una razón y he ganado mi lugar repetidamente… No es mi culpa que estos pendejos no quieran pelearme”, mencionó hace unos días el mexicano David Benavidez a Fight Hype TV.

El pasado 25 de marzo de 2023, el ‘Monstruo Mexicano’ venció a Caleb “Sweet Hands” Plant por decisión unánime en Las Vegas, Nevada. Benavidez encontró la estrategia adecuada para contrarrestar la inteligencia y los golpes efectivos de su rival. Al final del combate, ambos púgiles se abrazaron y reconocieron lo que habían hecho.

David Benavidez, mexicoamericano, consiguió el título mundial interino supermediano del CMB en el 2022.

Myke Tyson fue quien le dio el apodo a David Benavidez.

El ‘Monstruo Mexicano’ ostenta el Récord Guinness de ser el peleador más joven en ganar un título mundial supermediano, cuando lo hizo a los 19 años.

Benavidez había perdido el campeonato por usar sustancias prohibidas. Tras recuperarse, volvió a recuperar el fajín y después lo perdió en la balanza durante la pandemia del covid-19. Conquistó el título interino al noquear a David Lemieux.

El ‘Monstruo Mexicano’ tiene un récord de 27-0-0, con 23 nocauts.

Por su parte, ‘Canelo’ Álvarez dejó un registro tras su triunfo ante John Ryder de 63 peleas: 59 triunfos (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates.

