Saquean larva de camarón, en aguas interiores

El uso del “chango” por depredadores de la especie, amenaza la próxima temporada

Guillermo Urías

EL VIGIA

Pescadores furtivos han puesto en grave riesgo la próxima temporada extractiva de camarón en aguas interiores, con la ilegal captura de la especie mediante la utilización del “chango”, denunció Jorge Alberto Márquez Castro, socio fundador de la Cooperativa 29 de Agosto.

Al exponer en foro abierto de que es urgente que inspectores de la Comisión Nacional de la Pesca refuercen sus acciones de vigilancia en aguas interiores, siguiendo una línea imaginaria desde el Faro de Cabo Haro al de Lobos.

El camarón ya está en la bahía desovando, ahora es cuando se debe cuidar con más esmero el recurso, pues ello va en detrimento de lo que será la venidera temporada extractiva, de frente a lo que serán las capturas en aguas interiores.

Es evidente que no se está cuidado el camarón, no sabemos lo que hacen los inspectores de CONAPESA, a no ser que estén cobrando una comisión a los changueros por permitir la ilícita actividad.

Esto se reflejará de nuevo en una desastrosa temporada por esa razón y por qué los tiempos de los especialistas en cuanto a los criterios de salida no corresponden al reflejo real de las mareas. Pues para cuando se da la salida, el camarón ya está fuera de las bahías, lo que favorece a los armadores., quienes se quedan con la parte grande del pastel.

