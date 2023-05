Se manifiestan trabajadores de la Planta Norson en Palacio de Gobierno

Ivanova de los Reyes

Trabajadores de la Planta Norson ubicada en el Parque Industrial se manifestaron por fuera de Palacio de Gobierno para exigir la legitimización del sindicato que encabeza Gustavo Preciado Ramírez.

Los manifestantes demandaron su derecho a exigir a su representante, luego de que la Junta de Conciliación desconoció la representatividad del actual sindicato, y se la otorgó a Antonio Salazar Madaleno, “El Panda”, impuesto por el sindicato saliente que dirigía Julio Camacho Mercado.

Gustavo Preciado Ramírez, líder sindical elegido mediante el voto de mil 300 trabajadores, señaló que el pasado 17 de mayo fueron notificados

por la Junta de Conciliación la anulación la toma de nota del sindicato que se les otorgó en marzo pasado, y se la otorgó a El Panda.

“Nos dijeron que nuestro movimienro no corresponde conforme a la Ley, pero no vamos a declinar, son siete meses de lucha y no vamos a bajar la guardia, vamos a luchar y vamos a ganar, por el respeto a los derechos de los trabajadores”, dijo.

El gobernador del Estado, Alfonso Durazo salió de Palacio para atender a los manifestantes y se comprometió a apoyarlos y resolver esta problemática.

“Los trabajadores tienen derecho a elegir a su representante, el 10 por ciento de los trabajadores tienen derecho a solicitar un recuento, entonces no debería habee ningún problema. Busqué ahorita al Secretario del Trabajo, va en carretera a Imuris, denme en transcurso del día, yo voy a hablar con el y vamos a resolver esto hoy mismo”, aseguró.

Comparte esto: Twitter

Facebook