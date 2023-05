Restringirán ingreso de autos a panteones el Día de las Madres

Se permitirá que personas de la tercera edad o con discapacidad puedan ingresar en sus vehículos

Este Día de las Madres habrá acceso controlado de vehículos a los panteones municipales, para evitar el bloqueo de vialidades y accidentes por la gran cantidad de visitantes, informó Alonso Durón Montaño.

El comisario jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, dijo que se implementará un operativo coordinado con las diferentes dependencias municipales a partir de las seis de la mañana hasta las ocho de la noche, para brindar apoyo a los ciudadanos que acuden en esta fecha para visitar a su ser querido.

Mencionó que se instalarán varios elementos en los panteones, principalmente Sahuaro y Yáñez para brindar apoyo sobre todo a personas de la tercera edad o con alguna discapacidad.

“En el panteón Sahuaro vamos a estar controlando el ingreso de vehículos para que no se vaya a llenar y evitar accidentes, porque van a ingresar tanto peatones como vehículos. Vamos a tratar de controlar que ingresen personas de la tercera edad o con alguna discapacidad y no permitir que ingresen tantos vehículos para no estar batallando”, expresó.

También habrá vigilancia para evitar el ingreso de bebidas embriagantes a los cementerios durante este día, agregó Durón Montaño.

El comisario jefe de la Policía Preventiva y Tránsito, indicó que se estima una afluencia de poco más de 10 mil visitantes a los panteones este 10 de Mayo.

