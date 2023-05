Sin medias tintas

Ahora oran por trigueros

Camión gratis por fiestas

¡De mal en peor Conalep!

“Patadita” a nuevo Fiscal

Ahora oran por trigueros…Y ante la cerrazón de la Federación, resulta y resalta que hasta ya le están pidiendo a Dios para que escuchen las peticiones de los productores de trigo y maíz del Sur del Estado, como lo prueba el que desde la presente semana todos los días hayan empezado a rezar el Santo Rosario en la Catedral de Obrgón, después de la celebración de la misa de las 19:00 horas. ¡De ese pelo!

Así está la confesión que hiciera el presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, Luis Cruz, al revelar que el señor obispo, Felipe Pozos, se comunicó con ellos para informarles que están de su lado, y que pondrían su “granito de arena” realizando oración para que pronto puedan tener una respuesta positiva, en cuanto a su demanda de un subsidio económico para que les mejoren el precio por tonelada de los citados granos. ¡Zaz!

Porque a decir de Cruz Carrillo, ventiló que: “Para los que somos creyentes, recibí la llamada del señor obispo diciendo que se suma con nosotros, y empezaron rosarios en Catedral después de la misa de siete, ayer mandó gente el obispo y rezamos aquí también en la Sader, es muy motivante que se estén sumando todos”, y es que igual ya les ofrecieron su respaldo las diferentes cámaras empresariales, con lo que están formando un frente.

Y tan va en serio y en serie ese “espaldarazo” celestial que están recibiendo los trigueros y maiceros del Yaqui y Mayo, por esa lucha en la que están juntos con los agricultores de Sinaloa y Baja California, que también la diócesis obregonense le hizo un llamado a todos los sacerdotes a unirse con sus oraciones por esas temáticas durante las homilías diarias en cada una de sus parroquias; así como también para que llueva.

O séase que a ese grado están cerrando filas con quienes hacen producir el campo, y que derivado de que el gobierno federal no les quiere igualar el costo del trigo al del ciclo pasado, que fue de $8 mil pesos por tonelada, es por lo que ya van para una quincena que están plantados ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Cajeme, por ser hora de que todavía no ven nada claro. ¡Tómala!

Es por lo que en el punto de esa manifestación por el estilo hicieran acto de presencia los dirigentes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) y Red de Emprendedores Nacional, bajo la coincidencia de que su problemática agraria es tema de todos, por como le perjudicaría a las mayorías. ¡Palos!

Al considerarse que si el sector agrícola no produce y recibe los apoyos necesarios, eso afecta a la cadena comercial en general, lo que impacta directamente en la actividad económoica de miles de personas, como lo señalara el representante de la Canaco, Gustavo Cárdenas García, al dejar asentado que: “Si al campo le va mal, a todos también, si el campo no se mueve, nosotros no vendemos, y es la muerte de los comercios”.

Razón por la cual es que en coordinación con esos afectados del agro, acordaron esperar a que el gobernador Alfonso Durazo volviera de la Ciudad de México para que ver qué nuevas les trajera de las gestiones que hiciera, porque de entrada de no oficializarse el ofrecimiento de mil millones de pesos que ya les habían hecho, adelantan que analizarán que otras protestas realizarían, dejando entrever que serían más radicales.

Pero en tanto que a esa crisis sigue sin vérsele una posible salida, al que nomás “le ha importado un comino”, es al delegado de Gobernación, Máximo Moscoso Pintado, porque ni siquiera se ha parado en esa protesta, pero eso sí se le ha visto en reuniones de grilla con morenistas cajemenses, de cara a los comicios del 2024, en vez de abocarse a checar ese lío, cuando menos para que haga la faramalla, porque no le toca decidir nada.

Camión gratis por fiestas…A los que sí que hay que abonarles una de cal por las que van de arena, es a los del Instituto de Movilidad y Transporte estatal (Imtes), donde despacha Carlos Sosa Castañeda, por la buena nueva que dieran a conocer, de que habrá camiones urbanos gratuitos al término de las actividades nocturnas de las Fiestas del Pitic 2023, que empezarían a operar desde ayer, y hasta el domingo. ¡Qué tal!

Con ese fin es que anunciaran que activarán seis líneas de ruleteros para brindar ese servicio extendido, con salidas hacia las colonias en los horarios de 11:00 y 12:00 de la noche, y la última a la 1:30 de la madrugada, las cuales podrán abordar en los puntos de concentración que estarán localizados en los alrededores del parque Leona Vicario, en la avenida Pino Suárez, entre Plutarco Elías Calles y Monterrey. ¿Cómo ven?

Y para mayores detalles dan cuenta que La Línea 1 recorrerá sin cobrar los complejos habitacionales de La Nuevo Hermosillo, Altares, Fraccionamiento Gala, Renacimiento y demás; mientras que la Línea 2 transitará Las Lomas, Y griega, Quintas del Sol, Santa Clara, entre otras; en tanto que la Línea 3 cubrirá lo que son Los Olivos, Villas del Prado, Villa Bonita, Palo Verde, Arcoíris, y otras latitudes. ¡Así estará el raite!

Para completar el cuadro de “esas dejadas de a grapa$”, lo que es la Línea 4 llevará a los que vivan en Pueblitos, Puerta del Rey, Natura, Norberto Ortega, Pedregal, y otros sectores de por esos rumbos; a la vez que la Línea 5 irá a Puerta Real y sus distintas etapas, La Cholla, Los Arroyos, y puntos circunvecinos; y lo que es la Línea 6 llevará a los pasajeros a Villas del Cedro, Villa Colonial, Los Ángeles, Ley 57, y otras.

Luego entonces así está el acierto del Gobierno del Estado, porque además habrá taxis con tarifas reguladas por Imtes, de $100 pesos a distancias cortas; y $250 como máximo por traslados hacia los barrios más alejados, que podrán accesar en el sitio de Serdán y Pino Suárez, para que de esa forma la gente de la periferia no se quede sin la oportunidad de disfrutar de esa festividad para festejar el 323 aniversario de Hermosillo.

Pues pronostican que la 21 edición de las Fiestas del Pitic estarán de lo mejor, y para la cual invirtieron $14 millones 400 mil pesos, con una participación de más de mil 200 artistas, entre ellos Julión Álvarez, Natalia Jiménez y Sebastián Yatra, por lo que el mensaje inaugural estaría a cargo del alcalde, Antonio Astiazarán, frente al Palacio Municipal, en una ceremonia que se realizaría ayer mismo por la tarde noche. ¡Órale!

¡De mal en peor Conalep!…Donde tal parece que “salieron de Guatemala para entrar a “Guatepíor” es en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), al aflorar que tienen una semana realizando una protesta en las afuera de las oficinas generales para exigir soluciones a diversas tramitologías normativas y pago de prestaciones contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo. ¡Pácatelas!

A ese grado una vez más se están manifestando los profesores del Conalep, ante la sede ubicada sobre las calles Matamoros y Jalisco, en la colonia Centro de la Capital, para entre otras cosas denunciar que a más de un mes de que Guillermo Díaz Robles asumiera la dirección general de esa institución educativa, todos los trámites normativos continúan detenidos, sin que se vea para cuando vayan a reactivarlos. ¡Vóitelas!

Casi por nada es que la líder sindical del Sintaceptes, Ramona Risk, señalara con todas sus letras que hay prestaciones que no se han cubierto desde hace meses, como el pago de guarderías, complemento de antigüedad, estímulo por maestrías; además de adeudos con el Issste, Fovissste y Sistema de Ahorro para el Retiro, por lo que los 470 agremiados no pueden acceder a préstamos personales ni créditos hipotecarios.

No en balde es que Risk Fontes precisara que: “No estamos hablando de algo nuevo, son prestaciones de meses atrás y no sabemos porque no las cubren. Es muy pesado trabajar así, además del rezago administrativo, de trámites normativos que no se hacen en los 14 planteles Conalep y una Extensión, y la institución no puede quedar detenida”, por lo que así está le exhibida para Díaz Robles. ¡De ese tamaño!

Ante eso lo que es “El Memo” Díaz está dando visos de ser “píor” que al que relevó, en primer lugar porque ni la cara a dado, después de los tantos días en los que se le han estado manifestando, pero además derivado de las imputaciones que le están haciendo, como esas de que ni tan solo ha podido continuar con la más mínima operatividad, y que es por lo que se le fueran a plantar, y no es para menos. ¿Qué no?

“Patadita” a nuevo Fiscal…A quien en el mismo día en que se le designó se le tomó posesión, es al hoy nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Gustavo Salas, por como la noche del miércoles rindiera protesta en Palacio de Gobierno ante el “Gober”, Alfonso Durazo, donde le dejó en claro que el principal reto que tendrá por delante será el combate a la impunidad, para que el que la haga la pague.

Además de que el Ejecutivo Estatal destacara lo que ya ha permeado sobre la trayectoria de Salas Chávez, de que cuenta con un perfil altamente profesional y capacitado, aunado a una amplia experiencia y conocimiento en derecho penal, a partir de los diferentes cargos que ha ocupado en el ámbito nacional y en varios Estados, en lo que fuera la ex Procuraduría General de la República (PGR), hoy convertida en Fiscalía. ¡Así el dato!

Sumado a que Durazo ponderara que el trabajo que realizara Gustavo Rómulo como Secretario Técnico de la Mesa Estatal de Seguridad, le garantiza el respaldo de todas las instituciones de fuerza de los tres niveles para facilitarle el que haga una mejor chamba; apuntalando también que el hecho de que el Congreso del Estado lo haya aprobado de manera unánime, eso habla de que le reconocen su capacidad. ¡Ni más ni menos!

De tal forma que por buenos deseos no estará quedando para Salas, por el voto de confianza que le están dando para lo que será su nueva misión, en aras de que ofrezca mejores resultados en materia de seguridad, sobre todo en las zonas más inseguras, y es que ahora sí que estará entrando “con todos los poderes”, por esa “patadita de la suerte”, y visto bueno que le diera Francisco Alfonso, por lo que así está su compromiso.

Y no es para menos que esperan que vengan tiempos mejores en ese rubro con su nombramiento, como dice la canción de la Yuri, después de que el gobernador definiera a Gustavo como “un cuarto bat” en esa especialidad, al ser un egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM que nació en julio de 1962, y que ya despachó hasta en la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido).

