Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Sigue que arde Hermosillo…Y vaya que el fin de semana sí que estuvo la cosa que arde en Hermosillo, y no precisamente por el calorón de casi 40 grados que se registrara, sino por los ¡seis incendios que afloraran entre viernes y domingo, al grado que la Capital pareciera una caldera del diablo, sobre todo por el suscitado en un depósito de llantas ubicado en el camino del Ejido La Victoria al Tazajal. ¡Zaz!

Pues así estuvo esa enésima quemazón en esta Ciudad del Sol, por esos siniestros en serio y en serie, como lo reconociera el Jefe del Departamento de Bomberos, Juan Francisco Matty Ortega, al revelar que en ese lapso de tres días se sofocaron las llamaradas que surgieron en el Cerro Johnson, Cerro Colorado, La Sauceda, y un yunque de la colonia Norberto Ortega, y en la carretera que conduce a Ures, en la cercanía de San Pedro.

Más menos así estuvieron esas raras quemadas, que por algo ya no creen que sólo sean producto de la maleza, o el zacatal seco que hay, después de que apenas el pasado jueves 20 del presente mes de abril tuviera lugar una en dos yunques que consumieron alrededor de 300 carros, cuando ahora le tocara a un “cementerio” de neumáticos, que provocó un humaderón que contaminó y que se veía de todos lados. ¡Palos!

Por lo que es el segundo incendio de gran magnitud que se genera en una semana, en el sector Nororiente de esta “Capirucha”, como lo exhibe el que los “tragahumos” tuvieran que trabajar varias horas para poder apagarlo, después de que iniciara pasadas las 16:00 horas -4 de la tarde-, y cuyas grandes y espectaculares columnas de humo propiciaron que surgiera el temor de que extendiera, al alcanzar las 12 hectáreas. ¡Glúp!

Casi por nada es que adelantaran que es una incendiada de ese llanterío que ya se encuentra en investigación, por ser un predio bardeado para uso de suelo industrial, localizado a la altura del kilómetro 7 de la carretera a Nogales, el cual alberga almacenes, de ahí que lo que checarán es si cuenta con los permisos correspondientes para ese tipo de confinamientos, que a veces se utilizan para producir otra clase de combustibles. ¡Tómala!

O séase que desde ya están procediendo contra el propietario de ese inmueble, y del que como siempre hasta el momento no han ventilado su identidad, por considerarse que esa acumulación de llantitas no es muy típica, o común, sino más bien algo extraordinario, y todo hace indicar que no con los más mínimos cuidados, y es por eso de esas ardientes y humeantes consecuencias que se pusieran de manifiesto. ¡De ese pelo!

Porque de acuerdo a los de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado, en la que ahora está como encargado de despacho un tal Armando Castañeda, tras la salida de Juan González Alvarado, quien pasó a ocupar la función de secretario particular del gobernador, Alfonso Durazo, es una falta de supervisión que podría recaer en la Procuraduría Ambiental del Estado (Proaes), donde despacha Perla Patricia Alday Lara.

Al ser más que obvio que nunca se dieron cuenta de ese acumuladero de cochinero, que no se sabe si es porque “$e hicieron de la vi$ta gorda”, o sólo es producto de la incompetencia, en lo que es un “caliente ajo” en el que no sólo está Alday Lara, sino también los fantasmales desrepresentantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Eso por el efecto contaminador que causara, porque a decir del vocero del Colegio Sonorense de Ecólogos, Francisco Higuera Martínez, esas partículas de humo expedidas al aire pueden afectar las vías respiratorias; sumado a que son recurrentes incendiadas que continúan provocando muchos “sospechosísmos”; aunado a que a la recién creada primera Brigada Estatal de Manejo de Fuego no se le viera por ningún lado. ¡Vóitelas!

Tache a un nombramiento…Tal como era de esperarse, a la que ya le pusieron tache, y no es para menos, es a la sopresiva designación que acaba de hacerse de Javier Díaz Ballesteros, como nuevo titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Sonora, cuyo nombramiento se anunció en la víspera del “puente largo” del 1 de mayo, como para agarrar a todo mundo de descanso, y “no la hicieran de tos”. ¡Pácatelas!

Pero ni así se salvó el desconocido de Javier Ignacio, quien es es originario de la Ciudad de México, y cuenta con 35 años de edad, de que luego luego lo vieran como una imposición, como lo dejaran entrever los diferentes colectivos, entre ellos el de las Madres Buscadoras de Sonora, presidido por Cecilia Flores Armenta, al apuntillar que no fueron tomados en cuenta para esa nominación que “se sacaron de la manga”.

Toda vez que aunque las hicieron del conocimiento del lanzamiento de la convocartoria para la selección de quien habría de ocupar ese puesto, y para el que se registraron 11 aspirantes, luego de que quedara acéfalo tras la renuncia de José Luis González, en agosto del 2022, pero ya después nomás las ignoraron, al no haber sido consultadas, hasta que de la noche a la mañana les salieron con que era el susodicho de Díaz Ballesteros.

Es por eso de las muchas dudan que quedan, en torno al perfilacho del “nuevo” Comisionado de origen chilango, y del que no se tienen mayores referencias, porque lo presentan como que se graduó como Licenciado en Derecho, según su currículum, pero no especifican la institución; además de ser profesor de universidades particulares, pero de las llamadas “patito”; así como funcionario de la Procuraduría estatal.

No en balde es por lo que externaran que continúan las fallas del Gobierno del Estado, en un tema tan delicado como es el de esas postulaciones, por la forma en que dizque han seguido simulando, y es por lo que Cecilia advirtiera que le darán el beneficio de la duda a dicho funcionario entrante, al que “nombraran en lo oscurito”, pa´ ver si es cierto si es cierto cumplió los requisitos previstos en la ley y “da el ancho”. ¿Será?

Avanza renovación de PRI…Quien sí que ¡Al Estilo Sonora!, como reza el nuevo eslogan del PRI estatal, el que ha seguido con su proceso de reconstrucción y renovación, es su dirigente Rogelio Díaz Brown, y para prueba está que el sábado anterior le tomara protesta a Luis Miguel Vargas Delgado y Blanca Colosio Altamirano, como presidente y secretaria general del priísmo hermosillense, respectivamente. ¡De ese vuelo!

De ahí que “El Roger” Díaz Brown resaltara que: “Es un paso más, un gran paso, que estamos dando para renovar comités municipales, buscando la armonía y la unidad de los priístas para responder a los sonorenses”, eso en el marco de una cumbre realizada ante miembros del Consejo Municipal del ex invencible, así como líderes de colonias y seccionales, y representantes de organizaciones a todos los niveles.

En tanto que Vargas Delgado sí que llegó muy bien ubicado, porque al reafirmar su compromiso con la militancia priísta de Hermosillo, señaló con todas sus letras que: “Cuentan ustedes conmigo como sé que el partido cuenta con ustedes, los priístas de verdad, los de lealtad y congruencia”, a la par que llamó a regresar al instituto político de las bases y simpatizantes, es decir, el de las causas sociales y justas. ¡Órale!

Para el caso es que destacara que la ventaja que ahora tienen en el PRI, es de que: “Ya aquellos que tomaron decisiones equivocadas y se distinguen ahora por ser actores o actrices de la traición y el engaño ya no están en las filas del partido y ahora son problemas de otros partidos y allá sabrán qué hacer con ellos”, como dando a entender que sin esas “manzanas podridas” podría sería más fácil retomar el rumbo. ¡Ni más ni menos!

Aun y cuando dejara muy en claro que: “Sin embargo, hay que exigir cuentas públicamente a quienes, gozando de responsabilidades muy importantes y cuya conducta debió ser un ejemplo y guía de honestidad”, con lo que el homónimo del cantante Luis Miguel dejó entrever que no hay que apostarle a la “tierrita volada”, por lo que así llegó “pintando su raya”, junto a Colosio Altamirano, con la que hará el uno-dos.

Y para que vean el como Rogelio “no está dejando pasar ninguna recta que venga por el centro”, es que el domingo igualmente organizaran un vistoso festejo con motivo del Día del Niño, quienes en compañía de sus papás disfrutaron “de lo lindo” con juegos y entretenimiento de payasos, y por supuesto música, pastel, dulces y regalos, a través del Secretaría de Gestión, y en coordinación con la senadora, Sylvana Beltrones. ¡Qué tal!

¡Apuesta a lo solar Alcalde!…El que le ha seguido buscando por todos lados el de cómo ahorrar para hacer más, es el alcalde Antonio Astiazarán, y para evidencia está el que ahora esté proyectando que el acueducto Independencia, con el que se abastece de agua a Hermosillo, pueda operar con energía solar y así reducir el gasto en esa materia hasta en un 30%, es decir, en una tercera parte. ¿Cómo ven?

Ya que aunque no parezca, pero Astiazarán Gutiérrez reveló que el Ayuntamiento paga mensualmente $12 millones de pesos por consumo de energía eléctrica, por lo que con esa reducción, mediante la instalación de un sistema de paneles solares, al año les implicaría alrededor de unos $50 millones de pesos los que estarían dejando de liquidar por ese concepto, y eso por el beneficio que representa el uso de energías limpias.

Así está la buena nueva que anunciara “El Toño” Astiazarán, al destacar que: “Es parte de lo que estamos trabajando con el Gobierno del Estado para que encontremos mecanismos, no solo en este tema de pagar menos por la “luz”, sino poner más inversión y que haciendo más inversión en agua podemos mejorar más la prestación del servicio y la infraestructura”, es decir que tendrían más margen para invertir en ese ámbito.

A tal grado le están dando forma a ese plan, que anunció que ya se eligió a una empresa de Monterrey para que a través de una licitación pública se encargue de buscar compañías locales para adquirir energía eléctrica solar y que se le venda a Agua de Hermosillo, pero a un precio mucho más barato de lo que actualmente se ofrece en el mercado, y es donde radicaría la diferencia a favor del municipio. ¡De ese tamaño!

Ante lo que se concluye que el “Presimun” aliancista para todos los ramos está “echando mano” de esa “corriente” solar, porque igual hasta las patrullas y parte del parque vehicular ya son eléctricos. ¡Mínimo!

