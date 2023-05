Sin medias tintas

Siguen efectos del derrame

Va Alcalde por el basurón

¡Paraliza volcán a viajeros!

Es tortilla de maíz más cara

Por Martín Romo (El Verdugo)

Siguen efectos del derrame…Y todavía persisten los efectos del peor desastre ambiental en México, provocados por la actividad minera, por el derrame 40 millones de litros de desechos tóxicos de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, ocurrido el 6 de agosto del 2014 en el Río Sonora, y es que a la fecha todavía continúan los litigios para prevenir de otra catastrofe similar. ¡Zaz!

Tan es así que para prueba está que ahora a través de un órgano colegiado se le otorgó la razón a los pobladores de Bacanuchi, municipio de Arizpe, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informen sobre las irregularidades detectadas en la construcción de la megapresa de jales de ese emporio minero. ¡Tómala!

En lo que es un fallo dictado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, que también obliga a esa compañía a reforzar las acciones de prevención para evitar posibles nuevas regazones que pongan en riesgo a la población de las comunidades río abajo de la presa, como lo ventilara José Manuel López, integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora. ¡De ese pelo!

En esos términos está esa nueva resolución judicial derivada de que en el 2018 hicieran una solicitud de información técnica, en torno a la edificación de esa obra hidráulica que actúa como receptora de todas las cochinadas tóxicas que arroja dicha minera, pero las autoridades federales hicieron caso omiso, a pesar de que tenían los datos sobre las características de la misma, y es por lo que tuvieran que irse por la vía legal.

Es por lo que José Manuel apuntillara que el tribunal consideró que se queda corta la comunidad en pedir acceso, y obligar a la Semarnat y Profepa a que ajusten más las medidas preventivas en esa nueva presa, porque en caso de haber otro derrame ya no nada más la comunidad de Bacanuchi quedaría colapsada, porque sería más desastroza que la primera, tanto en lo ecológico, como en el aspecto económico, entre otros. ¡Glúp!

Así que partiendo del tóxico antecedente que hay por el irregular operar del Grupo México de Germán Larrea, y de que a casi nueve años de ese siniestro no ha sido remediado en su totalidad, en cuanto a la contaminación que generara con los materiales pesados que se filtraron al agua, es por lo que “se están poniendo el huarache antes de tiempo, bajo la base de que las precauciones que están demandando para nada son exajeradas.

Como lo denota el que en los tribunales la están volviendo a ganar, y ahora por los peros que le han puesto a lo que es ese depósito de jales, porque de llegar a reventarse, o mínimamente filtrarse, como sucediera con las lagunas de oxidación Buenavista del Cobre, ahora sí que la historia sería otra, por los perjuicios catastróficos que ocasionaría, por ser mayor el volumen de almacenamiento con el que cuenta. ¡A ese punto!

Y es que si en la primera ocasión impactó la vida, las cosechas y el ganado de alrrededor de 22.000 habitantes de una veintena de municipios serranos, ahora los alcances serían mayores, e incluido Hermosillo, por aquello de que el afluente del Río Sonora desemboca en las presas El Molinito y la “Abelardo L. Rodríguez”, de ahí que todo lo que se haga preventivamente, igual le beneficia a los hermosillenses. ¿Qué no?

Va Alcalde por el basurón…Quien nomás no ha quitado el dedo del renglón, en cuanto a la intención de revocar la concesión del relleno sanitario, para lo que es su operación, conservación, mantenimiento y explotación, es el alcalde Antonio Astiazarán, al revelar que continúan los litigios con ese fin, por ser una anuencia emitida el 18 de noviembre de 1996, y que vence hasta el 2026. ¡Vóitelas!

Para el caso es que Astiazarán Gutiérrez destapara que todavía están en proceso varios juicios judiciales que se iniciaron desde la pasada administración municipal, en aras de cancelarle el permiso que hace 27 años le autorizaran a la empresa Técnicas Medioambientales de México (TecMed), para lo que es el procesamiento de la basura que desecha la Capital, y cuyo sistema manejan que ha dejado mucho que desear. ¡Pácatelas!

Eso luego de que el pasado 8 de abril del 2021 el Ayuntamiento de Hermosillo aprobó en Cabildo la revocación de la concesionada a TecMec para que dejara de operar en el basurón, por incumplir con varias cláusulas establecidas en el contrato, como el no realizar un buen tratamiento final de los residuos, y que se encontraban a cielo abierto, y es por lo que reaccionaran por la vía jurídica. ¡De ese tamaño!

No en balde es por lo que “El Toño” Astiazarán dejara en claro que: “En este momento se está atendiendo la parte legal de dicho recurso, son varios recursos los que tenemos en este momento y estamos evaluando cual pudiera ser la mejor alternativa para nosotros”, bajo la visión de que: “La solución para la ciudad, es aquella que tenga que ver con tratar de la mejor manera los residuos sólidos al menor costo posible”. ¡Órale!

Casi por nada es por lo que el “Presimun” aliancista señalara que lo prioritario es darle una tratada, o disposición final al basurerío, al igual que lo es al agua residual, y es por lo que están evaluando el punto de vista de lo judicial, con la finalidad de avanzar y transitar en la mejor alternativa posible, a partir de que ya nomás son tres años de explotación los que le quedan a los de TecMed, y a estirones y jalones. ¡Palos!

Paraliza a viajeros volcán…Con todo y que parecía muy lejana la erupción que está haciendo el volcán Popocatépetl de Puebla, desde el pasado 19 del presente mes de mayo, pero ya está causando afectaciones por estos lares, porque a raíz de las fumarolas de ceniza que ha expulsando, se han tenido que reprogramar casi veinte vuelos aéreos de Hermosillo y Obregón a la Ciudad de México. ¡De ese vuelo!

Ya que debido a esa actividad volcánica que ha dificultado la visibilidad, es por lo que Aeroméxico ha decretado esas cancelaciones en las pistas sonorenses, pero lo que es en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) las cosas han estado peor, porque ahí las aerolíneas nacionales en conjunto han suspendido 38 despegues, en lo que es un panorama aéreo con tendencia a empeorar. ¡Ni más ni menos!

Si se parte de que el también conocido como “Popo” no ha dejado arrojar humo encenizado, al grado de que en base a los monitoreos que se le han estado haciendo, ya se decretó en una alerta amarilla en su fase dos, y como no, si afloró que en la salida poblana con destino a Veracruz, ya estaba brotando agua hirviendo sobre la autopista, lo que es un aviso de que ese peligro volcánico pudiera escalar como nunca antes. ¿Cómo ven?

De ahí que por si algo le faltara a México, ahora hasta por esa emergencia natural están en vilo los mexicanos, y ya no nomás por lo de la violenta inseguridad, y la carestía de la vida, como lo demuestra que el “Prejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, ya se viera obligado a enviar a la milicia para acordonar las áreas aledañas a donde se están generando las expulsiones, así como las consabidas evacuaciones de gente.

De tal forma que de no pasar esa situación a mayores, y en lo que amaina ese cenicerío, habrá que ver cómo siguen las suspensiones de los aviones en el aeropuerto “General Ignacio Pesqueira”, al igual que en el obregonense, con lo que los itinerarios de muchos sonorenses que tienen necesidad de viajar, sí que estarán “en el aire”, ante la probabilidad de que de un momento a otro les puedan cancelar. ¡Así el riesgo!

Es tortilla de maíz más cara…Aunque ya no es ninguna novedad, pero lo que no deja de impactar es que se siga confirmando que las tortillas de maíz en Hermosillo sean las más caras de México, de acuerdo al último reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que abarca del 12 al 18 de mayo, al venderse hasta en $32 pesos el kilo, y en la mayoría de los casos de los llamados “mocho$”, o incompletos.

O séase que así de “cariño$a$” están “las gordas” en esta Ciudad del Sol, como lo diera a conocer la Profeco, de la que es titular Ricardo Sheffield Padilla, mientras que en segundo lugar de costosas se encuentran ciudades como La Paz, Mérida y Campeche, con precios de $28 pesos por kilogramo, por lo que ya ni con ese alimento podrán “amarrar” los hermosillenses y mexicanos en general, a la hora de sentarse a la mesa. ¡Ups!

Toda vez que por la tortilla ser un producto de la canasta básica, es por lo que al subir su precio a la vez en efecto dominó aumentan muchos más, por ser la base de elaboración de infinidad de platillos, o cuando menos para su acompañamiento, y es por lo que no pueda faltar a la hora de alimentarse, de ahí que su incremento le esté “pegando” a las mayorías, por ya estarse volviendo inalcanzable para sus bolsillos. ¡Mínimo!

No obstante y la duda que continúa quedando, es la de que si por qué en “Hornosillo” es donde más ha subido, cuando hay otros Estados que están más lejanos, como las Baja californias, o las zonas de Chihuahua y Coahuila, por aquello del traslado de los insumos para su fabricación, a no ser y que la delegación de la Profeco no esté haciendo su chamba de inspección, al ni siquiera saberse si hay un delegado. ¡Así el dato!

Al margen que de antemano se sabe que es un artículo que hasta cierto punto está liberado, en lo referente a su costo, o al de a cómo lo comercializan las tortillerías, como lo refleja que en los supermercados lo ofrezcan más barato, al ser utilizada como “gancho” para que los clientes aprovechen el viaje para surtir la despensa completa, pero a final de cuentas así está ese encarecimiento, que ya está de no creerse. ¡Ouch!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook