Patrulla Verde atiende reportes por basureros clandestinos

Ivanova de los Reyes

Alrededor de 18 mil reportes se han atendido a través de la Patrulla Verde de agosto pasado que arrancó el programa a la fecha, que han derivado en la recaudación de 2.5 millones de pesos por concepto de multas, informó Sergio Pavlovich Escalante.

El titular de Servicios Públicos Municipales, señaló que son 17 mil 708 reportes atendidos por faltas al reglamento de Sanidad y Limpia, y están trabajando intensamente en la notificación de predios utilizados como basureros clandestinos para que los limpien, ante la gran cantidad de incendios que se han registrado en la ciudad.

Precisó que se tienen detectados 750 basureros clandestinos en Hermosillo, 15 de ellos considerados los más grandes y recurrentes, donde se han aplicado multas; uno de ellos ubicado en bulevar Lázaro Cárdenas final y otro, en el Vaso de la Presa.

En este último, se coordinan con las tres instancias de gobierno para las notificaciones y multas por tratarse de un terreno federal, agregó.

Pavlovich Escalante subrayó que la multa se determina por el metro cuadrado del predio y metro cúbico de residuos retirados, y van desde los cuatro mil hasta un millón de pesos.

“No se trata de recaudar sino de mantener una ciudad limpia, y no todo reporte o notificación pasa multa, primero hacemos una notificación y se le da un periodo de 15 días al dueño para que lo limpie, si no, es cuando procedemos a multar o en caso de fragancia depositando residuos donde no se debe”, aclaró.

