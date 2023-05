Sin medias tintas

Minimizan falla de juego

¡Renuncian funcionarios!

Vuelven a rebasar a SEC

Se extienden los incendios

Por Martín Romo (El Verdugo)

Minimizan falla de juego…Y como era de esperarse, los que se fueron por la fácil a la hora de determinar la causa que provocó la caída de un juego mecánico, o “macanico”, el pasado sábado en la noche en la Feria de las Flores de Nogales, con un saldo de cinco lesionados, dos de ellos graves, son los de la Coordinación Estatal de “Desprotección” Civil, a decir del encargado de desapacho, Armando Castañeda.

Porque lo que es Castañeda Sánchez de buenas a primera ya salió a exculpar a la empresa “Atracciones Morales”, al manejar que no se trata de un colapso por negligencia u omisión, sino un “accidente” originado por una falla del sistema computarizado de esa artefacto llamado “Power Surge”, y que es lo que hizo que se parara y quedara suspendido en el aire con decenas de personas a bordo, para después venirse “a pique”.

O séase que la excusa que están argumentando es que se averió la computadora del citado aparato de diversión, y como es un esquema electrónico que “no habla”, es por lo que están dando por buena esa versión, al reconocer que dentro de las verificaciones que realizan a simple vista no pueden revisarse ese tipo de mecanismos, lo que deja en claro que se quedan cortos en esas inspecciones. ¡De ese pelo!

Aun y cuando el interino de esa instancia, o Armando, no descartó que pudo generarse una pérdida de presión en los pistones de la máquina, y es por lo que el área continúa asegurada, para los chequeos técnicos de rigor que se están haciendo, y que son los que precisarán si hubo una irregularidad en ese punto; aunado a que hay un resguardo de la Fiscalía estatal para el deslinde de responsabilidades, por haber heridos de gravedad. ¡Ups!

Sin embargo y por encima de que a todas luces Castañeda está tratando de “tapar el sol con un dedo”, en torno a ese comentado acontecimiento, lo cierto es que hasta el delegado regional de esa instancia de “Desprotección” Civil, Raúl Camarena, aceptó, o “apechugó” no existe un protocolo adecuado para tal efecto, y por eso no están preparados para proceder en esos casos, y por ende actuar en consecuencia. ¿Qué no?

Eso en lo que se refiere a la hora de abordar la tecnificación de esas atracciones, pero también en lo que tiene que ver con la reacción que deben tener una vez que se presentan esas contingencias, como lo demuestra que a las personas atrapadas las tuvieron más de tres horas en las alturas, lo que refleja un tardío proceder, y que es lo que consideran que al final contribuyó a que se terminara cayendo con la gente dentro. ¡Tómala!

De ahí el porque Castañeda Sánchez quedará “píor” que ni Pinocho, por lo mentiroso, o falso que se viera, al afirmar que los cuerpos de emergencia llegaron de inmediato, pero que para el caso significó como si no hubieran acudido, por el tiempal que dejaran pasar para intentar lo que fuera un fallido rescate, y es por lo que existe la percepción de que eso propició que la presión hizo que la estructura se viniera abajo. ¡Palos!

Pero al margen de que el citado improvisado funcionario del Gobierno del Estado esté intentando “componerla en el aire”, al dejar de lado esa deficiencia operativa, la cruda realidad es que todavía hay dos víctimas de ese percance que están hospitalizadas y en espera de ser operadas, por las delicadas lesiones que sufrieran, como son Xiomara Félix de 15 años de edad; y el bombero Ángel Carpio, de 37 años. ¡Vóitelas!

¡Renuncian funcionarios!…Quien sí que “salió por piernas” y casi por la puerta trasera, es el ahora ex coordinador del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), Cuauhtémoc Galindo, como lo revelara el propio “Gober”, Alfonso Durazo, al destapar que junto con equipo de trabajo, o la pandilla que lo acompañaba, presentó su renuncia la noche del lunes anterior, y que de haber irregularidades las delatará.

A tal extremo dicen que al “Temo” Galindo “le movieron la mata”, con todo y las alfombras, que filtran que hasta “le cayeron” los sabuesos de la Controlaría Estatal, así como los de la Fiscalía Anticorrupción, y que tras una revisión que le hicieron “le pidieron la bola”, o su renunciada forzada, incluidos los compinche$ con los que operaba, y según esto no en los mejores términos, porque dizque lo sacaron con el uso de la fuerza.

Así estuvo ese fulminante cese del ex candidato a gobernador en la pasada elección por el desaparecido “Partido palero” de las Redes Sociales Progresistas, y por eso entró como relevo Eduardo Pacheco Grageda, que actualmente se desempeña como director de la Junta Local de Caminos, aunque quien se quedará en el ISIE será el que fungía como Síndico del Ayuntamiento de Guaymas, David Pintor Hernández. ¡Pácatelas!

Aunque estilan que es una corrida que no es de extrañar, por los asegunes que hay en torno al actuar del igualmente ex alcalde de Nogales, que en su momento fuera señalado por una serie de corruptelas y desvíos de los dineros públicos, y que hasta la fecha han seguido durmiendo el sueño de los injustos, de ahí que digan que volvió a torcer el rabo como los cochi$, al filtrarse que autorizó obra$ por adjudicacione$ directa$. ¡Zaz!

Al respecto sí que fue un inicio de semana de renuncias, luego de que también trascendiera que la Fiscal estatal, Claudia Indira Contreras Córdova, terminara por “tirar la toalla”, al anunciar que ya sólo estará en ese puesto hasta el venidero 15 de mayo, de ahí que por reglamento ayer mismo le tomaran protesta de manera temporal al Vicefiscal de Control de Procesos, Tadeo Gradillas, en lo que designan a quien la sustituirá.

Vuelven a rebasar a SEC…Al que está visto que una vez más lo volvió a rebasar su incapacidad, es al titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, y para prueba está el que ahora fueran las estudiantes y padres de familia de la Escuela Secundaria General No 11 “Rafael Huerta Sandoval” de la colonia Insurgentes los que se manifestaran para denunciar el acoso sexual de un maestro. ¡De ese vuelo!

Y es que ante la indiferencia y el evidente encubrimiento del director de ese exhibido centro educativo, quien simplemente ignoró y no atendió la denuncia contra el profesor acusado de “rabo verde”, las alumnas tuvieron que llegar al grado de protestar contra las autoridades escolares con gritos, pancartas en mano y pintas en las paredes, e incluso en las patrullas que acudieron para disuadir esa manifestación con la que se rebelaron.

Pues de acuerdo a los señalamientos que hicieran las inconformes, es una delicada problemática que no es nada nueva, en cuanto al comportamiento lascivo del mentor, por según esto ya tener varios años, y desde antes de la pandemia de Covid-19, pero sin que se procediera, lo que a querer y no pone en evidencia a Grageda Bustamante y sus operadores, por ni mínimamente no haberse dado cuenta. ¡Ajá!

Es por eso que resulte por demás incongruente el que Aarón Aurelio y compañía recientemente se hayan rasgado las vestiduras en la Día Contra el Acoso, cuando en la práctica es algo que dejan pasar y hasta solapan, por como ni siquiera auxilian al estudiantado que es víctima de esa clase de atentados, y “píor” viniendo del mismo profesorado, que es el que debería de evitarlo, más sin embargo lo fomentan. ¡Ouch!

Y para seña está que una alumna relatara haber sido objeto de presuntos abusos de ese “Profe”, quien les solicitaba favores y bailes a cambio de no reprobarlas en clases, a la vez que junto a otras amigas les proponía que le bailaran, porque de lo contrario les bajaría calificación, y aunque lo reportaron no les hicieron caso, y es por eso que las continuó tocando y abusando, hasta que se animaron a hacerlo público. ¡Ñácas!

No obstante y como siempre sucede, hasta que no salió a flote esa acosada, es que los enviados de Grageda hicieron acto de presencia en esa Secundaria, para asegurar que desde el 3 de mayo dicho docente ya no está frente al grupo mientras se realizan las indagaciones, cuando es algo a lo que no hay que buscarle mucho; aunado a que el mismo lunes se presentaron 11 querellas de las afectadas ante la Fiscalía. ¡Mínimo!

Se extienden los incendios…Los que vaya que han seguido subiendo de intensidad son los recurrentes incendios en la Entidad, y para evidencia está el que ahora se registrara la tarde del lunes en las inmediaciones de la carretera internacional Hermosillo-Obregón, a la altura del Danzante Yaqui, el cual consumió un total de 250 piezas de tubería con las que construyen el Acueducto Yaqui. ¡Ni más ni menos!

Por lo que así de dantesco estuvo ese siniestro en los alrededores de Loma de Guamúchil, como lo ventilara el encargado de Protección Civil de Cajeme, Francisco Mendoza Calderón, de ahí que las especulaciones no se hicieran esperar sobre las causas, por ser unos tubos de más de veinte pulgadas que no arden tan facilmente, y es por eso de los asegunes que afloraran, de que pudo ser intencional, que es lo más probable. ¡Órale!

No en balde es por lo que Mendoza Calderón apuntillara que la mayoría de esas quemazones son por origen humano, pero que serían los peritos de Bomberos quienes habrían de determinarlo, una vez que se hagan los peritajes correspondiente, bajo la base de que existe el antecedente de que regularmente en el 99% de ellos son provocados por personas, y que es lo que estaría por verse. ¡Esa es la impresión!

Para el caso cabe aclarar que ese conducto acuático es una obra promovida por el Gobierno Federal, como parte del Plan de Justicia que se está llevando a cabo para mejorar el abasto de agua de los ocho pueblos que pertenecen a ese grupo étnico, y en la que invertirán alrededor de $2 mil 263 millones de pesos, con el fin de beneficiar a más de 34 mil habitantes de esa zona indígena, y que es por lo que hoy por hoy está en desarrollo.

Aun así y por lo que se ve, hay quienes podrían tener la intención de “calentar” ese proyecto, con todo y lo benéfico que será, eso a partir de la división que hay entre las diferentes comunidades yaquis, por la manera tan extraña en que tuviera lugar esa quema que obligó a cerrar la circulación de Norte a Sur en la Cuatro Carriles, por las altas temperaturas que generaron las llamas. ¡Así la emergencia!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook