Sin medias tintas

¡Arrecia lío de agricultores!

“Anda perdida” la Codeson

Retenes antiilegales de FGR

Ponen ootro tache a la SEC

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Arrecia lío de agricultores!…Y a los que les han seguido dando largas, es a los productores agrícolas del Sur del Estado, a pesar que desde hace más de una semana que tienen bloqueada la sede de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para exigir un alza en el precio de la tonelada de maíz y trigo, en lo que es un creciente conflicto que ya se ha convertido en una “bomba de tiempo”. ¡De ese pelo!

Tan ya “les están colmando la paciencia” a los agricultores inconformes, que advierten que de no tener una respuesta positiva en los próximos días, estarían radicalizando las manifestaciones, como podría ser tomando instalaciones federales como el Aeropuerto, o la Secretaría de Hacienda, e incluso la misma Carretera Internacional 15, como una forma de presionar al máximo al gobierno federal. ¡Ni más ni menos!

Toda vez que a decir del presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, Luis Antonio Cruz Carrillo, lo que es hasta hoy los han traído a puras promesas, y para seña está que recién se reunieron con el titular de la Sader, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, quien les ofreció un apoyo de $600 pesos adicionales por tonelada de trigo cristalino, pero con todo y eso siguen sin oficializarselo, al nomás “quedar en el aire”. ¿Cómo ven?

Es por lo que Cruz Carrillo apuntillara que: “Las trillas ya se van a acabar y es hora de que no recibimos un anticipo, no tenemos una certidumbre y los créditos siguen. El compromiso de la industria de 310 dólares nada más es para 300 mil toneladas del millón y medio que se produce en Sonora, entonces va a estar bueno saber quién se va a quedar con esas toneladas, ahorita lo que tenemos seguro es la ruina”. ¡Órale!

Casi por nada es por lo que ya están recurriendo a todo lo que se mueve, con tal de que actúen como enlaces, y con ese fin recién se reunieron con diputados y senadores para que sean posibles mediadores ante el propio “Prejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, porque lo que es al secretario de Gobernación, Adan Augusto López Hernández, hasta hoy se le ha “echo bolas el engrudo”. ¡De ese tamaño!

Eso explica porque el delegado de esa instancia, o el desrepresentante de López Hernández por estos lares, cual es el caso del fantasmal de Máximo Moscoso Pintado, nomás no ha dado color en lo que ha sido ese conflicto que se ha agravado, y a cuya solución no se le ve para cuando, a pesar de que afloró que en un primer momento se pasara de echón, al ufanarse de que era un problemón que ya tenía bajo control. ¡Ajá!

No en balde es que los manifestantes todavía estén en ascuas, en tanto que el tiempo pasa sin que se defina nada, en lo que es una posición de incertidumbre en la que también están sus homólogos trigueros y maiceros de Sinaloa y Baja California, donde si bien ya le dieron una tregua a la Federación al levantar los plantones a los que habían llegado, pero sin tampoco todavía ver nada claro, por aún no haber arreglo. ¡Zaz!

Sin embargo, y a como están las amenzas de Luis Antonio y compañía, en lo que respecta a la Entidad sonorense consideran que los momento por venir podrían ser definitorios, con relación a ese lío que ya se ha prolongado, ante el riesgo que hay de que finalmente se decidan a “estirar la liga”, en aras que respondan a sus expectativas, porque lo que es hasta hoy nomás los han traído con una zanahoria como señuelo. ¡Tómala!

“Anda perdida” la Codeson…Para que vean a que grado el pintado director de la Comisión del Deporte de Sonora (Codeson), Erubiel Durazo Cárdenas, ha “seguido fuera de la jugada”, ahí tienen que le pasara de noche que la hermosillense, Rosa María Tapia, acaba de convertirse en la primera mexicana en obtener medalla de plata en el Mundial de Triatlón celebrado en Japón. ¡De ese vuelo!

Si se toma en cuenta que es un triunfo que colocó a Tapia Vidal como la única atleta de México en conseguir esa presea en dicha categoría, en lo que es un segundo lugar que la acerca un paso más con miras a clasificar para los Juegos Olímpicos de París 2024; después de esa competencia que consistió en un arranque de mil 500 metros a nado; y luego 40 kilómetros en bicicleta; para cerrar con 10 kilómetros corriendo a pie. ¡Qué tal!

Al ser extenuantes circuitos combinados de natación, ciclismo y carrera a trote, y es por lo que Rosa María expresara que: “Eso representa para mí un logro personal muy grande porque me da muchísima seguridad en cuanto a mi ranking, en estar bien posicionada e ir asegurando con tiempo mi clasificación a juegos olímpicos y, además, hace mucho no se veía un mexicano en el Top 10 mundial”. ¡Así el nivel!

O séase que Tapia sí que es un garbanzo de a libra en esa disciplina, como lo refleja que fuera seleccionada por la Federación Mexicana de Triatlón para concursar en las series mundiales de cara a las olimpiadas, lo que dependerá de los resultados que obtenga; pero de entrada por la falta de promoción de la Codeson es una deportista que no se conoce a nivel local, y es por lo que está teniendo que ser profeta fuera de su tierra.

No obstante y que era como para que Erubiel y su fiasco de operadores la promovieran como un estandarte del deporte sonorense, por como hiciera historia, pero ahora sí que es como “pedirle peras al olmo”, por como se sabe que hasta ahora no han hecho ni lo más básico, de ahí el porque aseguran que ya se está tocando fondo en ese ámbito deporteril, por lo que con más ganas deberían de cacaraquear ese tipo de logros. ¿Qué no?

Pero mientras Durazo Cárdenas continúa perdido en el limbo, lo que es Tapia volverá a competir el próxima el sábado 27 en Cagliari, Italia, donde se espera que vuelva a brillar. ¡Esa es la expectativa!

Retenes antiilegales de FGR…Con todo y que se habían tardado, pero a los que finalmente les dio por colocar retenes de revisión en las carreteras sonorenses para detectar el tráfico de indocumentados, es a los de la Fiscalía General de la República (FGR), como ayer lo anunciara el delegado, Sergio Francisco Méndez, a la par de que inspeccionarán tres líneas de transporte de pasajeros que podrían estar involucradas. ¡Palos!

Porque aunque los “focos rojos” en cuanto al paso de ilegales se han ubicado en la zona entre Sonoyta y San Luis Río Colorado, según Francisco Méndez esa clase de filtros se ampliaron a las diferentes vialidades federales; aunado a que “le estarán echando mucho ojo” a ciertos autobuses que pudieran estar siendo utilizados por “Los Polleros”, pero sin que “soltara prenda” con referencia a sus nombres. ¡Así el hermetismo!

Ciertamente que ya era hora de que hicieran algo al respecto, después de las exhibidas que hace poco les dieran los consulados de Ecuador y Colombia, por ser los primeros en enterarse y denunciar el secuestro “en bola” que sufrieran sus connacionales en la frontera sanluisina, precisamente después de pasar por un punto de inspección militar, porque eran los únicos que los instalaban, más no los de la FGR, que sólo apoyaban.

De ahí que ahora sí participarán en el reforzamiento de esas inspeccionadas antiinmigrantes, con el respaldo de la Guardia Nacional, aunque lo que ahora deberían de precisar, es el como le van hacer para distinguirse de los que son “piratas”, o que coloca el hampa, y contra los que el mismo Sergio Francisco ya ha prevenido, si se parte de que hoy en día cualquiera se camuflajea de guardián del orden con uniformes tácticos falsos.

Ante lo que se concluye que de aquí pa´l real ahora en cualquier tramo carretero de la Cuatro Carriles podrán parar a los viajeros con el pretexto de que andan evitando el tránsito de personas que estén ilegalmente en el País, con lo que de alguna manera ya no tendrán el paso tan libre, por ser un secreto a voces que desde el mismo aeropuerto de Hermosillo se los llevaban en Van´s, con todo y el retén del Preco$ de Carbó. ¡Ouch!

Ponen ootro tache a la SEC…Al que le han continuado poniendo tache en la cuestión de la asignación de cambio de plazas, es al secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, y para prueba está el que ayer maestros de las escuelas Primarias del Poblado Miguel Alemán se manifestaran ante la instalación educativa en la que despacha, para demandar transparencia en esa materia. ¡Pácatelas!

Eso al denunciar que las “autoridades educativas” representadas por Aarón Aurelio cada año lanzan una convocatoria de residencia laboral por las vacantes que quedan disponibles por la jubilación de docentes, pero lo raro del asunto es que a diferencia de años pasados, cuando el número era mayor, hoy en día se maneja uno que es menor, y que ha seguido yendo a la baja, como si las estuvieran “enguerando” para sus protegidos.

Lo que explica el porque así están los “sospechosísmos” contra Grageda Bustamante y compañía, en especial contra el grillo político ahora metido a funcionario educativo, como es José Guadalupe Curiel, que cobra como coordinador de Operación Educativa de la SEC, y a quien como era de esperarse no le creen que se esté cumpliendo con la normatividad y los espacios disponibles, por las palabras verlas de quien vienen. ¡Ups!

Luego entonces así está esa ventaneada que “les están pegando” los mentores que trabajan en la también llamada Calle 12, que son los que exigen y gestionan un cambio a la Capital, pero de manera transparente, no con los asegunes que lo han hecho hasta ahora, al señalar que: “El año pasado hubo cuatro para Hermosillo, siendo que antes del año pasado se habían visto arriba de 30, o 50, o sea, muchos cambios”. ¡Vóitelas!

En esos términos está ese revelador dato ventilado por la maestra, Dulce Urías Armenta, y es por lo que fueran a plantarse con pancartas en mano ante las oficinas de la SEC, para que no se las vuelvan hacer, razón por la que el apodado “Lu…pillo” Curiel tuviera que salir de sus aposentos refrigerados para intentar convencer a los protestantes de que las cosas serán diferentes, dizque porque ahora sí atenderán sus quejas.

Correo electrónico: [email protected]

