Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Encenderán” Caso ABC…Y como lo hacen cada año, los que ya anunciaron que volverán a desempolvar las mantas, pancartas y demás para protestar por lo que será el 14 aniversario de la tragedia del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, y en el que murieran 49 niños, son los padres y familiares de los fallecidos y lesionados de por vida, para una vez más demandar que se actúe contra los responsales.

Toda vez que el próximo lunes 5 de junio se cumplen 168 meses de ese trágico siniestro que enlutara a todo México, y no sólo a Sonora, por ser la catástrofe más grave en su clase ocurrida hasta ahora, y es por lo que una vez más realizarán la que ya han llamado La Marcha por la Justicia ABC, que iniciará desde las ruinas de esa quemada estancia infantil, hasta las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora. ¡Órale!

Porque de acuerdo a lo adelantado por José García, uno de los papás de los infantes que perecieron, e integrante del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, dicha manifestación iniciará a las 6:00 de la tarde, y a la cual están convocando a la ciudanía en general, en aras de que se sumen a esa inconformidad social, para denunciar más de una década de impunidad en el caso, por ser hora de que no se ha resuelto.

Es por lo que remarcara que así estará esa peregrinación con visos de protesta, desde que: “El año pasado se retomaron -las marchas- post Covid, y a las personas que les es posible acompañarnos siempre les agradecemos su acompañamiento y solidaridad para recordar la exigencia de justicia vigente aún, y también vigente la atención de niñas y niños en todos los centros de cuidado, cualquiera que sea su denominación”.

De ahí que nuevamente estarán “entrando en calor” para reanudar esas demandas justicieras, aclarando que retomarán el mismo programa de actividades que anteriormente han llevado a cabo, y que empezarán el venidero domingo con una vigilia, de 8:00 a 11:00 de la noche, en el inmueble ahora abandonada en el que operaba esa guardería que era subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). ¡Tómala!

En tanto que al día siguiente tienen agendada una misa a las 10:00 de la mañana en la iglesia San José, en memoria de los pequeños que no lograron sobrevivir a las llamas en las que quedaron atrapados; para ya por la tarde marchar, y al final darle lectura a un manifiesto frente a la Plaza Emiliana de Zubeldía, que complementarán con música como parte del homenaje de acompañamiento a las familias víctimas. ¡Ups!

Por lo que así reabrirán las heridas que todavía no han cerrado, en torno a un acontecimiento incendiario que consideran que llegado el momento ha sido politizado, y hasta encubierto con el manto de la complicidad, por el parentesco que tuvieran algunos de los concesionarios de ese albergue infantil, con quienes detentaban el poder gubernamental, como fuera el caso de la esposa del ex “Presi”, Felipe Calderón, Margarita Zavala.

Aunado a que igualmente dan cuenta que ha existido la intención de proteger a los funcionarios que estaban en funciones en las diferentes dependencias involucradas, y a los que se acusara de negligencia, como lo demuestra que a la fecha no haya nada nadie tras las rejas, por ese casi medio centenar de chiquillos y chiquillas que yacen en el panteón, y es por lo que siguen saliendo a las calles a protestar. ¡De ese pelo!

¡Se suman a agricultores!…Ahora sí que para ser congruente con el sentir general, el que ayer dio un paso al frente para solidarizarse con la demanda de los agricultores del Yaqui y Mayo, que exigen un precio de $8 mil pesos para la tonelada del trigo y maíz, es el dirgente del PRI Sonora, Rogelio Díaz Brown, eso después de que las cámaras empresariales ya se sumaran al plantón que mantienen ante la Sedar. ¡Zaz!

Ya que al ser un respaldo generalizado el que a estas alturas les está dando, es por lo que “El Roger” Díaz Brown aclarara que eso minimiza la posibilidad de que los quieran señalar de pretender politizar esas exigencias de los trigueros y maiceros, no sólo sonorenses, si no también de Sinaloa y Baja California, por ser un conflicto que de no solucionarse afectaría en cadena a los diferentes sectores económicos. ¡Mínimo!

No en balde es por lo que Rogelio Manuel resaltara que ese “espaldarazo” camaral para los productores es una muestra de que están conscientes de que sus economías en gran medida dependen de que le vaya bien al campo, porque de lo contrario igual estarían “pasando las de Caín”, por los miles de empleos que se dejarían de generar, con lo que ya no habría una derrama económica, derivado de una política alimentaria equivocada.

Para el caso es que Díaz Brown apuntillara que se habla de que es mucho dinero los $2 mil millones de pesos que se calcula que necesitaría la Federación para concederles los precios que solicitan, pero en cambio lo que es el “Prejidente”, Manuel López Obrador, ya reveló estar dispuesto a pagar hasta 7 mil millones de dólares para comprar un banco, lo que deja en claro que “lana” sí hay, pero lo que falta es voluntad. ¡Palos!

En esos términos está esa postura solidaria por parte del priísmo sonorense, en cuanto a esa problemática que ha seguido “subiendo de tono”, y que es por lo que se supo que en pleno “miércoles de calentamiento” el gobernador, Alfonso Durazo, andaba por rumbos de la Ciudad de México, con el fin de reunierse con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Herández; y el parapeto de la Sedar, Víctor Villalobos.

Al manejarse que la intención de Durazo era la de no venirse sin una propuesta que convenza a los inconformes, quienes hace más de una semana que tienen tomada la la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), por como ya se les está uniendo para acuerparlos, como los de la Canacitra, Canaco, Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Red de Emprendedores Nacional, y demás, que fueron a plantarse.

Ya habemus Fiscal Estatal…Tal como se veía venir, el que ayer terminó de concretarse en la Cámara de Diputados, es el ya muy anunciado nombramiento de Gustavo Rómulo Salas Chávez como nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), por un periodo de seis años, al ser aprobado por unanimidad por los legisladores, es decir, por todos, al no haber quien le pusiera tache. ¡De ese vuelo!

Ante cuyo aval por parte del Poder Legislativo, es que se consumara la famosa frase del: ¡Habemus Fiscal!, porque ya lo único que faltará serán cuestiones protocolarias, como esa de que se le informe al Ejecutivo Estatal de esa decisión, para que se proceda a la consabida toma de protesta, y que el doctor en Derecho egresado de la UNAM, o Salas Chávez, asuma el cargo y empiece a operar para que se mejore la seguridad.

Casi por nada es por lo que Gustavo ya mandara a decir que se llegó la hora de que Sonora por fin tenga resultados en ese ramo, y no sólo por ya ser un gallo muy jugado y probado en ese ámbito de la procuración de justicia, si no además porque estará llegando sin compromisos de ningún tipo, como son de grupo, o individuales; aunado a que ya conoce la región por haber estado en la Mesa Estatal de Seguridad. ¡Qué tal!

En pocas palabras es por eso que existe la percepción de que Salas es un perfil que “se cuece aparte”, con todo y las leyendas que se inventan sobre su actuar, como lo prueba que en el 2017 ocupara la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido); además que ha participado en sonadas investigaciones como la de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Razón por la cual de las expectativas que ya hay, con relación a lo que será su función al reemplazar a Claudia Contreras, para que se ponga orden en esa materia, y sea algo así como un antes y un después, para que los ciudadanos por fin vean claro, tocante a empezar a sentirse seguros, a partir de que habrá un don de mando, y una real operatividad de quien combina la teoría y la práctica como procurador. ¡Así la percepción!

Exhiben a tribunos de MC…Los que terminaron de “en$eñar el cobre” como mercenario$, son los del Partido Movimiento Ciudadano que regentea, Dante Delgado, al quitarse la máscara e iniciar una campaña de desprestigio contra el PRI en el Estado de México, en la víspera de lo que serán las elecciones a la gubernatura, a pesar de que no tienen ni candidato, con lo que le están “engordando el caldo” a los de Morena.

Eso luego de que de la noche a la mañana los convenenciero$ de MC empezaran con la colocación de unas pintas en las paredes de las diferentes colonias, con el lema: “Con el PRI ni a la esquina”, cuando “ningunos pitos tocan” en esos comicios que se celebrarán el próxomo domingo 4 de junio, de ahí que los estén tachando de ser unos “paleros”, por lo que así están “tirando lodo” para negociar algo con los morenistas. ¡Vóitelas!

A ese grado Dante Delgado está intentando dividir a la oposición, al llamar a no votar por la coalición Va por México, por aquello del divide y vencerás, y de esa forma sumarle sufragios a la mal afamada abanderada guinda de Delfina Gómez, después del como ya la aventajara la candidata tricolor, Alejandra del Moral Vela, y es por lo que a hora por la mala a todas luces tratan de emparejarla, por lo que así está esa “guerra sucia”.

Pero como una cosa lleva a otra, lo que es a nivel local se está evidenciando ese incongruente doble discurso que manejan los de Movimiento Ciudadano, como lo exhibe que por allá dicen que: “Con el PRI ni a la esquina”, pero lo que es en Sonora “se le metieron hasta la cocina”, como se los revirara el líder estatal del ex invencible, Rogelio Díaz Brown, por como les han “pirateado” algunos diputados que los traicionaron.

Y para muestra aseguran que bastan dos botones de esas deslealtades, como son los casos de los diputados, Natalia Rivera Grijalva y Ernesto De Lucas Hopkins, “El Pato”, que cambiaron de bando político al desertar del ex partizado para convertirse en emecistas, al punto que hasta la foto de éste último quitaron del salón donde está la galería de los ex presidentes del PRI, por habe chaqueteado políticamente, por no decir más feo.

