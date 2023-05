Sin medias tintas

Destapan a nuevo Fiscal

Por Martín Romo (El Verdugo)

Destapan a nuevo Fiscal…Y ya “salió humo blanco”, con respecto a quien está perfilado para convertirse en el nuevo Fiscal del Estado, pues de acuerdo a lo filtrado se trata de Gustavo Rómulo Salas Chávez, el actual secretario técnico de la Mesa Estatal de Seguridad, eso a propuesta del gobernador, Alfonso Durazo, para reemplazar a Claudia Contreras, quien renunciara el pasado 15 de mayo. ¡De ese tamaño!

Por lo que de concretarse el nombramiento de Salas Chávez, sí que se le estaría dando nivel a la Fiscalía General de Justicia estatal, ya que sería un relevo de lujo por los antecedentes y la experiencia con la que cuenta en todos los ámbitos de la procuración justiciera, al grado de que en el 2017 ocupara la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido). ¡De ese vuelo!

Y por si eso fuera poco en la ex PGR también fungió en los cargos de Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión; además de ser Director General Adjunto de Asesorías en Materia de Asuntos Especiales; e igual formó parte del Centro Nacional de Inteligencia, lo que pone en claro que es toda una “chucha cuerera” en esa materia, y con sobrada razón. ¡Ni más ni menos!

Toda vez que el también abogado penalista no es ningún improvidado, ya que académicamente es un cuadro muy preparado, al ser egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM; y con posgrados en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); así como en Barcelona; y además en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas de la Ciudad de México, por lo que así está su perfil.

Casi por nada es que en su momento Salas Chávez en la Seido tuvo la misión de integrar el expediente de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que algo le tocó de la llamada “Verdad Histórica” de esas pesquisas; y más recientemente por el estilo participó en las carpetas indagatorias por lo de la masacre de la familia Lebarón, ocurrida en la zona de Bavispe el 4 de noviembre del 2019.

Ante lo que se concluye que Gustavo sí que es un Grandes Ligas en ese ramo, y es por lo que hoy en el Congreso del Estado dictaminarán si procede la proposición que está haciendo Durazo Montaño para ese encargo, y que aunque no revelaron la identidad el propuesto, dicen que casi casi pintaron de cuerpo entero a Salas, por lo que consideran que ya sólo es cuestión de procedimiento para que diga: ¡Sí protesto!

Pero para quien dude los anterior ahí está lo que ayer destapara y confirmara el mismísimo secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, de que le parecía muy acertada la propuesta de Durazo de proponer al doctor Gustavo Salas, por su conocimiento, capacidad y ya tener dos años en la Entidad como Secretario Técnico dentro del gabinete de Seguridad, lo que le ha permitido conocer el contexto de Sonora. ¡Más claro ni el agua!

Exhiben a Ana Guevara…La que sí que se ha dedicado “a nadar de muertita”, es la por algo ya muy devaluada titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), la sonorense Ana Gabriela Guevara, por la “bofetada con guante blanco” que acaban de darle las nadadoras mexicanas que el pasado sábado ganaron cuatro medallas -tres de oro y una de bronce- en la Copa del Mundo de Natación Artística Egipto 2023. ¡Zaz!

Porque con ese histórico trunfo $alió a flote que es una victoria que tuvo doble mérito por los esfuerzos que hacieron las deportistas para conseguir los recursos por su cuenta y poder participar en esa competencia celebrada en el citado País, porque los que es Guevara Cárdenas les canceló las becas y todos los apoyos, incluyendo a las entrenadoras, por lo que así las dejaron solas, y sin ningún respaldo oficial. ¡De ese pelo!

Eso a raíz de un conflicto que enfrenta la Federación Mexicana de Natación, por las acusaciones de corrupción y malversación de fondos contra su dirigente, Kiril Todorov, y es por lo que lo desconociera la World Aquatics, al tener dos procesos por el delito de peculado, pero aun así Ana Gabriela lo ha defendido contra viento y marea, e incluso les pidió a las ahora medallistas que lo defendieran, pero se negaron. ¡Ups!

Así que las ahora lauereadas quedaron en medio de ese lío de la siempre conflictiva de la Guevara, pero no de brazos cruzados, y es por lo que optaran por buscar patrocinios entre la iniciativa privada, porque corrían el riesgo de no acudir a ese evento mundial, encontrando eco en la Fundación Telmex de Carlos Slim, que es la que les financió el viaje para 14 persona, que tuvo un costo de alrrededor de un millón de pesos. ¡Mínimo!

Aunado a que también fueron apoyadas por diferentes firmas comerciales que les patrocinaron hasta los trajes de baño, así como demás implementos y equipamiento en general, por lo que ahora sí que “salieron desde el fondo”, para de esa forma lograr hacer historia en esa disciplina deportiva, por igualmente quedar en segundo lugar por equipos, sólo detrás de España, pero delante de otras potencias como Italia y Francia. ¡A ese nivel!

Sin embargo y como siempre sucede, lo que es el “Prejidente” Manuel López Obrador, en su conferencia, o misa mañanera, salió con el cuento de que él “tenía otros datos”, asegurando que a las integrantes de la mencionada selección sí las apoyaban, por seis de las competidoras pertenecer a la Secretaría de la Defensa, cuando esa es otra historia que nada tiene que ver con el corte del que fueron objeto por parte de la Conade.

Es por lo que por voz de Nuria Diosdado, la capitana del representativo y doble medallista dorada, aclararan el dato, y dejaran en claro que a López Obrador lo tiene engañado la Guevara, al desenmascarar y sostener que el Gobierno Federal no aportó “ni un peso partido por la mitad” para costear los viajes, viáticos y demás, y por el contrario desde diciembre del 2022 les cancelaron sus sistemas becarios con los que contaban. ¡Palos!

No en balde es por lo que la criticada y señalada de Ana hiciera valedero aquello de que ¡La que calla otorga!, ya que al ser cuestionada cínicamente declaró que no tenía opinión al respecto, cuando lo cierto es que dan cuenta que una vez más se demostró que sólo apoya a los que tienen fama de ladrone$, pero que son sus incondicionale$, de ahí que una vez más AMLO tuviera que dar la cara por ella. ¡Así la pena ajena!

Suma a las líderes el PRI…Quien está dando muestras de ser un dirigente de tierra y no de escritorio, es el presidente del PRI al Estilo Sonora, Rogelio Díaz Brown, y para evidencia está la forma en que están reforzando los vínculos con las líderes de las colonias, a partir de fomentar una política de cercanía, y es por lo que en días pasados encabezara en una reunión con las representantes de la Capital hermosillense. ¡Órale!

De ahí que al “Roger” Díaz Brown se le viera estableciendo ese contacto en compañía del líder y la Secretaria General del priísmo de Hermosillo, Luis Miguel Vargas y Blanca Colosio, para motivar a quienes hacen posible la operatividad del tricolor en los barrios, a través de una constante gestión para llevarle beneficios a la población, y en especial a la militancia, y es por lo que les agradecieran que acudieran al llamado. ¡Qué tal!

Lo que explica el porque Rogelio les dijera y reconociera que: “La unidad y lealtad es importante, así como el trabajo de ustedes, ustedes tienen la fortaleza del trabajo hecho en tierra”, de ahí que resaltara que es clave el continuar sumándose a las causas sociales que impactan en el desarrollo de las mayorías, a la hora de abogar por resolverles las necesidades más prioritarias que enfrentan, por ser de lo que se trata. ¡Así el dato!

Motivo por lo que impulsaron ese diálogo en el que se les escuchara en cuanto a sus inquietudes, en lo que respecta a las acciones presentes y por venir, en aras de planificar las estrategias de talacha, de cara al proceso electoral del 2024, que es cuando el ex partidazo tendrá una nueva oportunidad de volver por sus fueros, o a surgir como el Ave Fénix, a partir de la inconformidad reinante contra los diferentes actuales gobiernos.

En pocas palabras así estuvo el cierre de filas en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el fin de intensificar la labor partidista y alcanzar los objetivos proyectados, entre ellos el continuar construyendo un instituto político sólido y unido, capaz de representar los intereses de los hermosillenses y sonorenses, y es por eso del “espaldarazo” que le dieran a Vargas Delgado y Colosio Altamirano. ¿Cómo ven?

Y por cierto que Díaz Brown ayer por igual emitió un posicionamiento de apoyo para los productores del campo, y en especial para los agricultores que le demandan al gobierno federal un subsidio especial para el trigo y maíz, para que el precio por tonelada se fije en $7 mil y $8 mil pesos, y es que ante la falta de respuesta han realizado bloqueos y toda clase de protestas en Cajeme, como en Sinaloa y Baja Califiornia.

¡En duda el Cefereso 11!…Una vez más se demostró que el que es una auténtica “bomba de tiempo”, es el Cefereso No 11 de Hermosillo -Centro Federal de Readaptación Social-, y para evidencia está el que ahora la tarde del pasado martes se registrara una trágica riña en una de las celdas, con un saldo tres reos muertos, los cuales purgaban penas por homicidio doloso y portación de arma de fuego. ¡Pácatelas!

No obstante, y a pesar de ese fatal brote de violencia en ese centro penitenciario, no se reportaron evasiones de presos, y por el contrario ya pusieron a disposición del Ministerio Público de la Federación a los cinco agresores que están sentenciados por asesinato, secuestro, delincuencia organizada, delitos contra la salud, y uso de armamento exclusivo del Ejército, lo que refleja que hubo una “medición de fuerzas” del hampa.

Con todo y eso, y como era de esperarse, en un primer momento ese sangriento enfrentamiento se ha manejado con un total hermetismo, con el pretexto de que es un penal de alta seguridad, y en el que están delincuentes de máxima peligrosidad, que es por lo que de entrada no revelaran las indentidades del trío de personas a las que privaran de la vida, como tampoco se dieron detalles de la forma en que lo hicieron.

Aun así trascendió que después de esas muertes provocadas la situación y esa “Peni” de la Federación, según esto ya estaba bajo control, o sin que se generara una inestabilidad carcelaría, después de la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la delegación en la que cobra Francisco Sergio Méndez, al ser la que ya se abocó a indagar para el esclarecimiento de esos hechos que los evidenciaron.

Si se toma en cuenta que los que quedaron en entredicho con esos homicidios son los sistemas de vigilancia de ese mal afamado Cefereso No 11, por como no tuvieron el poder de reacción para evitarlos, de ahí la pregunta que todo mundo se hace, de que si entonces para qué están los custodios, o guardias, a sabiendas de que son internos de gran riesgo; sumado a que no se cree que los hayan matado a “golpes”. ¿Qué no?

