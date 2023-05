Reconocen autoridades a docentes del Cobach; Se entregaron estímulos

El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar destacó que sin educación no hay futuro y subrayó el compromiso de quienes cumplieron 15, 20, 25 y 30 años de servicio

Ivanova de los Reyes

Sin los maestros y maestras están a la deriva los jóvenes, sin educación, no hay futuro, resaltó el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo durante la entrega de reconocimientos a personal docente, administrativos y de servicios del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) con 15, 20, 25 y 30 años de servicio.

En representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño, destacó que este gobierno tiene un compromiso claro con la educación, con los jóvenes y no puede haber un compromiso sin los maestros que dedican su vida a la enseñanza para formar a las futuras generaciones del estado.

“Nadie puede sostener 15, 20, 30 años en las aulas, si no hay corazón, pasión por lo que hacemos, si no tiene claro lo que hacemos y lo que están haciendo ustedes es transmitir el conocimiento consolidando y formando a los jóvenes que tanto necesitan ese conocimiento, ese llamado de atención a veces en las aulas, porque solamente así podemos consolidar a una sociedad que camine de la dirección correcta”, subrayó.

Sin los educadores, hombres y mujeres están a la deriva los jóvenes, enfatizó el funcionario estatal, porque siempre hay una semilla que se siembra, hay una palabra que se queda en la mente de los jóvenes y hay que seguir transitando en esa ruta, porque sin la educación no hay futuro, y la apuesta es a la educación, no hay transformación, no hay bienestar, no hay progreso, si no es de la mano de la educación.

Por su parte, Arturo Rosas Burgos, director general del Cobach, expresó que este es un merecido reconocimiento a quienes a quienes han dedicado tantos años de servicio en el colegio de bachilleres, brindando siempre su mejor esfuerzo en favor de la juventud sonorense que asiste a la institución.

Mencionó que son casi 48 años que el Colegio de Bachilleres ha ofrecido lo mejor de sí a través de su planta laboral para que las y los jóvenes que egresan de sus aulas lo hagan con la mejor formación para su futuro desempeño como hombres y mujeres integrados plenamente en la sociedad.

“Estoy seguro completamente que cada una de las personas que laboramos en esta institución lo hacemos con la mayor entrega, con un gran compromiso y con el más profundo amor a la tarea que la sociedad nos tienen encomendada de brindar la mejor educación para sus hijos. Po ello, expreso mi reconocimiento para quienes hoy reciben homenaje por los años que han dedicado al servicio público en esta institución”, expresó.

