Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Pone la muestra la del INE…La que ya empezó hacer la diferencia, y para bien, es Guadalupe Taddei, la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), al cumplir su palabra de bajarse el sueldo para ganar menos que el “Presi”, Manuel López Obrador, es decir, por debajo de los de $120 mil pesos mensuales, además de renunciar al seguro de gastos médicos mayores, y el de separación individualizada. ¡Órale!

Con lo que Taddei Zavala así está empezando a predicar con el buen ejemplo en el inicio de su gestión, si se toma en cuenta que el mega$ueldazo de su antecesor, Lorenzo Córdova, quien ahora es locutor con Carlos Loret de Mola en el programa Latinus, era de $177 mil 858 pesos cada mes, más los infaltable agregadijos$, y “caíditos”, de ahí que alcanzara una in$ultante liquidación de alrededor de $11 millones de pesos. ¡Zaz!

Casi por nada es que López Obrador celebrara en una de sus conferencias mañaneras, el que Guadalupe se haya reducido su percepción salarial, como no lo hizo Córdova Vianello, porque llegó el momento en que los altos funcionarios del INE hasta se ampararon para no dejar de percibir ese dineral, y es por lo que se dice que pertenecen a la “ca$ta dorada” del servicio público, pero que es algo que ya no aplica para ella. ¡Qué tal!

Así de congruente se está viendo Taddei, como también en lo referente a defender la existencia de los Organismos Públicos Locales (OPLes), de cara a las elecciones del 2023-2024, por ser vitales para la operatividad electoral en la 32 Entidades del País, eso en el marco de la primera reunión de trabajo que el Consejo General de ese Instituto sostuviera con ellos, tras la renovación de cuatro consejerías. ¡De ese pelo!

Más menos ese es el “dando color” con relación a los consejos estatales, y con conocimiento de causa, después de que en su momento encabezara el de Sonora, tocándole operar dos procesos electorales, de ahí que sepa la chamba que sacan adelante, eso contrario a la fallida reforma electoral propuesta por AMLO, que planteaba la desaparición de los OPLEs, y de los tribunales electorales para reducir el costo de los comicios.

Y por si quedaran dudas de que por ahí viene su “línea”, es que señalara con todas sus letras que: “Estamos convencidos que es indiscutible la permanencia de los institutos locales por las particularidades que cada uno de los Estados tiene, cuya responsabilidad asumen con una voluntad y una fuerza indiscutible”, porque a su juicio con ello se eleva la calidad democrática de la ciudadanía y la democracia de México. ¡De ese vuelo!

“Meterán lanón” a festival…Donde se ve que “hay lana” es en el Ayuntamiento de Magdalena, por la forma en que el alcalde Omar Ortez Guerrero “echará la casa por la ventana”, con lo que será el Festival Kino 2023 a realizarse del 15 al 21 de mayo, con la intención de que sea de la talla del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) de Álamos, y de las Fiestas del Pitic de Hermosillo. ¡Mínimo!

Pues en base a lo revelado por Ortez Guerrero, es un evento gratuito que contará con una agenda cultural de artistas regionales como el tenor, Arturo Chacón, pero también con los que son de talla internacional, como la agrupación musical del Gran Silencio, La Sonora Santanera y los ‘headliners’, para cerrar con broche por medio de la actuación de Los Ángeles Azules, que son una garantía de espectáculo. ¡Ni más ni menos!

Es por lo que el “Presimun” magdalenense adelantara que: “El Festival Kino en su vigésimo sexta edición es totalmente rediseñada, diferente, el año pasado iniciamos ya con una muestra del crecimiento que tendría el festival hoy a partir del 15 del presente mes, al 21 ya tenemos el programa diseñado en un cambio histórico para toda la región, el Festival Kino será el mejor festival en la historia de nuestro municipio”. ¡Eso dicen!

Tan aseguran que será en grande esa festividad, que a la par habrá subsedes en las municipalidades de San Ignacio, San Lorenzo, San Isidro, Sáric, Caborca, Ímuris, Santa Ana, Cucurpe, Atil; además de dos sedes internacionales en Tucson, Arizona; y Predaia, Trento en Italia, lugar donde nació el padre Francisco Eusebio Kino, como lo confirmara el secretario de Turismo estatal, Roberto Gradillas Pineda. ¡Ese es el plan!

No en balde es que proyectan una afluencia de más de 10 mil personas, con una derrama económica estimada en $20 millones de pesos, y para lo cual habrá una coordinación con los tres niveles de gobierno, pero ni con esas proyecciones creen que a Omar le salgan las cuentas, o le alcance para pagar ese elenco que es de primera, pero que también es muy costoso, por las millonadas que se sabe que cobran por presentación. ¡Up$!

Está de alarmar rickettsia…Vaya que la que ya está para alarmar a cualquiera es la rickettsia, que es la enfermedad trasmitida por las garrapatas vía los perros, porque lo que es en el periodo de enero a abril del presente año en Hermosillo ya se han presentado 15 muertes, con lo que es el Municipio con más fallecimientos por ese mal en el Estado; mientras que Sonora ocupa el primer lugar nacional. ¡Tómala!

A tal grado ya está siendo más letal ese padecimento, que en ese mismo lapso, pero del 2022, en la Entidad sólo fueron 14 los decesos, por lo que todo pinta para que mínimo se dobleteen, o lleguen a triplicarse, en los que son unas defunciones que hasta ahora también se han presentado en Magdalena, Empalme, Guaymas, Etchojoa y Puerto Peñasco, según el último informe epidemiológico de la Secretaría de Salud estatal. ¡Glúp!

Eso por la Capital sonorense registrar el 61% de los 34 contagios contabilizados hasta el pasado 29 de abril por estos lares; y casi el 22% de los 86 confirmados en todo el País, con 21 personas positivas de rickettsiosis, sin que hasta hoy se haya visto que implementen alguna campaña intensiva de prevención por parte del secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, no obstante y lo grave de esa proliferación. ¡Vóitelas!

Con todo y la importancia que signfica el dar un grito a tiempo, antes que mil después, para mandar el mensaje de que si los síntomas se detectan a tiempo pueden tratarse y curarse, porque de lo contrario las consecuencias pueden llegar a ser fatales, y una clara sintomatología de ello es que de un año a otro se disparara casi al doble la mortandad entre los infectados, al llegar a un 42.8% más. ¡Así el dato!

Para el caso las principales señales de alerta son dolor de cabeza intenso, así como muscular y abdominal, fiebre, erupciones en la piel, náuseas, vómito y malestar en general, por esas ser las posibles reacciones de haber sido mordido por una garrapata, de esas que los canes traen en las orejas, patas y en todo el cuerpo, pero aun así sus dueños permiten que convivan con los moradores de las casas. ¡Pácatelas!

Son provocados incendios…Quien confirmó lo que se sospechó desde un principio, como diría El Chapulín Colorado, es el Jefe de Bomberos de Hermosillo, Juan Francisco Matty Ortega, de que los 45 incendios de maleza registrados el pasado fin de semana en la Capital fueron provocados de manera accidental, o por descuido, pero según esto no tanto por actos vandálicos. ¿Será?

Toda vez que a decir de Matty Ortega, presuntamente dichos siniestros son producto de la imprudencia, y no de una intencionalidad, y puso como ejemplo el que por lo menos dos de ellos fueron causados por personas que estaban realizando quemas de cables para obtener cobre o metales; y otro por estar haciendo actividades de limpieza, pero que por los vientos se propagó el fuego que generaron. ¡Así las chamuscadas!

Sin embargo lo que es Juan Francisco podrá decir misa sobre esas quemazones, pero hay varias de ellas que sí que están por demás raras, sobre todo por su magnitud, como ahora la del depósito de llantas, ubicado en el camino al ejido La Victoria; y antes en dos yunques localizados en esa misma zona; y uno más por rumbos de Las Minitas, lo que causó el que ardieran cientos de carros, en lo que es algo que ya se sale de lo normal.

Y si a eso se le agrega que lo que es el abandonado parque de La Sauceda ha seguido incendiándose, como de nuevo ocurriera el anterior domingo, pues eso pone de manifiesto que esas quemas no son lo que se dice producto de la casualidad, sino más bien de una falta de prevención, ante lo que ya se hace necesario qué así como el Ayuntamiento creara la llamada Patrulla Verde, también deberían formar una de antiincendios.

Pero lo que refuerza los “sospechosísmos”, es que ni siquiera se les de un seguimiento, como al citado “cementerio” de neumáticos, al no darse a conocer quién es el propietario, y si tenía permiso para confinarlos, porque la que es la de la Procuraduría Ambiental del Estado (Proaes), Perla Patricia Alday Lara, no ha dicho ni media palabra; como tampoco el encargado de despacho de Protección Civil Estatal, Armando Castañeda.

