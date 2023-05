Sin medias tintas

Exhibe tala a la Proaes

¿Rebasan a Secretario?

¡Reto extra para Fiscal!

Cunde ejemplo “Narco”

Por Martín Romo (El Verdugo)

Exhibe tala a la Proaes…Y la que para nada es como ¡El buen juez que por su casa empieza!, es Perla Patricia Alday Lara, la titular de la Procuraduría Ambiental de Sonora (Proaes), como se demostrara con la reciente tala de árboles que denunciaran que tuvo lugar en el estacionamiento del Gimnasio “Ana Gabriela Guevara”, ubicado contiguo al Centro Ecológico, al Sur de “Hornosío”. ¡De ese pelo!

Eso al salir a flote que los taladores fueron una cuadrilla de un contratista al servicio del Gobierno del Estado, a quienes valiéndoles la llamada Ley del Arbolado, que prohíbe esas prácticas, “mocharon” cinco mesquites que apenas estaban a medio crecimiento, y que es algo que afloró mediante una queja ciudadana, de ahí que intervinieran los de Servicios Públicos Municipales, vía la Patrulla Verde. ¡Pácatelas!

Es por lo anterior que una vez que “les cayeron”, y soprendieron a los infractores con las manos en la masa, o más bien en la sierra, procedieron a aplicarles una multa de $30 mil pesos, a razón de $5 mil por arbolito; más un reposición de cinco a uno por esa clase de planta, para volver a reforestar esa área, bajo la advertencia de que impedirán esas acciones, independientemente si se trata de personas o instituciones públicas. ¡Tómala!

Por lo que así estuvo la exhibida y “quemada” para Alday Lara, si se toma en cuenta que está al frente de una instancia que en teoría es de las encargadas de conservar el medio ambiente, pero en la práctica más bien son de las que dan el consejo y se quedan sin él, por solamente así entenderse que ni a las empresas que contratan en la administración estatal “les leen la cartilla”, o el reglamento en ese ámbito. ¡De ese tamaño!

Así que a querer y no, pero con eso se pone de manifiesto que los de la Proaes son unos auténticos candiles de la calle y oscuridad de su casa, por “de los dientes para afuera” promover que se cumpla con las cuestiones proambientales, pero en contraparte ellos no hacen lo propio con quienes les prestan servicios a las dependencias gubernamentales, como públicamente quedara demostrado con esa ventaneada que les dieran.

Y para quien dude de lo anterior ahí tienen lo apuntillado por el activista y representante de la organización Caminantes del Desierto, Sergio Müller, quien dejó en claro que no se está respetando la normatividad vigente al respecto, al no impedir que las compañías contratadas cometan esos arbocidios, simplemente porque es algo que no previenen, con todo y que por sentido común es algo que no deben hacer. ¿Qué no?

Tan es así que Müller señalara con dedo de fuego que: “Es importante que el Gobierno del Estado, a través de la Proaes, realice capacitaciones y pláticas de sensibilizaciones a su personal, así como a sus contratistas en el tema de la Ley del Árbol que tenemos en Sonora, donde prohíbe este tipo de acciones, así mismo que ya se han hecho acciones similares que van contra la Ley del Árbol”, por lo que no son hechos aislados ¡Quíhubo!

Para el caso puso como ejemplo que en el Centro de Gobierno de la noche a la mañana encalaron todos los árboles, lo que no es algo recomendable, porque los daña; en tanto que en el Centro de Usos Múltiples (CUM) se les han practicado podas excesivas para darles formas que no les corresponden, y puros atentados de ese tipo han estado teniendo lugar, pero lo que es Alday Lara, ¡bien gracias!, porque ni la cara da. ¡Vóitelas!

No obstante y que en base a las estadísticas del Instituto Municipal de Ecología, los reportes en la Ciudad del Sol por ese motivo se cuadruplicaron durante el primer trimestre del 2023, al sumar 79, comparados con los 19 del 2022, pero ni así ha querido “reverdecer” la de la Proaes, o Perla Patricia. ¡Así la negligencia!

¿Rebasan a Secretario?…Quien por lo visto nomás no les ha encontrado el lado a los ex concesionarios del transporte público de Hermosillo requisados en el 2018, es el nuevo secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, y para evidencia está el que ahora su inconformidad la llevaran ante del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, donde se manifestaron el pasado viernes. ¿Cómo ven?

A ese punto se están rebelando los camioneros que fueron sacados de circulación en el sexenio estatal anterior, y es por lo que en esta ocasión hicieron un plantón ante esa institución para exigir la pronta solución a la demanda que interpusieron, en lo que es una querella por daño patrimonial y moral por la requisa de la que fueron objeto, y es por lo que desde entonces han estado abogando para que se les indemnice. ¡Palos!

De ahí que en el marco de esa protesta que realizaran en la confluencia del bulevar Rodríguez y calle Veracruz, lo que es el ex transportista, Juan Miguel Llanez Ortega, dejara en claro que: “Estamos reclamando los daños que hemos padecido estos cinco años los ex concesionarios por habernos privado de nuestro trabajo. Aquí somos un grupo de 126 concesionarios, pero representamos 200 concesiones”. ¡Así el dato!

Al resaltar que si bien el Gobierno del Estado los ha estado respaldando con un apoyo social de $15 mil pesos mensuales, en lo que el trámite legal llega a su término, pero aun así es un juicio que se ha seguido alargando en su perjuicio, al extremo de que en ese tiempo ya han fallecido 20 de los demandantes que no pudieron ver recuperado su patrimonio, y es por lo que estarán radicalizando sus manifestaciones. ¡Cuando menos!

Luego entonces así “se le están saliendo del guacal” a Salazar Razo, y además porque el respaldo que en el ínter les proporcionan ya no les alcanza, por el aumento de precios que ha registrado la canasta básica, y es por lo que remarcaran que el medio millón de pesos que les ofrecieron por concesión no lo aceptaron porque ya está fuera de lugar, al sostener que de haber sido al principio, otra cosa hubiera sido. ¡Eso dicen!

En esos términos han estado “los fierros en la lumbre” para Adolfo, ya que también han seguido los bloqueos de calles por parte de los del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (Sntea), para exigir la destitución de la directora, María Engracia Carrazco Valenzuela, por hostigamiento y acoso laboral; e igual están los del Conalep por la nulidad que ha resultado ser “el nuevo” de Guillermo Díaz Robles. ¡Ups!

¡Reto extra para Fiscal!…El que vaya que sí que va tener doble chamba, es el recién nombrado nuevo Fiscal estatal, Gustavo Salas Chávez, por el relajamiento que dan cuenta que había al interior de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la que ahora está a cargo, por la reincidencia con la que sus integrantes transgredían la Ley al ampararse en sus “charolas”, y cuyas indagaciones terminaban en nada. ¡Ñácas!

Al respecto para muestra basta un nuevo botón, al trascender que la misma Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación contra un agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Guaymas, por el delito de extorsión, pero como suele suceder, sin hacer pública su identidad, para que la ciudadanía sepa de quien cuidarse, porque invariablemente terminan tapándose con la misma cobija de la impunidad.

Aun y cuando de acuerdo a las primeras pesquisas investigativas se determinó que el elemento de la AMIC quiso “llevar algo má$ que agua para su molino”, por según esto pretender intimidar a una madre de familia para que retirara una denuncia por abuso sexual registrada en agosto de 2022, al ser víctima de su ex pareja, quien casi por nada ya se encuentra detenida en la cárcel del puerto guaymense. ¡De ese vuelo!

Sin embargo y por tratarse de una grave acusación contra de un servidor público, lo que es a la Fiscalía Anticorrupcion de Sonora (FAS), en la que cobra el tachado de fantasmal de Rogelio López García, es a la que le correspondería la principal responsabilidad en ese proceso investigatorio, en aras de un esclarecimiento inmediato, ya que por su condición de pertenecer a esa corporación, le fincarían una sanción mayor. ¡Ajá!

O séase que Salas Chávez no sólo tendrá que trabajar hacia el exterior, sino que igual requerirá hacer “una limpia” en lo interno, por esas “manzanas podridas” que se ha demostrado que hay, y que es algo que se elucubra que ha influido para que la mayoría de los homicidios de los policías de ese ente de procuración de justicia no hayan sido resueltos. ¡A ese grado los asegunes que hay!

Cunde ejemplo “Narco”…Para que vean hasta donde está llegando ya el mal ejemplo del “Narco”, ahí tienen que estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar), plantel Guaymas, simularon una ejecución para intimidar a la comunidad estudiantil y que no votaran por el “Partido Rojo”, la cual grabaron mediante un video que difundieron a través de las redes sociales. ¡De no creerse!

A ese extremo ya están “jugando” a ser criminales, a partir de como cinco alumnos del Cetmar filmaron en el interior de la escuela la recreación de un asesinato al estilo del crimen organizado, al aparecer encapuchados y como si portaran armas largas, para con palabrotas altisonantes exigir votos para una candidata a reina de ese centro escolar, por lo que así está la degradación social como nunca antes. ¡Órale!

Razón por la cual es que al titular administrativo de la Dirección General de Educación Tecnológica (Dgeti), Julián Martínez, “no le temblara la mano” para suspender por 15 días a los preparatorianos que la “jugaran” de sicarios, con todo y que el alcahuete de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, luego luego intercediera con sus enviados para que no los castigaran. ¡Así la solapada!

Es decir que Aarón Aurelio y sus corre ve y diles abogaron para qué a esos desubicados escolapios, que van por muy mal camino, no los expulsara ni suspendieran, bajo el argumento de que tienen derecho a la educación, pero también a respetar la normatividad, y es por lo que se les brindará apoyo psicológico para erradicar cualquier tipo de violencia, o conducta negativa que altere el ambiente de paz escolar. ¿Será?

Aun así, y por encima de esa solapada de Grageda, lo que es Martínez se mantuvo en su postura y los dejaron fuera de la academia por dos semanas, en aras de sentar un precedente para que no vuelvan a suceder esos actos. ¡Es lo menos que se requería!

