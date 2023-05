Renuncia Claudia Indira Contreras a la FGJE a partir del 15 de mayo

El gobernador Alfonso Durazo dijo que buscará aprovechar la experiencia

Ivanova de los Reyes

La Fiscal de Justicia, Claudia Indira Contreras Córdova, presentó este martes su renuncia con carácter de irrevocable al gobernador Alfonso Durazo Montaño y al Congreso del Estado, la cual será efectiva a partir del próximo 15 de mayo.

A través de un comunicado, agradeció la coordinación institucional que desde el primer día mantuvo con el mandatario estatal y por la cámara de diputados, cuyo respaldo presupuestal permitió fortalecer la procuración de justicia, incrementando desde la fuerza laboral, la infraestructura institucional, herramientas de trabajo, laboratorios forenses y poder así, dar cumplimiento a un modelo de justicia orientado a incrementar los resultados y consolidar el modelo de justicia penal.

“Mi gratitud también a la sociedad civil organizada por su acompañamiento en la construcción de una Política Ciudadana de Persecución Penal”, expresó.

Asimismo, agradeció al empresariado, integrantes de la academia, colectivas feministas, colectivos de búsqueda e integrantes de colegios de profesionistas, agradezco la aportación de ideas pero sobre todo su entusiasta participación en los distintos programas y eventos a los que, a lo largo de este tiempo, voluntaria y solidariamente se sumaron.

A todo el personal de esta Fiscalía de Justicia mi profundo agradecimiento y reconocimiento a su entrega, al alto nivel de compromiso y profesionalismo, aseveró.

“Me enorgullece el gran número de personal certificado con el que hoy contamos en las distintas áreas, y que su desempeño institucional, haya trascendido estados y fronteras. Muestren a las nuevas generaciones el orgullo que significa pertenecer a esta institución, pero sobre todo, recuerden siempre que somos servidores públicos”, argumentó.

Aprovechará su experiencia: ADM

Se buscará seguir contando con la experiencia, apoyo y colaboración de Claudia Indira Contreras, manifestó el gobernador Alfonso Durazo Montaño tras su renuncia como titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Si bien, no era parte de su equipo personal cuando llegó al gobierno del estado, el mandatario estatal reconoció que es una persona con amplio dominio de derecho penal y un gran profesionalismo, por lo que buscarán seguir contando con su experiencia y apoyo.

“Cuando yo llegué al gobierno del estado ella ya se encontraba en esa responsabilidad desde hace algunos años, consecuentemente no era parte de mi equipo personal, y en una tarea tan sensible no era fácil que trabajáramos de manera armónica, sin embargo, debo reconocer que se integró al equipo con un gran profesionalismo”, expresó.

