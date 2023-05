Sin medias tintas

+ ¡Dan quemada a “Preca”!

+ Violentan a más mujeres

+ Surge grilla de Bombero$

+ Impune sonado asesinato

Por Martín Romo (El Verdugo)

Dan quemada a “Preca”…Y no cabe duda que hay a quienes les gusta el “jugar con fuego”, por sólo así entenderse que a alguien se le haya ocurrido colocar un anuncio de la precandidata, o corcholata presidencial, Claudia Sheinbaum, en una de las bardas que está frente a las ruinas de lo que fuera la Guardería ABC, donde en un trágico incendio murieron 49 niños en el 2009, y por lo que todavía exijen justicia. ¡Zaz!

Casi por nada es por lo que de nuevo volvieran a “calentarse los ánimos”, y no es para menos, por los sobrevivientes de esa tragedia registrada en Hermosillo considerar como una falta de respeto el que en ese lugar les haya dado por poner propaganda política, que es algo que nunca antes se había hecho, y por lo que el pasado sabado se manifestaran con pancartas en mano, por lo que así estuvo el reclamo. ¡De ese tamaño!

No en balde es que el representante de los grupos Manos Unidas por Nuestros Niños, y Salud y Justicia ABC, Gabriel Alvarado Serrano, con “dedo de fuego” señalara que es una afrenta para el dolor de las familias que perdieron un hijo, hermano o nieto durante esa tragedia, así como al recuerdo de los infantes que perecieron en ese siniestro por las negligencia de diferentes instancias gubernamentales. ¡Vóitelas!

Es por lo que Alvarado Serrano apuntillara que: “No puede ser que justo enfrente de donde aconteció una de las mayores tragedias infantiles en nuestro País se esté colocando un mensaje de carácter político, y aún peor, encima de un reclamo de justicia, que es lo que estaba puesto en este muro”, de ahí la petición a los partidos políticos para que se abstengan de esas acciones propagandísticas durante el próximo proceso electoral.

Así está esa reacción de inconformidad, porque aunque esa área sea propiedad de un particular, se había respetado el que no la utilizaran para hacer ese tipo de pintas, por lo que sí al propietario “le dieron una feria” para promover la precandidatura de Sheinbaum Pardo, con el eslogan de: “Es Sheinbaum”, pues sí que tendrá que devolver las entrada$, por de a cómo de la noche a la mañana ya lo quitaron. ¡Así la maldad!

Ya que así como la pintaron en días pasados en la clandestinidad, igualmente la borraron sin que nadie se percatara, a partir de las protestas que surgieran, y como no, por estar “poniendo el dedo en la llaga”, o en “una herida” que todavía no ha cerrado, a pesar de que ya pasaron casi 14 años de esa quemazón, y sin que todavía esté nadie en la cárcel, por las evidentes complicidades que ha habido a todos los niveles. ¡Tómala!

Ante lo que Alvarado también fustigara y dejara en claro, que esa acción de promoción y politización de alguna manera es porque no se está cumpliendo con el ordenamiento de la Fiscalía General de la República (FGR), referente a mantener una vigilancia permanente por parte de las Policías municipal y estatal, lo que es una reflejo de que a estas alturas ya les está “valiendo un pura y varias con sal”. ¡De ese pelo!

A ese extremo está “la quemada” para la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, o Sheinbaum, por quienes quisieron hacerle publicidad con cargo a un sentimiento de luto que sigue estando presente, y que precisamente ya el venidero 5 de junio recordarán una vez más, y con las misma demanda, como es la de que procedan contra los responsables, si se parte de que hasta ahora ha seguido sin verse nada claro. ¡Palos!

Violentan más a mujeres…El que sí que está como para alarmar, es el dato revelado de que las denuncias por violencia hacia la mujer presentadas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), del que es presidente Rafael Acuña Griego, ya han superado a las cifras de los delitos de narcomenudeo y robo simple que antes eran las principales, por lo que así “traen de bajada” a las damas. ¡Pácatelas!

Eso al aflorar que durante la pandemia de Covid 19 esa clase de agresiones aumentaron, al pasar en el 2019 de mil 157, a mil 652 en el 2020; mientras que para el 2021 se dispararon a 3 mil 438; y por el estilo anduvieron en el 2022, al cerrar con 3 mil 185; y en lo que es del 1 de enero al 3 de mayo del presente 2023 ya se han vinculado a mil 004 personas, por lo que a ese grado ha seguido esa escalada violenta. ¡Así el dato!

De tal forma que como una cosa lleva a otra, eso podría explicar el por qué en Sonora las féminas son las que más demandan pensión alimenticia, como lo refleja que el 90% de los juicios orales promovidos por ese motivo sean de parte del sector de las también identificadas como del sexo débil, ya que en los últimos cinco años han interpuesto 6 mil 523 demandas, por lo que es lo que más se ha atendido en los juzgados. ¡Órale!

De ahí que entre los municipios con más expedientes por esa causal, lo que es Hermosillo ocupa el primer lugar en la Entidad, con mil 825, equivalente al 28% del total; apareciendo en la segunda posición Guaymas, al sumar mil 100 querellas; en tanto que Cajeme “no hace malos quesos” con mil 35; a la par de que Nogales igualmente destaca con 810; y ya Navojoa y Caborca están con 633 y 208, respectivamente. ¡Qué tal!

Para el caso Acuña Griego precisa que en eso también influyen los juicios de divorcio, por casi en su mayoría condenarse al pago de alimentos, y una muestra de ello es que del 2019 al 2022 las doñas solicitaron 35 mil 885 divorciadas, de los cuales 26 mil 950 fueron voluntarias, 8 mil 862 encausadas, y 73 en la modalidad de necesarias, por lo que hasta esos “entuertos”, o separaciones tienen que enjuiciar en el Poder Judicial estatal.

Es decir que así le ha estado cambiando el cuadro al también magistrado del STJE, o don Rafael, por ese violentado escenario que han estado enfrentando las mujeres en el último tiempo, y que termina ante los jueces. ¡Increíble, pero cierto!

Surge grilla de Bombero$…Los que vaya que ya volvieron a las andadas, son los por algo señalados como de la ala grilla del Departamento de Bomberos de Hermosillo, de la que aparece como principal azuzador el cabecilla del sindicato de los “tragahumos”, Jesús Fierros, y para evidencia está la manifestación que ayer hicieran frente al Ayuntamiento para denunciar una serie de incumplimientos. ¡Ñácas!

Si se toma en cuenta que lo que es el Secretario de la Comuna, Florencio Díaz Armenta, siempre ha manifestado tener las puertas abiertas ante cualquier planteamiento, de ahí lo raro de que Fierros Romo de un día para otro haya vuelto con esa táctica de plantarse ante el Palacio Muncipal, en esta ocasión por supuestos pagos pendientes de días festivos, vacaciones y cobertura de horas extras, entre otras cosas. ¿Cómo ven?

En esos términos está el “fuego amigo” que de nuevo se carga Fierros, como lo pone de manifiesto el que para hacer más grande el escándalo, o esa protesta con la que ahora saliera, es que también está señalando la urgencia de incorporar más unidades para ofrecer un mejor servicio a la hora de atender los llamados de emergencia, porque según esto hoy en día solo trabajan con cuatro, y algunas presentan fallas. ¿Será?

Más menos así está el enésimo levantamiento del “Chuy” Fierros, bajo el argumento de que: “Ahorita tenemos pagos pendientes del 1 de enero, del 5 de febrero, y así sucesivamente los días festivos, lógicamente sabemos que el día 1 de mayo y el día 5 de mayo son muy cortos, pero del 1 de enero si traemos un rezago”, aunque de inmediato le sofocaron esa rebelión, vía los enviados del “Chito” Díaz. ¡Así la reacción!

Al trascender que una vez que expusieron sus inconformidades, en el acto hubo un compromiso de “poner$e al corriente” con los atrasos que pudiera haber, aunque lo que extraña es que recién Fierros Romo estuvo en la toma de posesión de Alexis Samaniego Balboa como nuevo titular del Patronato de Bomberos, a la que lo invitaron, y no aprovechó para hacer esas peticiones, y mejor optara por salir a la calle a manifestarse.

Impune sonado asesinato…Con todo y que el sábado anterior se cumplieron dos años del artero asesinato del ex candidato a la alcaldía de Obregón y ex Procurador estatal, Abel Murrieta, pero lo cierto es que hasta ahora es un caso que “ha pasado de noche”, por la forma en que ha imperado un halo impunidad, al grado de que ni siquiera han presentado avances sobre las supuestas investigaciones. ¡Ni más ni menos!

Porque desde la tarde del 13 de mayo del 2021, a eso de las 17:00 horas, cuando fuera acribillado por sicarios que lo “cazaron” en las afueras la Plaza Tutuli, localizada entre las calles California y Guerrero, en los momentos en que repartía volantes en su condición de aspirante a la Presidencia Municipal de su natal Cajeme por el Partido Movimiento Ciudadano, simplemente no se ha detenido a nadie. ¡De ese vuelo!

Por esa razón es por lo que Jesús Manuel Scott elevara la voz, en su función de dirgente estatal de ese instituto político, para ventilar que no ha habido novedades, aun y cuando hace un año solicitaron conocer el cómo van en la carpeta de las indagaciones, sin embargo por dizque cuestiones de seguridad les negaron el acceso a esos archivos, bajo la promesa de que ya estaban por ubicar a los responsables de homicidio. ¡Ajá!

Aun así al tiempo se ha demostrado que solamente se ha tratado de una estrategia, o treta para darle largas a ese sonado atentado que tuviera un impacto nacional, al parecer como parte de un plan para apostarle al olvido, por no explicarse de otra forma el que todavía esté sin resolverse ese crimen que conmocionara a los sonorenses, por la figura que llegó a ser Murrieta Gutiérrez, que también era abogado de la familia LeBarón.

Es por eso que Scott Sánchez lamentara y condenara que en todo esté tiempo a todas luces nomás han dicho “tierrita volada”, para que no se diga y no se sepa nada, al únicamente así interpretarse que no le estén haciendo justicia a quien antes estuvo en la Procuraduría, y hoy llamada Fiscalía, en lo que es algo que se presta para pensar lo “píor”, y es por eso de las elucubraciones que hay, y con sobrada razón. ¿Qué no?

