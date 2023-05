Sin medias tintas

Está en duda la Rectoría

Por Martín Romo (El Verdugo)

Está en duda la Rectoría…Y a como ha seguido el tira tira en torno a la huelga que enfrenta la Universidad de Sonora (Unison), todo hace indicar que ya es un conflicto más de forma, que de fondo y de fondo$, por como los enhuelgados del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) ya dejaron en claro que no están conformes con la redacción de los ofrecimentos que les han hecho.

Es por eso que ante esa falta de seguridad no aceptaron la última propuesta que les hicieran las autoridades universitarias encabezadas por la rebasada rectora, María Rita Plancarte Martínez, como es la que recibieran el pasado viernes, con lo que se exhibió que no le tienen “ni una pizca de confianza”, ante el temor que hay de que después “se les eche pa´tras”, y es por lo que determinaron seguir con la paralización de actividades.

Ya que en respuesta a la postura asumida por Plancarte Martínez, quien casi casi se rasgó la vestiduras al asegurar que habían llegado al límite en lo que corresponde a su presupuesto y capacidad financiera para hacerles esa proposición a los del Staus, en contraparte le están precisando que deben definirse plazos y firmarse los respectivos convenios para evitar que pasen los meses y no se les cumplan los compromisos.

En poca palabras y por voz del dirigente sindical de los profesores universitarios, Juan Díaz Hilton, lo que es a la ya muy falta de credibilidad de doña María Rita le están mandando a decir que no quieren que les salga con que a “Chuchita la bol$earon”, como ya ha ocurrido en otras negociaciones, en las que a pesar de que pactan algo, a la hora de la hora terminan “pateando el bote”, al darles puras largas, y lo que le sigue. ¡Zaz!

Casi por nada es por lo que Díaz Hilton apuntillara con todas sus letras que: “Aquí hay una propuesta frente a nosotros, pero queremos certeza de que no son espejito, que no hay manera de evadir esta responsabilidad, que históricamente hemos estado esperando”, y ante lo que cabe aclarar que hasta ayer lo que es Plancarte simplemente se había quedado más callada que una momia de las del Museo, en vez de dar un paso al frente.

Para el caso Juan puso un ejemplo al resaltar que: “El tema de la vivienda en el cual sí hay un compromiso concreto de que se afiliaría al 10% de los trabajadores en un lapso no mayor a tres años, pero, que ese compromiso queremos que quede concreto en un acuerdo y que no pase como en otras ocasiones que ha habido acuerdos y se postergan”; e igual en el referente a la asignación de plazas para los maestros.

O séase que en síntesis todo lo que les están proponiendo lo quieren por escrito, pero en tiempo y forma, y no sobre la marcha, como se los está planteando la desacreditada de Plancarte Martínez, porque si ahorita que es la más interesada no los ha atendido como lo demandan las circunstacias, consideran que mucho menos lo hará una vez que levanten las banderas rojinegras y terminen con paro en el Alma Mater. ¡De ese pelo!

Luego entonces con esos estiras y aflojas se confirma que ese lío ya no precisamente tiene que ver con el último incremento general de salario del 4% que les propusieron; así como un ajuste al tabulador del personal de carrera del 0.5%; e igual al personal de asignatura del 1%; aunado a la retabulación del personal de asignatura del 1%; y un aumento de rezonificación del 0.5%, sino a una falta de voluntad para pactar. ¡Palos!

No obstante afloró que ya ayer les hicieron una nueva contrapropuesta, que ahora sí contempla la manera en que concretarían lo que les están ofreciendo, de ahí que casi dijeran ¡Vamos viendo! Para responderles.

Bloquean bulevar yaquis…Aunque ya no es de extrañar, pero los que se siguen conduciendo en la ileagalidad son los de la mal afamada tribu yaqui, y para evidencia está el que ayer a media mañana los que están asentados de manera irregular en Haciendas del Sur bloquearon el bulevar Miguel Hidalgo, para protestar porque les retiraron la “luz” en una improvisada iglesia que tienen en ese asentamiento. ¡Órale!

Es decir que aun y cuando están de invasores en ese sector Sur de la Ciudad del Sol, con todo y eso están exigiendo ese servicio de energía eléctrica, dizque nomás para esa estructura religiosa construida con palma y de esa forma evitar que sea vandalizada, como dicen que les prometieron que los apoyaría, como lo revelara un tal Francisco Toledo Fuentes, que se hace pasar como representante de esa comunidad étnica. ¡Tómala!

Así que por esa supuesta promesa incumplida un contingente como de unas quince gentes cerraron la mencionada transitada avenida, a eso de las 10:00 horas, pero solamente permanecieron unos minutos, luego de que hicieran acto de presencia representantes del Gobierno del Estado, con los que iniciaron un diálogo, pero no sin antes amagar con que si no les daban una respuesta positiva bloquearían más rúas. ¡Pácatelas!

Lo que significa que en ese plan de rebeldía se están poniendo quienes desde hace más de dos años habitan en un terreno ajeno que no está regularizado, y que según esto son alrededor de poco más de 400 familias, pero están manejando el cuento de que sólo quieren “corriente” para esa construcción santa, con todo y que aceptan que no se las han querido reinstalar en ese lugar porque después se la podrían robar para los demás.

A pesar de eso Toledo Fuentes y sus agitadores se sostienen en que lo único que quieren es un foco para esa ramada que levantaron en honor de la Santísima Trinidad, por lo que habrá que ver en qué para esa rebelión, por aquello de que es de sobra conocido que los yaquis todo quieren de a grati$, o sin que les cueste el más mínimo esfuerzo, como una y otra vez se ha puesto de manifiesto con sus diferentes movimientos. ¡Ñácas!

Se escapan fácil de cárcel…Y se confirmó la facilidad con la que ahora se escapan los presos de las cárceles de Sonora, como lo reconocieran desde la propia Secretaría de Seguridad Pública estatal, al hacer público que el pasado sábado una falla en los protocolos de ingreso de dos reos es lo que provocó su fuga del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Nogales. ¡Increíble, pero cierto!

Al esa ser la simple excusa que diera el Coordinador del Sistema Estatal Penitenciario, el a todas luces para nada responsable de Nicollino Guiseppe Mariano Cangiamilla, en su comparecencia ante la Mesa Estatal de Seguridad, al explicar que no se había concluido el proceso de entrada del par de delincuentes, pero que el encargado de esa área se ocupó en otra cosa, descuido que aprovecharon para escapar. ¡Qué tal!

Con lo que a querer y no, pero con esa negligente acción se demostró la indolencia que hay en esa clase de trámites carceleros, como para que se les escapen al descuidar el changarro, lo que habla de que no hay un trabajo bien coordinado por parte de Cangiamilla Enríquez, quien ni siquiera dio la cara públicamente, mínimamente para precisar si habrá una sanción para los responsables, incluido él como la cabeza que es.

Sin embargo y con carácter de mientras, trascendió que será la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) la que realizará una investigación sobre esa escapatoria que no deja de estar por demás rara, o “sospechuda”, para actuar en consecuencia contra los involucrados, en el ínter en que han implementado operativos de búsqueda para recapturar a los fugados que estaban por ingresar por robo de vehículo y atraco de noche. ¡Ups!

Ante lo que se concluye que así de relajada está la vigilancia en ese ámbito, como es el carcelario, tan es así que hasta dos días después es cuando confirmaran que “se les habían pelado” ese dúo hampones, como si se tratara de cualquier cosa, por lo que así de grave está esa deficiencia operativa, lo que pone en entredicho de Nicollino Guiseppe Mariano para arriba, incluido el director de la “Peni” nogalense, cuya identidad ocultaron.

Mejores Fiestas del Pitic…Las que vaya que sí que estarán corregidas y mejoradas, son las Fiestas del Pitic 2023, según se deduce del cartel que el domingo anunciara el alcalde, Antonio Astiazarán, y es que en los conciertos estelares estarán puros cantantes consagrados, como un Julión Álvarez, Natalia Jiménez, Sebastián Yatra y Diego Torres, que se presentarán del 25 al 28 de mayo. ¡De ese tamaño!

Por lo que de ese primerísimo nivel estará esa festividad en su edición 21, para celebrar el 323 aniversario de Hermosillo, la cual será inaugurada el próximo jueves 25 de mayo por Julión Álvarez y su norteño banda en el foro Rosales; y lo que es el viernes, sábado y domingo siguientes estarán Diego Torres, Natalia Jiménez y Sebastián Yatra en la Plaza “Alonso Vidal”, por lo que habrá variedad para todos los gustos. ¡A ese grado!

Razón por la cual es que Astiazarán Gutiérrez adelantara que con ese elenco se superará el festejo anterior, porque además participarán mil 200 artistas locales e internacionales, con eventos diversos como danza, teatro, recorridos históricos, conversatorios, presentaciones de libros, espacios para los niños, y actividades para conocer las raíces originarias, y lo que es la exposición de la gastronomía. ¡Mínimo!

No en balde es que “El Toño” Astiazarán destacara que: “Las Fiestas del Pitic son una celebración verdaderamente especial, no sólo conmemora el aniversario de Hermosillo sino también rinden homenaje a la grandeza de este Municipio, una ciudad vigorosa que crece en seguridad, infraestructura y espacios públicos”, por lo que así estará el fiestón en una quincena más, lo que hará que se paralice la Capital. ¿Qué no?

Eso a partir de que el “Presimun” aliancista, o emanado el PAN, PRI y PRD, dejara asentado que: “Nos hemos esforzado en incluir una variedad de actividades para satisfacer a todos los gustos, Hermosillo no es una ciudad homogénea, al contrario es una ciudad diversa compuesta por personas de distintas edades, con expresiones e intereses únicos”, como dando a entender que habrá de “tocho morocho”. ¿Cómo ven?

