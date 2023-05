Se gradúa primera generación de Maxi Apoyo en el poblado Miguel Alemán

Son 93 personas que concluyeron exitosamente la capacitación en cinco talleres

Redacción Entorno Informativo

Una emotiva graduación vivieron las 93 personas que conformaron la primera generación del programa Maxi Apoyo Rural en el Poblado Miguel Alemán, donde el Ayuntamiento de Hermosillo ofreció capacitación a través de cinco talleres impartidos de manera intensiva.

La directora de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE), Gertie Agraz Boeneker celebró el éxito de este programa implementado por primera vez en el área rural, donde tanto mujeres como hombres tuvieron la oportunidad de aprender habilidades en cursos como renovación de muebles, uñas y gelish, barbería, repostería y bisutería.

“Maxi Apoyo fue una promesa de campaña de nuestro Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, y que desde el año pasado hemos ido sumando graduadas y graduados a este programa, especialmente jefas de familia, mujeres que quieren capacitarse y contribuir a la economía de su hogar”, agregó antes de la entrega simbólica de diplomas.

Además de reconocer el entusiasmo con el que participaron en cada una de las actividades que conforman el programa, puso a disposición el crédito grupal con cero por ciento de interés a quienes decidan dar el siguiente paso rumbo al emprendimiento.

Fue en el Centro Hábitat del Poblado Miguel Alemán donde personas graduadas presentaron sus productos en el bazar y realizaron desde cortes de cabello, aplicación de uñas, presentación de postres, hasta exhibición de artículos personalizados mediante sublimación.

La graduada del taller de sublimación, Mari Cruz Lagarda compartió con las personas asistentes la grata experiencia que se lleva gracias al programa Maxi Apoyo que la ha motivado a iniciar su propio negocio.

“Yo me llevo una buena experiencia tanto de mis compañeras como de mi maestra, de los apoyos que nos han dado, porque venía en cero y me gustó mucho, quedé muy conforme y pues a echarle las ganas para poner mi propio negocio, porque me gustó. Sinceramente yo venía a otro curso, entré a sublimación y aquí estoy, me gustó demasiado”, detalló.

Maxi Apoyo es un programa de incubación que busca mejorar la economía y calidad de vida de las comunidades vulnerables, mediante capacitación para el trabajo, formación del desarrollo humano y emprendimiento.

Se contó con la colaboración del Centro de Formación para la Mujer (Ceforma) y 1Mision, además se sumó la comunidad Trinidad Sánchez Leyva donde se impartieron los cursos de capacitación empresarial para beneficiarse de Maxi Apoyo.

Formaron parte del presídium Gertie Agraz Boeneker, directora de AMDE; Omar Gutiérrez, director del Centro Municipal del Emprendedor; Nery Retes, directora de CEFORMA; José Chenoweth Acosta de 1Mision; Verónica Acosta, directora del Centro Hábitat Miguel Alemán y las graduadas Margarita Hernández y Mari Cruz Lagarda.

