Sin medias tintas

+ De$tapan cloaca ganadera

+ “Batea” Staus a la Rectora

+ Por fin cesan a funcionaria

+ A pique Guardia Nacional

Por Martín Romo (El Verdugo)

De$tapan cloaca ganadera…Una vez más se está volviendo a confirmar que cuando el río suena, es que algo má$ que agua lleva, por la ventaneada que le acaban “de pegar” al por algo tan llevado y traído de Héctor Platt, el ex cabecilla de la Unión Ganadera Regional en Sonora (UGRS), por los “trapito$ al $ol” que le está sacando su sucesor, Juan Ochoa Valenzuela, por las dizque “cuentas mochas” que dejara. ¡Zaz!

Porque lo que es Ochoa Valenzuela no se anduvo por las ramas para “echarle el caballo encima” a Platt Martínez, en la reciente 83 Asamblea General Ordinaria, e Informe del Consejo Directivo de la UGRS, al destapar que se encontraron en una quiebra total lo que es la Financiera Sidegan, por créditos mal otorgados, garantías que no reunían los requisitos, gastos excesivos y falta de pago a “fondeadores”. ¡De ese pelo!

Pues más menos así está la revelación que están haciendo contra la gestión de Héctor, y que es por lo que manejan que no precisamente “se condujo muy derecho” que digamos, de ahí que Juan dijera que unas de las mayores sorpresas con la que se topó al asumir la actual administración, es la de ese quebranto técnico financiero que venían arrastrando desde el 2021, lo que provocó que FIRA les cerrara las líneas de crédito.

De ahí que entre los principales motivos de esa debacle propiciada por Platt y sus segundones de abordo, ventilan que están los financiamientos que no fueron entregados; así como los no autorizados; y a la par los que se aprobaron con actos que para nada caían en la austeridad; además de irregularidades en la cobranza, que es lo que llevó a que se tocará fondo en esa área, por una falta de liquidez. ¿Cómo ven?

A ese grado es que les “dejaran la víbora chillando”, de ahí que Ochoa señalara que para evaluar la magnitud y alcance de la afectación a la institución financiera y el patrimonio de la Unión Ganadera, contrataron un despacho jurídico que les informó la verdadera situación y la forma de resolverlo, entre los que destaca acercarse a FIRA para reconocer deudos y externar la voluntad de solventarlos. ¡Pácatelas!

Ya que de acuerdo a lo balconeado por el hoy en día presidente de ese gremio de los rancheros sonorenses, tuvieron que llegar al extremo de precisarle a los de FIRA que: “Los directivos anteriores no tenían el poder de poner en garantía el patrimonio de la Unión haciéndoles entrega del dictamen expedido por un reconocido despacho legal donde se hace constancia de la ilegalidad del acto”, por lo que así “$e pa$aron de tue$te$”.

O séase que así están tratando de “sacar el buey de la barranca”, con la intención de volver a poner orden en la Sidegan, a fin de reactivar los avales crediticios y superar los adeudos con procesos jurídicos que se traducen en venta de bienes adjudicados, reactivación de cobranza y otras medidas con las que buscan tener un techo operativo de mínimo unos $500 millones de pesos para nuevamente financiar a los agremiados. ¡Mínimo!

Luego entonces es por lo que hoy en día están remando contra la corriente, en lo que tiene que ver con esos aspectos financieros que les dejaran con pendiente$, o “en la vil chilla”, más los que muy probablemente se sigan acumulando, a como vayan revisando a detalle el periodo de Platt, y que “hablando en plata”, es por lo que consideran que ha sido uno de los “píore$”, y no es para menos, por esos saldos en contra. ¡Vóitelas!

“Batea” Staus a la Rectora…Si por la víspera se saca el día, la que todo pinta que va pa´largo es la huelga que mantiene el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), luego de que ayer rechazaron el nuevo ofrecimiento que desde el pasado domingo les hicieran las autoridades universitarias encabezadas por la rebasada y exhibida Rectora, María Rita Plancarte Martínez. ¡Tómala!

Así que para los que ya auguraban que con eso “les iban a llegar al precio” a los del Staus y su dirigente Juan Díaz Hilton, pues sí que María Rita y compañía se llevaron un chasco, después de que en el marco de la Asamblea General que llevaron a cabo en el Centro de las Artes los profesores se manifestaron a favor de que continúe el movimiento, mismo que hoy ya cumplió cinco días, después de estallar el viernes 28 de abril.

Eso derivado de que en lo general la Unison se ha mantenido en su postura de otorgarles un 4% de aumento directo al salario, así como un 2% en prestaciones, cuando la demanda es del 10% y 5%, respectivamente, no obstante y que las negociaciones extras ya radican en temas como el da la vivienda y otros relacionados a la prestación médica, y puras de esas, que es en lo que están entrampados. ¡Así el dato!

En esos términos han continuado con su paro los académicos, y con la afectación de más de 40 mil universitarios que están sin clases, después de que con 720 votos a favor y 643 en contra optaran por la colocación de las banderas rojinegras, y dicen qué en gran medida por la cerrazón mostrada por Plancarte Martínez, por como aseguran que nunca se dignó a operar con “mano izquierda” un posible arreglo. ¡Ajá!

Lo anterior con todo y que “el horno no está para bollos”, o como para “ponerse los moños”, como dicen que María lo hiciera, tal como lo denota que lo que lo que son los del Sindicato de Empleados (Steus), apenas por 8 sufragios también no se enhuelgaron, al contabilizarse 801 contra 793, y es por eso que sigue estando en el limbo la finiquitación de esa paralización, al nomás no verse para cuando. ¡Palos!

Por fin cesan a funcionaria…Y para los que no lo tenían muy en claro, resulta y resalta que el 1 de mayo no sólo inicia el famoso subsidio de verano de “la luz”, o de la energía eléctrica, sino también la obligación que tienene los concesionarios de los camiones urbanos de circular con los aires acondicionados encendidos, hasta lo que es el venidero 30 septiembre, como lo contempla la Ley de Transporte estatal. ¡Ups!

Y es por eso de la advertencia que ya les hiciera a los camioneros el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, de que desde ya los traerán muy bien checados, o con un monitoreo permanente, en aras de que cumplan con esa disposición, porque de lo contrario les aplicarían la respectiva sanción correspondiente, al según esto no haber justificación para que traigan acalorados a los pasajeros. ¡Ni más ni menos!

Por lo que así está el exhorto que les está haciendo Salazar Razo, después de que el Instituto de Movilidad y Transporte prácticamente quedara acéfalo, tras el anuncio de que su titular sería cambiada de un momento a otro, como es al caso de Lirio del Castillo Salazar, por simplemente “no haber dado el ancho” en esa área, y es por lo que ya está en una especie de transición en ese ámbito que ha ido de mal en peor. ¡Tómala!

Tan es así que de entrada lo que es la amenaza de Adolfo “les entrara por un oído y les saliera por otro” a los operadores de los ruleteros, por como en el presente inicio de semana a la mayoría todavía se les viera con las ventanas abiertas, a pesar de que desde semanas previas debieron haber hecho el consabido mantenimiento de esos sistemas de “refrís” automotrices para que no tuvieran pretextos. ¡De ese vuelo!

Aun y cuando ya no es de extrañar el que cada año hagan lo mismo, como es el postergar lo más posible esas encendidas para ahorrarse en combustible, ya que con ese esquema de enfriamiento gastan más, de ahí que habrá que ver en esta ocasión el cuánto tiempo les lleva el poner los “Rulas” como “hieleras rodantes”, para que los usuarios no se deshidraten, por los calores que ya están haciendo, con los casi 40 grados centígrados.

Por cierto que ayer mismo el “Gober” Alfonso Durazo oficializó el cese de Lirio, quien regresará al Congreso del Estado como legisladora, por lo que su suplente Brenda Córdova Buzani tendrá que dejar el cheque que recibía en ese Poder Legislativo, por lo que así la están retachando, después de que se dijera que quedaría en la Oficina del Ejecutivo, entrando en su lugar Carlos Sosa Castañeda, que antes estaba en el Conalep. ¡Glúp!

A pique Guardia Nacional…Los que siguen dando de que hablar, y no lo que se dice para bien, son los de la Guardia Nacional (GN), y para evidencia está que ahora el pasado lunes en la noche protagonizaran un accidente mientras recorrían una arteria vial de Hermosillo, con una saldo de cuatro elementos policiales heridos, que incluso tuvieron que ser trasladados a recibir atención médica. ¡De ese tamaño!!

En lo que es un percance que tuvo lugar sobre el bulevar Las Quintas, en la cercanía con el fraccionamiento Stanza Florenza, en el sector Surponiente de la ciudad, cuando el conductor de la patrulla perdió el control del volante, para después avanzar hacia la derecha, y posteriormente subirse a un montículo y luego quedar atravesado en un canal pluvial, con lo que prácticamente terminó “clavado” de su parte frontal. ¡Qué tal!

Razón por la cual es que los oficiales que iban en la caja del vehículo, tipo pick up, salieron proyectados, al igual que sus armas de cargo, por lo que procedió a realizarse una búsqueda del armamento y otros objetos que quedaron esparcidos en el área, por lo que ahora sí que “de puro milagro” no se les escapó un disparo por el impacto que sufrieran, con todo y que se supone que deben de traer el seguro puesto en esas metralletas.

A ese extremo se suscitó esa accidentada acción, que cabe aclarar que no es la primera en que se ven involucrados, y no por cumplir con las normas de Tránsito, y sin que se dieran mayores detalles, por siempre haber un halo de encubrimiento con relación a esos hechos, como lo denota que el comandante de esa corporación federal en Sonora, un tal David Córdova Campos, no se haya pronunciado al respecto. ¿Qué no?

Y tocante a esos sucesos automovilísticos es más que evidente que operan de la misma forma a la hora de minimizarlos, y más cuando son los responsables, y para seña está el que días atrás igual una unidad de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) participara en un choque en la confluencia del bulevar Luis Encinas y calle Reforma, sin que se supiera en quien recayera la culpabilidad, por lo que saque su deducción.

