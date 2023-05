Se impactan motociclistas con pick up tras no respetar semáforo

La pareja no portaba casco y resultaron con heridas de gravedad, fue trasladada a un hospital en Ciudad Obregón

Dos personas que circulaban a bordo de una motocicleta resultaron con heridas de gravedad al impactarse contra un pick up, tras pasarse en rojo el semáforo ubicado en un transistado crucero de la colonia Centro en Ciudad Obregón.

Los hechos se registraron la mañana de este miércoles en las calles Tabasco y Guerrero, donde existe un semáforo en funciones y el percance fue captados por una cámara de vigilancia de un negocio que se encuentra en el domicilio antes mencionado.

En el video se puede apreciar que en la motocicleta una pareja que no portaba el casco de seguridad, circulaba de oriente a poniente sobre la calle Guerrero, pero al llegar a la avenida Tabasco no respetaron el semáforo en rojo y se impactaron con un vehículo pick up, de color blanco.

Al momento del impacto la pareja cayó hacia el pavimento, por lo que el conductor del automóvil intentó esquivar, pero después pasó por encima de uno de los lesionados.

Paramédicos de la Cruz Roja, acudieron al lugar de los hechos, quienes trasladaron a las dos personas a un hospital, donde actualmente permanecen en estado grave.

El fuerte impacto también ocasionó que la motocicleta se incendiara, por lo que tuvieron que arribar elementos del departamento de Bomberos para evitar que se propagara el fuego.

Refuerzan operativos contra motocicletas

Cabe señalar que en las últimas semanas el departamento de Tránsito Municipal ha reforzado los operativos contra motocicletas, por lo que ha sancionado a los conductores que circulan sin el casco de seguridad, además los que no portan placas o licencia.

Autoridades municipales han asegurado que este año más de 300 motocicletas han sido trasladadas a un corralón privado por incumplimientos a la Ley de Tránsito del Estado de Sonora

Comparte esto: Twitter

Facebook