Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Que será gratis “La Cuatro”…Y aunque las palabras hay que verlas de quien vienen, pero ojalá y que haya algo de cierto en lo adelantado por Alfonso Caanan Castaños, uno de los promotores del libre tránsito en la carretera de Cuatro Carriles del Estado, al ventilar que la Secretaría de Gobierno y Caminos y Puentes Federales (Capufe) ya preparan un plan para que no paguen los sonorenses en la ca$eta$ de cobro, ¿o robo?

Porque de acuerdo a los destapado por el siempre controvertido y confictivo de Caanan, según esto se trataría de un programa de unos chip especiales, los cuales les permitirían a los conductores residentes de Sonora el acceder a esa vía asfáltica federal sin tener que pagar en esos puntos de peaje, entre otras medidas que supuestamente ya se están analizando para que no tengan que apoquinar en su propio territorio. ¿Será?

Tan el mal afamado líder social asegura que ya le están dando forma a lo que sería ese esquema de excepción, que maneja que por el momento están revisando todo lo que son las cuestiones técnicas, para en el corto tiempo aplicar esa modalidad, así que una vez superadas esas aplicaciones tecnológicas estarían informando la manera en que operaría, y el proceso mediante el cual se sumarían a él, lo que estaría por verse. ¡De ese pelo!

Sin embargo, y por encima de los dichos de Alfonso, lo único verídico es que hasta ahora no se visto ninguna “luz” al respecto, porque lo que es el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, nomás no ha comentado nada referente a eso, por lo que no descartan y que sólo sea “un buscapiés” para volver a hacer ruido sobre esa eterna problemática, y más después de que al susodicho lo bajaran de nivel en la administración estatal. ¡Zaz!

Si se toma en cuenta que es algo que siempre se ha prometido, pero no se ha hecho, como es el exentar de esa cobranza a quienes viven en la Entidad, porque para empezar lo que es la Federación no cumple con las vías alternas de calidad que debería haber para que les saquen la vuelta a ese ca$eterío, porque las que existen están en pésimas condiciones, y que es lo que justificaría con creces esa compen$ación. ¿Qué no?

Ya que si bien en alguna época se entregaron unas calcomanías para ese fin, es algo que no terminó de formalizarse, y sólo lo hicieron durante la fase en que arrecieron las protestas, pero lo que es hasta la fecha a los que habitan por estos lares les continúan cobrando igual como a los que van de paso por La Cuatro, que es a $100 pesos por carro, lo que ya está por demás caro, de ahí la latente inconformidad que hay, y como no.

“Grilla” cabecilla partidista…Todavía se comenta que quien acaba de hacer “caravana con sombrero ajeno”, es el cabecilla del Partido del Trabajo (PT), Ramón Flores Robles, al haberle dado por recorrer lo que es el nuevo Hospital General de Especialidades, que recién sustituyera a lo que era el Hospital General del Estado (HGE), y que ahora esta ubicado en los bulevares Colosio y Quintero Arce. ¡Pácatelas!

Al trascender que Flores Robles se tomó facultades que no lo corresponden, como esa de visitar dicho noscomio, pero no en calidad de paciente, sino más bien en su condición de representante partidista de un partidito “satélite”, en lo que es algo que nunca antes se había visto, como es el que se esté grillando a un sector que es fundamental, y que por lo cual debe estar al margen de esas politiquerías. ¡Así de facultoso!

Y es que afloró que al “Monchi” Flores se le vio cual si fuera candidato en plena campaña, es decir, saludando a todo aquel que se encontraba a su paso en el interior de ese centro hospitalario, de ahí que lo que menos que se comentara, es que a ese grado ya “se le cuecen las habas”, por las guajiras ansías locas que aseguran que se carga de ser suspirante al Senado en el venidero proceso electoral del 2024. ¡De ese vuelo!

Pues es por lo que apuntillan que el también ex alcalde de Arivechi, ahora sí se pasó de tuestes y protagonismo, por haber rebasado los límites en ese sentido de hacerse presente en un área en la que no venía ni al caso, y haciéndose acompañar por su séquito de imagen para que no pasara desapercibida su desubicada acción para llamar la atención, mínimamente a través de las fotografías que hicieran circular. ¿Cómo ven?

Luego entonces más menos así estuvo el enésimo exceso en que incurriera Ramón, con lo que dicen que terminó de caer de la gracia de los operadores del actual sexenio estatal, y es por lo que todo hace indicar que está tratando de “irse por la libre”, de cara a lo que serán las definiciones para los diferentes cargos de elección popular que estarán en disputa en la elección en puerta, o que ya está a la vuelta de la esquina.

¡Ponen en duda dos puentes!…El que consideran que a todas luces está recurriendo a un distractor para desviar la atención, con relación a lo que a sido su fracasada gestión, es el presidente municipal morenista de Obregón, Javier Lamarque Cano, por la forma en que ahora “se está sacando de la manga” el cuento de que algunos puentes que hay en esa localidad están mal hechos. ¡Según esto!

Al Lamarque Cano de la nada estar saliendo con que los dos pasadizos de ese tipo que conectan a la Carretera Internacional 15, tanto en la salida Norte, como en la Sur, según esto no fueron construidos correctamente, y es lo que asegura que han propiciado los constantes accidentes que se registran en esas vías, pero sin determinar una causa en específico, o en qué radica la anomalía que pudiera ser la causante. ¡Ajá!

A ese extremo está el “volado” planteamiento con el que está saliendo Javier, y qué según sus dichos, se sustenta en unos dizque estudios realizados por unos ingenieros en esos puntos viales, pero sin aclarar de que “Inges” se trata, pero aun así ya está hablando de que requieren ser rehabilitados con una inversión de más de $30 millones de pesos, cuando los cierto es que hay otras necesidades más prioritarias en Cajeme. ¡Qué tal!

Pero tan ya trae esa idea “metida en la cabeza”, que quién sabe que intere$ado constructor “le vendiera”, que Lamarque asegura que incluso ya: “Hay un proyecto que elaboramos nosotros que prácticamente es la reconstrucción de los dos puentes y anda en alrededor de unos $30 a $35 millones de pesos, ya está el planteamiento, voy a retomar el proceso de gestión”, por lo que así está el “bandazo”. ¡A ese grado!

Más menos así está ese absurdo con el que está saliendo Lamarque, y que está poniendo en la palestra esas vialidades que forman parte del “Plan Sonora Proyecta”, que implementaran en el sexenio de gobierno de Eduardo Bours, y por medio del cual se hicieron inversiones en infraestructura en los 72 municipios, y con cuya propuesta de corrección suponen que en su actual trienio quieren hacer negocio. ¡Eso dicen!

Va de mal en peor Alcalde…Dan cuenta que donde las cosas ha ido de mal en “píor” es en Navojoa, con la administración del alcalde de reemplazo, Jorge Alberto Elías Retes, después de que hace unos 100 días relevara al fallecido de Mario “Mayito” Martínez, por como está llegando al extremo de tapar los baches con tierra, lo que ha causado molestias entre los navojoeneses, y no es para menos, por rayar en el absurdo.

Con lo que a querer y no, pero con esa inconcebible acción de Elías Retes, que está de no creerse, sí que está aumentando la mala fama de “Polvojoa”, a cuyos habitantes de por sí casi siempre “los traen de bajada”, por considerarse que es una localidad en la que de todo pasa, por lo que así está el fracaso que está resultando ser como Presidente Municipal interino, porque lo que es hasta ahora no le ha faltado con cada falla. ¡Ñácas!

Y lo más lamentable es que no se trata de una charra más contra esa municipalidad, sino de una cruda realidad, y para evidencia está el que ya se ha visto a las cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE), el rellenar con tierrita los grandes hoyancos, y que es por lo que los ciudadanos señalaran que Jorge Alberto no tiene para pavimento, pero sí para pachangas, y adornarse con sombreros ajenos. ¡Glúp!

En esos términos es como Elías está “enseñando el cobre” en sus primeros poco más de tres meses de gobierno, y no sólo por esa entierrada que le está dando al bacherío que hay en la Perla del Mayo; sino además porque igual se ha puesto a amenazar a periodistas, como trascendiera que lo haciera contra el comunicador, Víctor Silva, quien ya lo responsabilizó de lo que le pueda pasarle a él y su familia, y como no.

Razón por la cual es que suponen que el “Presimun” de ocasión, o el oportunista de Jorge, está resultado un lobo con pie de oveja, por tener cara de que no quibra un plato, cuando más bien es de los que acaba con la vajilla, y que es por lo que se diga que con él “salieron de Guatamela para entrar a “Guatepeor”, y lo que le sigue, por no verse por donde la situación pudiera mejorar, sino más bien todo lo contrario. ¡Vóitelas!

