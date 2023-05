Paunovic advierte que lo mejor está por llegar para Chivas

El estratega de Chivas Veljko Paunovic, señaló que aún no han ganado nada, pero afirma que lo mejor está por llegar

Las Chivas del Guadalajara se enfrentarán a los Tigres de la UANL en su primera Final en seis años, sin embargo, el técnico del Rebaño Veljko Paunovic, aseguró que el equipo no ha cosechado ningún logro, hasta que conquisten el ansiado título.

Todavía no es un logro, llegar a la Final sin ganarla no es lo mismo, estoy contento, más que nada agradecido al grupo de jugadores y todo el club, sabemos muy bien que nos va a tocar mañana la primera parte de un enfrentamiento contra un rival muy duro, hay que respetarlos al máximo, sabemos también que lo mejor está por llegar, es una de las mejores experiencias que he tenido en el futbol, lo estoy disfrutando, trabajo y doy el máximo para seguir triunfando”, comentó.

Paunovic reconoció que una Final no se da todos los días y por eso hizo énfasis en la concentración del equipo para poder lograr un mayor rendimiento en la cancha.

Primero entender que una Final es cuando, no le toca jugar a muchos, muchos de los jugadores que mañana van a jugar y el domingo, y los entrenadores que vamos a estar aquí, a lo mejor ya no tenemos otra oportunidad de repetirlo, tienes que estar en tu mejor momento, tu enfoque debe ser máximo, no dejar que ninguna distracción te lleve fuera del camino”, declaró.

El técnico balcánico está consciente de lo difícil que será enfrentarse a Tigres en el Universitario, pero se sostiene con el apoyo de los aficionados rojiblancos que van a los estadios cuando juegan de visita.

Mañana vamos a tener un duro confrontamiento, contra un duro rival, con su casa, con su afición, no va a haber muchas cosas a nuestro favor, ya estamos acostumbrados a esto, por muy hostil que sea el estadio en el que nos enfrentamos, siempre hay un ‘chivahermano’ en la grada apoyándonos, eso ha sido clave en nuestros partidos que hemos jugado fuera de casa, hemos sacado la casta y el orgullo necesario para poder superar esto”, explicó.

La Final de ida se disputará el jueves 25 de mayo a las 20:00 horas del Centro de México en el Estadio Universitario, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Comparte esto: Twitter

Facebook