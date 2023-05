Sin medias tintas

+ Amagan a “autos chuecos”

Por Martín Romo (El Verdugo)

Amagan a “autos chuecos”…Ahora sí que por la buenas, o mediante amenazas, pero a todas luces quieren acelerar el proceso de regularización de los “autos chuecos” que actualmente se lleva a cabo, y cuya prórroga vence el próximo 31 de junio, según se deduce de la enésima advertencia que hicieran, de que una vez finalizado ese decreto federal iniciarían con los decomisos de los que no sean legalizados. ¡Palos!

Porque si bien el titular de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce), José Israel Llamas, aclaró que mantienen los operativos para confiscar los carros americanos que no entran en el marco de esa mexicanización, apuntilló que una vez concluido ese período los intensificarían para detener a los que no aprovecharon esa oportunidad para “enderezarlos”, a pesar de los tres plazos otorgados. ¡Zaz!

Con ese fin es que Llamas Meseguer precisara que tienen instalado un retén en la entrada de Hermosillo para detectar los vehículos que no se compruebe que vayan a legalizarse, o que los traen para venderlos, o comercializarlos, y es por lo que de febrero a marzo del presente año ya han embargado 34 unidades, los cuales no contaban con reporte de robo, lo que confirma que han seguido ingresando de contrabando.

No obstante y que reconociera que mientras que esté vigente esa regularizada no pueden hacer esas verificaciones “al cien”, por los propietarios todavía tener esa opción, pero una vez terminada, y sino hay otra extensión, ahí sí se estarían yendo con con todo para detenerlos, aun y cuando ha quedado más que demostrado que es un cuento de nunca acabar, porque ni con eso han impedido que sigan circulando. ¡Ups!

Sin embargo esa estrategia de amago es una forma de “meterles presión”, a raíz de que esa legalizada ha ido más lenta de lo esperado, porque de acuerdo a los últimos reportes que se han hecho, hasta el pasado 17 de febrero había una cifra de unos 137 mil 800, lo que significa que de febrero a abril solo se han sumado otros 15 mil 500, para contabilizar poco más 153 mil, de ahí que sea mínimo el aumento. ¡De ese pelo!

O séase que con eso se deja entrever que no hay un real interés de “andar derecho” por parte de las mayorías que poseen un “carruaje chocolate” de esos, por ya haberse acostumbrado a circular en la ilegalidad y sin pagar nada, ya sean impuestos, multas y demás, aunado a que pueden estacionarse donde “se les pegue la gana”, por lo que ese discurso de exigir que sean regularizados ya quedó rebasado. ¡Ni más ni menos!

Al no entenderse de otra forma el como ahora hasta les están rogando para que hagan mexicanos sus automotores, y a un costo por demás módico de $2 mil 500 pesos por unidad, pero ni así están acudiendo a realizar ese trámite, después de que por oportunidades no ha quedado, por lo que así está la vaquetonada en la que ya están cayendo, como es la de no pago nada, y mejor sigo “chueco”. ¡Esa es la impresión!

Y lo “píor” es que advertencias como la que hiciera el del Cevce ya ni efecto tienen, por ya ser muchas las veces que las que se han hecho, sin que a la hora de la hora pase nada, porque más tardan en parar y “atorar” un carro de esos, que los p$eudolídere$ de las diferentes organizaciones “Onachafa$” en entrar en su defensa, por lo que así está ese negocio redondo que ya se ha vuelto un círculo vicioso en el que todos ganan. ¡Ñácas!

Que habrá nuevo hospital…El que vaya que debió haber sido “música para los oídos” del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), Froylán Gámez Gamboa, es el anunció que acaba de hacer el gobernador, Alfonso Durazo, de que Hermosillo contará con un nuevo hospital para sustituir al ya muy viejo del “Ignacio Chávez”. ¡Órale!

Ya que con todo y las problemáticas actuales que padece ese Instituto de salud que atiende a la burocracia estatal, lo que es Durazo Montaño así está proyectando esa mejoría en cuestión de infraestructura hospitalaria, al destapar que para antes del año 2027 contemplan concluir la construcción de ese nosocomio, que calculan que requerirá de más menos de una inversión de $2 mil 500 millones de pesos. ¡De ese vuelo!

Motivo por el cual es que el “Gober” remarcara que: “El Isssteson tiene remedio, lo he dicho en otras ocasiones y lo digo sin cinismo, porque pudiera entenderse equivocadamente: yo podría patear el bote del Isssteson, pero no, eso no debemos hacerlo, aunque no es gratis, todos tenemos que abonar al rescate del Isssteson”, y con lo que a Gámez Gamboa le estaría tocando ser parte de ese avance que sería histórico.

En esos términos está ese proyecto saludable que el Mandatario estatal ya se trae entre manos, al grado de que incluso tienen semblanteado donde quedaría ubicado, que sería al Poniente de esta Capital, en las inmediaciones del Estadio “Fernando Valenzuela”, antes Estadio Sonora, pero sin que aún se cuenta con recursos para su edificación, cuya obra se espera concluir antes del cierre de la actual administración.

Así que derivado de esa buena noticia, lo que es Froylán sí que tendrá chamba extra, porque de alguna forma tendrá que ver con todo lo que será la planeación para lograr ese objetivo, con todo y que estará en veremos, pero con la promesa de Durazo de que al termino de su sexenio ya será toda una realidad, para beneficio de la derechohabiencia de esa institución, con lo que habría un antes y un después en el Isssteson. ¿Qué no?

Continúa rescate de calles…Quien ha seguido cumpliendo con las tan demandadas pavimentadas es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, y para prueba está el que ahora anunciara la rehabilitación de otras tres calles con los recursos aportados por el Registro Público Vehicular (Repuve), que son captados vía el legalizar los carros “Pafa$”, en las que invertirán unos $18.1 millones de pesos. ¡Así el acierto!

Más menos así está esa buena nueva ventilada por Astiazarán Gutiérrez, al dar a conocer que las vialidades que esta vez serán modernizadas son la Israel González, Gilberto Escobas y Héroe de Nacozari, que son de las más transitadas, y que quedarían renovadas gracias al aporte que ha recibido la “Capirucha” hermosillense de parte de la Federación, la cual ya le ha canalizado más de $100 millones de pesos para esa reconstrucción vial.

No en balde es por lo que “El Toño” Astiazarán destacara que: “No todas las personas tienen la posibilidad de comprar un vehículo nacionalizado, y esta opción que otorgó el Gobierno Federal es una opción importante para la ciudadanía, pero también para la ciudad, es un ganar ganar”, por la forma en que eso ha permitido reconstruir muchas de las rúas que ya estaban casi intransitables, al estar inundada de baches. ¿Cómo ven?

De ahí que detallara que la Israel González será remodelada desde el bulevar López Portillo hasta la avenida Bacerac, con una inversión de $6.5 millones y un beneficio directo a cuatro colonias; y también la Gilberto Escobosa, entre Morelos y Paseo Colinas del Bachoco, con $5.8 millones; y la Héroe de Nacozari, entre Seguro Social y Periférico Norte, donde ampliarán las banquetas y harán una ciclovía con $5.8 millones.

Lo anterior aunado a que hoy en día igualmente están abocados en un programa de mantenimiento en las 42 rúas principales de esta Ciudad del Sol, en lo que son trabajos que iniciaron hace unas semanas, en aras de prevenir mayores daños al pavimento una vez que se presenten las primeras lluvias, y los cuales ya registran un avance del 25%, en lo que en general son acciones de bacheo, así como calafateo y riego de protección.

No tiene un Plan B la CEA…Con todo y que resulte difícil de creer, pero lo que es en la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Guaymas-Empalme, de la que es “responsable” un tal Manuel González, lo que son los usuarios se quedaron sin poder pagar sus recibos debido a las fallas que tuvieron con el sistema de Internet, lo que causó que se paralizara la operatividad de la oficina central guaymense. ¡Tómala!

A ese grado estuvo ese problema técnico, pero sin que tuvieran un Plan B para hacerle frente, de ahí que González Robles y sus fallidos operadores solamente se limitaron a colocar avisos con cartulinas en las puertas de los centros de cobro en San Carlos, Vícam y la región empálmense y del puerto, para que les depositaran en el Banco CI en lo que se les reestablece el sistema, por lo que así está de increíble, pero cierto.

Eso aunado a que manejaran que según esto la compañía telefónica que les proporciona ese servicio ya está trabajando en la reconexión de esa línea virtual, que aunque también perjudicó a otras instancias de gobierno, no causó las mismas afectaciones que en la CEA, por ser unas pagaderas que cuando no se hacen en tiempo y forma, generan una serie de recargos en la facturación, aun y cuando no sea culpa del ciudadano. ¡Vóitelas!

Razón por la cual de la recomendación que hicieran, de que una vez que depositen, posteriormente procedan a enviar la imagen del comprobante a los correos electrónicos de los respectivos módulos, a fin de hacérselos efectivos una vez que haya Red, porque de lo contrario les aparecería como de no liquidados, pasando por alto que a muchas personas “le batallan” con lo que es el uso de esa tecnología, sobre todo los adultos mayores.

Pero al margen de todo eso lo único cierto es que a los de la CEA no les ha faltado, por tantas problemáticas que han enfrentado en el último tiempo, y que por lo que se ve con Manuel no está siendo la excepción, por ahora estar teniendo dificultades hasta para cobrar, lo que consideran que ya ¡raya en el colmo!, si se parte de que es la base que garantiza su operación, pero ni eso ya están asegurando. ¡Pácatelas!

