Mike Tyson tunde al ‘Canelo’ Álvarez: ‘ya está un poco pasado’

Mike Tyson fue directo contra el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez. A pesar de respetarlo, afirmó que el tapatío no vencería a David Benavidez

Mike Tyson fue sincero y directo con la actualidad de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El exboxeador de los pesos pesados afirmó que el mexicano ‘ya está un poco pasado’ para que le pueda ganar a David Benavidez.

“David Benavidez es mi muchacho, creo que puede vencer a cualquiera en la división. Al Canelo lo quiero y respeto, pero no vencería a Benavidez porque ya está un poco pasado del mejor momento de su carrera”, indicó Mike Tyson a Boxing Arabia.

Varias voces piden desde hace tiempo que se dé la pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y David Benavidez. Más porque el tapatío volverá a las 168 libras para defender su campeonato indiscutido.

El mismo Benavidez ha lanzado el reto al tapatío en más de una ocasión. Incluso alzó la mano cuando le ganó a Caleb Plant en Las Vegas en el pasado mes de marzo.

“Tengo mucho respeto por Canelo, pero él debe darme la oportunidad ahora, es lo que todos quieren ver, yo contra Canelo, hagamos que suceda en septiembre”, arengó Benavidez.

‘Canelo’ Álvarez optó por pelear ante John Ryder en el Estadio Akron el próximo 6 de mayo.

“Eso ha estado sucediendo toda mi vida, cuando vencí a un peleador, piden a otro y cuando lo vencí, piden a otro más. Así es como es. Tengo mis objetivos este año y después de eso, veremos qué pasa. La gente siempre habla, la verdad es que no entiendo por qué hay tanto odio hacia mí por parte de ese hombre (Benavidez), pero al final del día, déjalo con su odio. No es mi problema que no tengan nada más de qué hablar”, respondió ‘Canelo’ días después.

En el mes pasado, Juan Manuel Márquez también fue sincero y auguró una pelea entre ‘Canelo’ y Benavidez.

“No es miedo. No es que le tenga miedo porque si tienes miedo ¿para qué te metes al box? Creo que tiene que analizar. Benavidez no hizo su gran pelea porque Caleb Plant no lo dejó lucirse. Creo que sería una pelea interesante (Canelo vs Benavidez), porque Benavidez tiene con qué hacer una pelea competitiva frente a Canelo Álvarez”, dijo Juan Manuel Márquez, exboxeador mexicano.

David Benavidez va con una marca de 27-0, 23 por la vía del nocaut.

