Sin medias tintas

“Opera fino” “Chito” Díaz…Y el que confirmó que “opera muy fino”, o sin hacer mucho ruido, en lo que es la cuestión polaca y las problemáticas en general, es Florencio Díaz Armenta, el secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, como lo exhibiera en lo que fuera su comparecencia ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, de ahí que saliera con la mano en alto de ese “tira tira”. ¡De ese pelo!

No obstante y que Díaz Armenta, “El Chito” para sus amigos, hablara de “chile, de dulce y manteca” en esa exposición que tuviera, en la que hiciera un balance de lo que hasta ahora ha sido la administración municipal encabezada por el alcalde, Antonio Astiazarán, resaltando que con todo y los rezagos que encontraron, pero el saldo ha sido a favor, y con tendencia a mejorar, por los avances que se han logrado en diferentes ámbitos.

Pues en base a lo manejado por Florencio “no se valía llorar”, porque de antemano ya sabían a lo que se iban a enfrentar, con todo y que en muchos de los casos se rebasaron las expectativas, por los retrasos que había, principalemente en materia de seguridad, falta de pavimentación y servicios públicos, entre otros, de ahí que abundaran los baches, y apenas se contara con alrededor de 70 patrullas para casi un millón de habitantes.

Eso aunado a que remarcara que se trata de un gobierno hermosillense inédito, por ser la primera vez que es emanado de una alianza política conformada por el PAN, PRI y PRD, y con la que confesó que no estuvo de acuerdo, de ahí que ni siquiera participó en la campaña, y es por lo que le sorprendiera de que Astiazarán Gutiérrez lo llamara a colaborar en esa posición, al grado que hasta le llegó a preguntar: ¿Y por qué yo?

Sin embargo aclaró que “El Toño” Astiazarán le precisó que se requería de un perfil como el suyo en ese puesto para el manejo de la política interna y hacia afuera, resaltando que no le ha sido difícil lidiar con los regidores de los diferentes partidos políticos, por ellos como panistas haber surgido de la oposición, en los tiempos en que los priístas eran mayoría, de ahí que ya le sepa el como operar en ese terreno. ¿Cómo ven?

Es por lo que el también ex alcalde de San Luis Río Colorado destacara que su chamba se ha basado en una política de puertas abiertas y diálogo, y no sólo “de los dientes para fuera”, al recalacar estar consciente de que no puedo dejar que a Astiazarán Gutiérrez le lleguen los problemas, porque entonces eso significaría que no está haciendo bien su trabajo, al estar para resolverlos en su función de “pararrayos”. ¡De ese tamaño!

Y con esa mística es que ventilara la primicia de que ya están en vías de arreglar el conflicto que se generara con los Jubilados y Pensionados de la Comuna, porque les retiraron una serie de privilegio$, o beneficio$ que les asignaban sin tener derecho a ellos, por sólo ser para los empleados en activo, pero aún así en contraparte firmarán un convenio para ayudar con una despensa de mil 500 pesos mensuales a quien ganen hasta $30 mil.

Aunque quienes reciban esa cantidad deberán someterse a un estudio socioeconómico para determinar si califican para ese re$paldo extra; en tanto que para los que perciban de $15 mil para abajo será de manera universal, o sin mayores “viriguacione$”, para compensar a los que están en condición más vulnerable, y de cuyos recursos aportará una parte el Gobieno del Estado, pero la mayor el Municipio. ¡Así el dato!

Mientras que el igual ex diputado local no dejó de lado temas del momento, como es el hecho de que a la Capital apenas le hayan tocado $170 millones de pesos de los $2 mil 100 millones que acaba de solictar la gestión estatal para financiar obras en los municipios, equivalente a un 8% del total, aun y cuando atienden al 30% de la población de Sonora, de ahí que dijera que es algo a lo que no se le ve lógica. ¡Tómala!

Por el estilo adelantó que habrá noticias sobre las calificadas como “cacería$” de carros de los de Grúas Mungarro, y que tanto malestar han provocado entre la ciudadanía, al aplicar la Ley de Tránsito, reconociendo que sí bien son muy “cobrone$”, al hacer que la gente pague sus impuestos, pero tampoco la idea es irse de paso, porque para el caso hasta convenios promueven para que cumplan de acuerdo a sus posibilidades.

Enlutan otra vez a Alcalde…Al que sí que le ha seguido llegado “la lumbre a los aparejos”, o más bien los letales balazos, es el Presidente Municipal de Obregón, Javier Lamarque Cano, y para prueba está el que ahora la mañana del pasado sábado mataran a ooootro jefe policíaco de la Policía local, a días de aumir un nuevo cargo, cual es el comentado caso del comandante, Víctor Hugo Valdez Picos. ¡Vóitelas!

Ya que a Valdez Picos, quien tenía 18 años de servicio en esa corporación, los sicarios lo “cazaron” y atacaron cuando circulaba en su vehículo particular sobre la avenida CTM, al Sur de esa insegura ciudad obregonense, curiosamente en la misma zona en la que le habían asignado su nueva función como coordinador, que es el polígono 3 que abarca las colonias Aves del Castillo, Oscar Russo Vogel y México.

Al ser un fatídico nuevo atentado con todo el clásico sello del crimen organizado, que fuera perpetrado a casi un mes y medio de que también ejecutaran al Director Operativo de esa institución policíaca, Jesús Navarro Velarde; junto a su escolta, Jorge Alberto Galindo Ayón, en una agresión que tuviera lugar el 31 de marzo del presente año, y que es por lo que ahorita mínimo deben andar replegados. ¡Pácatelas!

Tan es así que Lamarque Cano nomás se ha quedado callado, si se parte de que Víctor Hugo no era cualquier agente, por en su momento haber sido el responsable de la seguridad del entonces “Presimun” de Cajeme, Manuel Barro Borgaro, en el trienio 2009-2012; y a últimas fechas estaba comisionado al mando de la Unidad de Seguridad y Servicios Integrales, que comprendía de la calle 200 hasta la 500. ¡Ni más ni menos!

Casi por nada es que contrario a esa actitud de silencio que asumiera el morenista de Javier, es por lo que ya afloraran voces que exigen justicia por esos asesinatos de policías, al nomás en esa localidad ya sumar tres en lo que va del año, y sin que haya ningún detenido, y lo que es “píor”, sin que mínimamente se dignen a informar el cómo van las investigaciones, sin es que hay, porque hasta hoy no han esclarecido ninguno.

Sigue avance en el Isssteson…Quien está aceptando, o “apechugando” que tiene retos en todos los ámbitos, no nadamás en el de salud, es el director del Isssteson, Froylán Gámez Gamboa, como lo exhibe que revelara que con el trabajo que están realizando para reducir a cero el rezago de pensiones que tienen, se prevé que ese déficit que viene arrastrándose desde hace añales, se normalice dentro de 3 a 4 años. ¡Órale!

Razón por la cual es que Gámez Gamboa recordara que cuando el gobernador Alfonso Durazo Montaño recibió la administración estatal, ese atraso ascendía a unos 3 mil casos, aunque conforme ha avanzado el sexenio han podido disminuir esa cifra a 2 mil 100, por ser una rezagada que iniciara en el 2015, cuando en aquel entonces empezaron a retrasar los trámites de jubilación y el pago de pensiones. ¡De ese vuelo!

Así que como parte de las estrategias que han implementado, resulta que a partir del pasado 1 de mayo comenzaron con la aplicación del cobro del ISR para los pensionados que excedan los $47 mil 300 pesos, con lo que buscan recuperar cerca de $98 millones de pesos anuales, ya que los que reciben pagos altos representan un 10% del padrón de afiliados, con lo que beneficiarían a unos 19 mil 260 trabajadores.

Ante lo que se concluye que por todos lados le ha estado buscando la cuadratura al círculo el movido de Froylán, para bajar el cero y hacer que toque, o haya capacidad finaciera para resolver las necesidades más prioritarias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), y que es por lo que como nunca se está viendo que están atendiendo las diferentes áreas.

O séase que en la práctica se está haciendo realidad lo que adelantara Durazo Montaño, de que no se dedicaría a seguir “pateando el bote”, sino que le entraría a buscar soluciones, como en lo que tiene que ver con esas pensiones retrasadas, y es por eso que con suma atención debió haber escuchado ayer a la preca presidencial, o a la corcholata de Claudia Sheinbaum, quien vino a ofrecer una dominguera conferencia.

Y es que con ese pretexto de que Sheinbaum Pardo habló del “Humanismo mexicano; políticas de gobierno a beneficio del pueblo”, a las 12:00 horas le montaron un tumultoso evento en el Expo Forum, después de que antes el “Gober” fuera a recibirla al aeropuerto, y hasta con el son de La Yaquecita; en tanto que otro suspirante, como es Marcelo Ebrad, se proyecta que venga el próximo “juebebes”. ¡Qué tal!

Ya ni los muertos respetan…Con la novedad de que ante la creciente inseguridad que hay en la Ciudad del Sol ya ni a los muertos están dejando descansar en los camposantos, por como se está llegando al punto de que hasta se están robando las lápidas, como se ha denunciado a través de las redes sociales, y es por lo que están recomendando el ya no colocar de las que tengan un gran valor para no generar tentación. ¡Zaz!

De ahí que los ciudadanos mínimo están demandando una mayor vigilancia en los cementerios, por ya no haber ninguno que se salve de esos hurtos, eso por los esfuerzos que hacen los familiares para construirle la última morada a sus difuntos, las cuales ahora estén siendo profanadas por los ladrones, porque las ornamentas que colocan terminan en una recicladora, o en los llamados negocios de “fierro viejo”. ¡Glúp!

Aun así, y aunque hay una subdirección de Panteones Municipal, en la que está al frente un tal Oscar Soto, es evidente que no tienen la capacidad para monitorearlos de manera permanente, con todo y el respaldo de la Policía de Hermosillo, aun y cuando se han abocado a los que están considerados como “focos rojos”, como es el del Sahuaro y Yáñez, pero el primero abarcar 40 hectáreas, y el segundo 20. ¡Cuando menos!

Es por eso del exhorto que hacen para que “les echen la vuelta” a quienes se les adelantaron en el camino, por una gran mayoría de las tumbas estar abandonadas, lo que propicia que las desmantelen sin que se den cuenta; aunado a que son mínimas las denuncias que interponen ante las instancias judiciales por esos atracos, lo que también influye para que continúen, al haber una impunidad para seguir delinquiendo de esa forma. ¡Mínimo!

A ese grado está más que claro que ya ni a los fallecidos están respetando, en lo que es parte de una degradación social en la que se está cayendo, y en gran medida provocada por las adicciones a las drogas.

