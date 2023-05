Sin medias tintas

¡Un peligro motociclistas!

Ya ni las iglesias respetan

“Ni la cara” da la Rectora

Proponen ruta de camión

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Un peligro motociclistas!…Los que trágicamente se está confirmando que son una latente amenaza, son los motociclistas que en su mayoría “andan como alma que lleva el diablo” y violando la Ley de Tránsito, y para prueba están los dos aparatosos accidentes que la mañana del miércoles provocaran en Obregón, con saldo de un muerto y tres heridos, dos de los cuales se debatían entre la vida y la muerte. ¡De ese pelo!

Uno de los fatídicos percances tuvo lugar sobre la calle Cuarzo, esquina con Palma, en la colonia Paseo Alameda de la ciudad obregonense, cuando dos menores de edad que circulaban en una moto se impactaron con la parte trasera de un pick up de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (Amic) asignada al Departamento de Personas Desaparecidas, muriendo uno de ellos, que era Carlos Octavio, de 17 años de edad.

En tanto que quien resultó lesionado de gravedad es José Carlos, de 13 años de edad, quienes afloró que son hijos de un empleado administrativo de la misma Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), en la que despacha Claudia Indira Contreras, por lo que procederían a hacer las investigaciones correspondientes para determinar las causas de ese funesto choque, con los consabidos peritajes de videos y tránsito terrestre.

Mientras que el otro encontronazo se registró en el crucero de Tabasco y Guerrero del sector Centro, mismo que fuera captado por una cámara de vigilancia de un negocio que se encuentra en esa área, observándose el como una pareja sin casco de protección se transportaba a exceso de velocidad en uno de esos vehículos motorizados, y sin respetar la luz roja del semáforo, terminando impactandose contra un “picapito”. ¡Zaz!

En lo que es una espeluznante colisión que sí que estuvo de alto impacato y como de película, por como se ve que el hombre y la mujer vuelan por los aires al ser chocados, y aunque el conductor del automóvil intenta esquivarlos, pero aun así termina pasándoles por encima, a la vez que la motocicleta se incendia, por lo que tuvieron que arribar elementos del departamento de Bomberos para evitar que se propagara el fuego. ¡Ups!

De ahí que quedaran tirados e inconscientes sobre el pavimento, pero afortunadamente para cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja todavía contaban con signos vitales, por lo que fueron trasladados a un hospital donde permanecían en estado crítico de salud y con un pronóstico reservado, y no es para menos, por no sólo haberse estrellado, sino también atropellados, y todo por no hacer alto. ¡De ese tamaño!

A ese punto estuvieron esos espectaculares choques de motos que reflejan el peligro que hoy en día representan en las principales ciudades del Estado, por la irresponsabilidad con la que las conducen, y es por lo que precisamente en Cajeme ya hayan reforzado los operativos preventivos en ese sentido, y que es por lo que manejan que en el presente año ya han sido detenidas y remitidas al “corralón” más de 300 motocicletas.

Y de la misma manera han procedido en Navojoa porque circulan sin el casco de seguridad, así como tampoco portan placas ni licencia, y que es por lo que han chocado entre ellas mismas, e igualmente con consecuencias fatales; pero lo mismo pasa en Hermosillo, por como no respetan el reglamento de Tránsito Municipal, al meterse por todos lados y entre los carriles, valiéndoles su integridad y la de los demás.

Es por eso que ante lo ocurrido amerita el que ya les pongan un freno, sobre todo a los motocicleros que se dedican a la repartición de comida rápida, por ser los “píores”, o más temerarios, por lo que así está el ¡S.O.S! para el Jefe de Tránsito hermosillense, Sergio Valdez López. ¡Ni más ni menos!

Ya ni las iglesias respetan…Y las que quedó evidenciado que de aquí pa´l real tendrán que contar con vigilantes ante la inseguridad reinante son las iglesias, por el sacrilegio del que acaba de ser objeto el templo de Santa María de Magdalena, luego de que un iracundo y desquiciado sujeto irrumpió y daño la urna donde reposaba San Francisco Javier y lanzó su figura al piso, además de otras imágenes religiosas. ¡Vóitelas!

Así estuvo esa repudiada y comentada profanación de esa parroquia de Magaldena de Kino, perpetrada la tarde del pasado miércoles por un individuo originario de Imuris, de nombre Ramón “N”, de 52 años de edad, quien después de destrozar las figuras de esos santos fuera detenido por la Policía Muncipal, y quien “en su defensa” argumentara que era porque no le habían respondido a sus plegarias. ¡Así está de “deschavetado”!

Al ser un acto de vandalismo con el que se demuestra que hoy en día ya ni esos sacrosantos lugares están seguros, por como el presunto responsable que “no está muy completo de la azotea”, ingresara gritando palabras altisonantes y asegurando que eran falsos profetas, lo que representa un riesgo para los feligreses católicos que se dan cita, aunque afortunadamente en ese momento, en que eran las 17:00 horas, estaba solo.

O séase que así ocurrieron esos reprobables hechos en ese recinto sagrado, los cuales fueron captados por las cámaras de seguridad, y es por lo que después circularon videos a través de las redes sociales que se volvieron virales, en los que se ve cuando el hombre entra y arremete contra todo lo que se encuentra a su paso, en lo que es una acción que fuera condenada por la Arquidiócesis de Hermosillo, y con sobrada razón. ¿Qué no?

Casi por nada es que por medio del coordinador de la Comisión Diocesana de Comunicación, el presbítero Joaquín Santillanes, se exhortara a los feligreses a unirse en oración y en apoyo al padre Abraham, párroco de esa sede ecleseástica que fuera blanco de ese atentado, ante un tipo de violencia que ya está de no creerse, como en meses recientes ya ocurriera en Chichuahua, donde llegaron al extremo de matar dos sacerdotes.

“Ni la cara” da la Rectora…Ahora sí que para más que la Rectora de la Unison, María Rita Plancarte, que ni siquiera se ha dignado a “dar la cara”, en el marco de la actual huelga que enfrenta, en lo que es una clara muestra de su falta de voluntad, lo que son los enhuelgados del sindicato del Staus acaban de hacer una nueva propuesta en aras de solucionar esa paralización que hoy cumple una semana. ¡Pácatelas!

Toda vez que los del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) por medio de la red social difundieron el documento que le enviaron a Plancarte Martínez, y que es resultado de las reconsideraciones que hicieron en una asamblea general que realizaron, y en el cual exponen una serie de nuevas peticiones, entre ellas un alza salarial del 8%, y ya no del 10%, como era la demanda inicial.

Eso además de demandar la retabulación del 1% a partir del 1 de diciembre del año en curso para personal de carrera; así como formalizar un convenio con Infonavit para que los profesores puedan acceder a un crédito para la adquisición de casas; y por el estilo con la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves); a la par de gestionar terrenos y los trámites requeridos para que estén en condiciones de uso habitacional.

Más menos así está la disposición mostrada por los maestros sindicalizados, que son encabezados por Juan Díaz Hilton, destacando los principales puntos a resolver, después de esa modifiación que están haciendo, contraria a la actitud cerrada que ha asumido María Rita, por como ni tan solo ha salido a explicar a detalle el más reciente ofrecimiento que hicieran, porque nomás ha mantenido una actitud replegada, más que activa.

Luego entonces lo anterior lleva a reflejar el porque hasta el momento no se le han visto visos de un posible arreglo a ese conflicto laboral, pero además denotándose una falta de operatividad y experiencia de parte de Plancarte, por la forma en que dejara crecer ese lío, aunado a que ha seguido en las mismas, al no exhibir un real interés en querer resolverlo, por de a cómo ha evitado el “tomar ese toro por los cuernos”. ¡Palos!

Proponen ruta de camión…Quien le está poniendo el ejemplo al recién nombrado titular del Instituto de Movilidad Estatal, Carlos Sosa Castañeda, es el presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado, al proponer una nueva línea de transporte público Express hacia el ya inaugurado Hospital General de Especialidades, localizado al Poniente de la ciudad. ¡De ese vuelo!

Ya que hoy en día solo hay una ruta directa del antiguo noscomio al nuevo, pero lo que a Peinado Luna y compañía les preocupa es que únicamente sea de manera temporal, o en lo que se adaptan a la nueva ubicación del bulevar Colosio y Quintero Arce, y es por lo que consideran que debe crearse una especial para reforzar las líneas 3 Reyes y 3 Monteverde, por ser las únicas alternativas que hay para transportarse.

No en balde por lo que “El Nacho” Peinado dejara muy en claro que es un diseño de traslado camionero que surgiera a partir de los que tienen la necesidad de llegar a ese centro hospitalario, así como a los fraccionamientos que están al final del Colosio, porque las dos rutas existentes son con frecuencias muy prolongadas, a lo que se les agrega el que solo llegan a la altura del estadio “Fernando Valenzuela”.

En esos términos está esa idea que le están planteando a Sosa Castañeda, la cual en teoría llegaría a la clínica del Noroeste, por la calle Juárez, para conectar con el bulevar Luis Encinas, y de ahí bajar al bulevar Navarrete, a la altura de la calle De Las Américas, y ya enfilar por la calle Sahuaripa hasta el bulevar Colosio, y luego concluir en el complejo habitacional de La Coruña. ¡Cuando menos!

Aunado a que es un desplazamiento de esos camiones que también beneficiaría a los estudiantes de la Universidad de Sonora (Unison); sumado a que todas las líneas de transporte que llegan al Centro serían conexiones alimentadoras para ese circuito, lo que hace que tenga una viabilidad técnica y financiera, para darle fluidez no solamente a los usuarios de ese hospital, sino también a los habitantes de esos rumbos.

