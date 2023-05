Sin medias tintas

Afecta el cierre de hospital

Raptan migrantes “en bola”

Clausuran más guarderías

¿Es un riesgo Laboratorio?

Por Martín Romo (El Verdugo)

Afecta el cierre de hospital…Y como una cosa lleva a otra, resulta y resalta que el reciente cambio del Hospital General del Estado (HGE), a lo que hoy es el nuevo Hospital General de Especialidades, ubicado al Poniente de la Capital, sí afectó directamente en la atención de los pacientes con enfermadades terminales internados en el albergue “Luz Valencia” que opera contiguo a donde estaba ese cerrado noscomio. ¡Zaz!

Es por lo anterior, y con sobrada razón, que la encargada de esa institución asistencial, Martha Aguayo, se lamentara de esa “horfandad en la que quedaron”, por el apoyo que les brindaba el HGE mediante un trabajo coordinado, y es por lo que los respladaban, por ejemplo con material de curación, porque hay enfermos que requieren ser curados varias veces al día, y además con la atención cuando se ponían mal. ¡De ese pelo!

Casi por nada de la preocupación que ya externara Aguayo de Uruchurtu, quien de toda la vida a realizado esa actividad altruista reconocida por propios y extraños, al ventilar que: “Ahora se nos va a complicar más el traslado de los pacientes, yo no tengo ambulancias y la mayoría están en silla de ruedas, entonces no en todos los carros podemos trasladarlos”, por lo que así está ese enfermizo panorama que ahora están enfrentando.

No en balde es por lo que doña Martha señalara que sí bien la comunidad es la que los sostiene, porque gracias a la generosidad y las donaciones de las personas es que ese lugar existe, pero a la vez reconoce que: “Sin el apoyo del gobierno nos falta un brazo, es fundamental para que sigamos haciendo la labor que hacemos”, y es por lo que ventiló que se vieron en la necesidad de recurrir al “Gober”, Alfonso Durazo.

Eso al revelar que: “Acudí al Gobernador para pedirles ayuda y he recibido muy buena respuesta de ellos, pienso que están en la mejor disposición de que el lugar siga trabajando, y confío mucho en Dios de que van a ver que este lugar es necesario”, al grado que confesara que ya tuvieron las primeras reuniones, en las que se comprometió a brindarles todo lo que necesiten para seguir haciendo posible su funcionamiento. ¡Mínimo!

Por esa razón ya están a la espera de que se cristalice ese ofrecimiento, y un buen síntoma de ello es que Aguayo adelantara que incluso hay dos personas de Gobierno del Estado que han estado en constante comunicación con ellos, y entre otros apoyos le van a acercar los servicios del Centro de Rehabilitación de Hermosillo, Bienestar, y el Registro Civil para apoyarlos en lo que requieran. ¡Ese es el plan!

De ahí que ante ese “espaldarazo” de Durazo Montaño, es que se mostraran convencidos de que la autoridad estatal y de los demás niveles no los va a dejar solos, por lo que así está la esperanza que tienen. ¿Será?

Raptan migrantes “en bola”…La que ya se está volviendo un constante en Sonora, es que las mafias secuestren a migrantes “en bola”, como recién ocurriera con un grupo de colombianos desaparecidos en las inmediaciones de San Luis Río Colorado, y un mes antes con una treintena de ecuatorianos en Sonoyta, al ser interceptados en los camiones en que viajaban antes de llegar a esas fronteras que colindan con EU. ¡Palos!

En lo que son unos plagios en masa que trascendieron no por la acción preventiva de las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM), sino por la voz de alerta que lanzaron los consulados de Ecuador y Colombia en México, a partir de los “pitazos” que les dieran sus connacionales, después de las denuncias que les hicieran llegar los familiares de las personas que fueran privadas de su libertad. ¡Ñácas!

Derivado de que desde Nueva York la organización 1800 migrante.com emitió un ¡S.O.S! por ese rapto masivo, y es por lo que se solicitara ayuda para el rescate, de ahí que hasta los siguientes días fueran localizados sanos y salvos, como antes sucediera con otros 43 ecuatorianos, y es por lo que la Mesa Estatal de Seguridad reconociera esa desaparición, aun y cuando de inicio la desconocieran, en vez de actuar. ¿Qué no?

Lo que deja entrever que podría tratarse de la misma banda de traficantes de ilegales, es que el autobús del que fueran bajados pertenece a compañía de transporte llamada Elite Select, que es la misma que ha estado involucrada en esos dos bajones y levantones, y de los que no se habría sabido nada, de no haber sido por la intervención de las mencionadas representaciones diplomáticas extranjeras. ¡Así la urgencia!

Pues lo que es en la Entidad ni siquiera se sabe si hay un delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), del que es comisionado, Francisco Garduño, quien hoy en día está siendo enjuiciado por el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en un centro de migrantes en Ciudad Juárez, en el que hubo 40 muertos.

Clausuran más guarderías…Quienes se sigue demostrando que se habían tardado en entrarle a revisar los riesgosos simulacros de guarderías infantiles que hay por todos lados, son los de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), en la que está como interino Armando Castañada Sánchez, y para prueba está el que clausuraran una más en Hermosillo y otra en Obregón por diversas irregularidades. ¡De ese vuelo!

Porque ciertamente que está de no creerse el cómo es posible que funcionen ese tipo de inmuebles con tantas fallas, como es el caso del Colegio Bicultural Arce de la Capital hermosillense, que atendía a diez infantes, pero sin contar con un Programa Interno de Protección Civil (PIPC); ni con Seguro de Responsabilidad Civil; como tampoco tenía Dictamen Eléctrico ni retardantes de fuego, o póliza de extintores. ¿Cómo ven?

Con lo que se explica el por qué en cuanto “les cayeran” mediante los inspectores de la Brigada Especial de Guarderías y Preescolares, lo que son los propietarios de esa estancia infantil decidieron cerrar una vez que recibieron la suspensión, lo que hace denotar que están “al hay se va”, y casi en la clandestinidad, en tanto nos los “agarren”, porque ya depués mejor prefieren no operar, antes que cumplir con la Ley 5 de Junio. ¡Tómala!

Mientras que en el albergue de la localidad cajemense la cosa no fue muy diferente, como lo hiciera público el director de Inspección y Vigilancia de la citada coordinación, Jesús Valenzuela Torres, ya que también carecía de Programa Interno de Protección Civil (PIPC); así como extintores; y hasta salidas de emergencia; como también seguro de responsabilidad civil, y es que son casas que las adaptan de una manera muy chafa.

Aun así lo que son los dueños de la Estancia Art Place, en la que le brindaba el servicio a una treintena de niños, según esto sí se encuentra buscando la forma de solucionar las aberraciones que les detectaran para volver abrir, lo que estaría por verse, por lo que así están los resultados de la Brigada Especial que esta semana andaría por Nogales, Cananea, Agua Prieta y Caborca, para salvaguardar la seguridad de los peques.

¿Es un riesgo Laboratorio?…A querer y no, pero el que significó un nuevo ¡S.O.S! para el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, es la fuga de gas que acaba de presentarse en el Laboratorio Estatal que opera en el Poniente de la Capital hermosillense, y que es por lo que unas 120 personas, entre usuarios y trabajadores, tuvieron que ser evacuados ante el riesgo de una incendiaria explosión. ¡Pácatelas!

Ya que de acuerdo al reporte de los bomberos que atendieron esa emergencia, al acudir a las instalaciones de la citada dependencia, que está en la calle Dr. José Miró Abella, entre la Calzada de los Ángeles y San Bernardino, de la colonia Las Quintas, el fuerte aroma a ese combustible gaseoso provenía de dos contenedores de alrededor de 500 litros, que no precisamente estaban en las mejores condiciones operativas.

Motivo por el cual no solamente se desalojó al personal, sino que además el inmueble tuvo que ser asegurado y resguardado, para que también fuera revisado por los inspectores de la Unidad Municipal de Protección Civil, hasta determinar si el lugar era seguro para que reingresaran, pero como ya era “viernes social”, es por lo que muchos aprovecharon para recortar su tiempo laboral, bajo el argumento de aun tenían temor. ¡Aja!

No obstante y al margen de que en esta ocasión la cosa no pasó a mayores, al no haber lesionados, como tampoco gente con síntomas de intoxicación, aun así lo que sí se evidenció es el mal estado de los equipos con los que está operando ese laboratorio dependiente de la secretaría que desrepresenta Alomía Zegarra, como lo exhibe el que sea hora de que no se hubiera pronunciado al respecto, o sobre esa inseguridad. ¡Vóitelas!

Pero con todo y que José Luis no actue, como ya se le ha vuelto costumbre, ciertamente que quedó más que evidenciado que los empleados de esa dependencia están en un latente peligro, derivado de esa fugada gaseosa que dicen que nomás parcharon, porque a la vez no se hizo un informe público sobre eso, por lo que como dice el dicho, ahora sí que “en su salud lo podrían hallar”, y todo por no proceder en consecuencia.

Correo electrónico: [email protected]

