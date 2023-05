Realizan nutrido desfile del Día del Trabajo; Participan más de 20 mil trabajadores

Los integrantes de 30 sindicatos estatales hicieron diversos planteamientos como mejores condiciones laborales, servicios de salud, vivienda, abasto de medicamentos y salarios dignos

Aproximadamente 20 mil trabajadores pertenecientes a diversos sindicatos y organizaciones obreras y campesinas, participaron ayer en el desfile cívico conmemorativo del Día del Trabajo.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó el desfile que inició a las 8:30 horas en bulevar Luis Encinas y Rosales, donde los agremiados de más de 30 sindicatos estatales marcharon hasta el bulevar Hidalgo donde se colocó el templete con las diversas autoridades a quienes expusieron sus demandas.

Por medio de consignas los trabajadores exigieron mejores condiciones laborales y de servicios de salud de ISSSTE e Isssteson, derecho a la vivienda, abasto de medicamentos, salarios dignos, pensiones justas, solución a la huelga en la Unison, entre otros.

El gobernador de Sonora, destacó la participación de hombres y mujeres en este desfile en la búsqueda de condiciones justas y dignas de trabajo.

“En consideración y reconocimiento a la lucha y sacrificios que a lo largo de años muchos compatriotas han realizado por alcanzar mejores condiciones laborales, en el Sonora de hoy trabajamos de manera comprometida para mantener un pacto entre trabajadores, empresas y gobierno que garanticen el desarrollo justo y sostenible del estado, pero sobretodo, permita mejorar las condiciones de las y los trabajadores sonorenses”, enfatizó.

El mandatario estatal, dijo que su gobierno trabaja para mejorar los servicios de salud del estado, así como las condiciones laborales de los trabajadores, los adeudos del ISSSTE, y la huelga de la Universidad de Sonora, la primera de su gobierno.

“No es necesario que vayan a tocarle la puerta al Gobernador, en la medida que ustedes me inviten a dialogar en sus instalaciones, con todo gusto será un honor acompañarlos”, reiteró Durazo Montaño.

Asimismo, se comprometió a trabajar de la mano con el Consejo Sindical y Social Permanente del Estado (CSSPES), para escuchar las demandas de las diversas organizaciones que lo conforman

“Si ya después de que les he pedido que me inviten no sucede, desde ahora los invito a que tengamos una reunión en el Palacio de Gobierno. Quiero ser un aliado eficiente y eficaz, de todas y todos los trabajadores sonorenses”, puntualizó.

El gobernador de Sonora, ratificó su compromiso para con los trabajadores por convicción pero sobre todo por razones de orígen.

“Me formé en el Sonora Profundo, y la sensibilidad y compromiso social que ahí se construye no se pierde jamás en la vida, seré un Gobernador que estará al lado de las y los trabajadores sonorenses”, finalizó.

Entre las organizadores sindicales que participaron en el desfile están los sindicatos hermanos de la Universidad de Sonora Staus y Steus, los sindicatos del Ayuntamiento de Hermosillo, Sutspes, Sintaceptes del Conalep, Sitcecytes de Cecytes, y Sutues de la Universidad Estatal de Sonora, CTM, SNTE 54 y 28, ISEA, Jubilados y Pensionados del Ayuntamiento, y de Isssteson, Movimiento 30 de Julio, Sntsa de la Secretaría de Salud, Itama, Unión Mexicana de Obreros Campesinos, Banda sinfónica del Estado, Trabajadores del Reparto, entre otros.

