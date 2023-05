Sin medias tintas

Alerta por la meningitis

Sube de tono lío del agro

Un éxito Fiestas del Pitic

¡Arma plan nuevo Fiscal!

Por Martín Romo (El Verdugo)

Alerta por la meningitis…Y más que apostarle a seguir relajado, o continuar minimizando, como ha sido su política, el que bien haría en “curarse en salud”, es el secretario de Salud estatal, José Luis Alomía Zegarra, y es que tras el reciente brote de casos de meningitis en clínicas particulares de Matamoros, Tamaulipas, como antes sucediera en Durango, se limitó a decir que aquí no pasa nada de eso. ¡Zaz!

Y es que contrario a la alerta sanitaria que ya emitieran en la citada ciudad tamaulipeca, que colinda con Brownsville, Texas, después de que aflorara más de una veintena de enfermos, aunque hasta ahora sólo han reconocido a ocho pacientes, cinco de Estados Unidos, uno de los cuales falleció; y tres más de esa citada frontera mexicana, después de que los atendieran en el Centro Quirúrgico River Side y la Clínica K-3. ¡Ups!

A tal punto está la contaminación por esa infección causada por un hongo, la cual se propaga a los pulmones, cerebro y médula espinal, que ya se integró un Comando de Vigilancia Epidemiológica para rastrear a unas 500 personas que se operaron en las dos mencionadas clínicas estéticas que ya fueron clausuradas, y a las que los gringos acuden a hacerse liposucciones y demás “arreglitos” por ser más baratos. ¡De ese pelo!

Pero en tanto que hasta el Departamento de Salud de Texas ya alertó por ese mal que contrajeron residentes del “otro lado”, por medio de procedimientos quirúrgicos que se practicaron en territorio mexicano, lo que es Alomía Zegarra asegura que por estos lares todavía no hay nada de que alarmarse, a pesar de que lo que es la llamada meningitis fúngica cada vez se está haciendo más recurrente, a partir de las malas cirugías. ¡Glúp!

Ya que no obstante y ese escenario de riesgo latente, sostiene que para la Entidad hasta el momento no ha habido ninguna advertencia, al señalar que: “En Sonora no hemos tenido una situación similar derivado de estos anuncios que se hacen de otros Estados, o de la misma Cofepris, o de la misma Dirección General de Vigilancia Epidemiológica de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud”. ¡Así el dato!

Tan es así que José Luis afirmara que lo que son los operadores de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sonora (Coesprisson), según esto constantemente verifican los centros hospitalarios privados para conocer los casos de los clientes que reciben y saber si alguno acudió por algún padecimiento contagioso, y de esa forma evitar que cunda un posible virus. ¿Será?

Aunado a que aclarara que para entrar en funciones requieren de una anuencia, de ahí que precisara que: “Cuando una clínica o un hospital privado va a iniciar operaciones, dentro de su programa de actividades para poder operar y brindar sus servicios necesitan de la autoridad sanitaria, que a través de la Coesprisson se les da esa licencia”, lo que es una forma de mantener regulada su operatividad, por lo que pudiera suceder.

Sin embargo y por encima de los dichos de Alomía, es evidente que cada vez hay un mayor peligro con las cuestiones quirúrgicas que conllevan la inyección de un anestésico en el área alrededor de la columna vertebral, por la probabilidad de una infectada de esas que es altamente letal, la cual provoca fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, náuseas, vómitos, confusión o sensibilidad a la luz, entre otros síntomas. ¡Ouch!

Sube de tono lío del agro…El que sí que es un movimento que ha seguido “agarrando vuelo”, es el de los productores agrícolas que exigen un precio especial para la tonelada del trigo y maíz, de $8 y $7 mil pesos, respectivamente, como lo exhibe el que ayer al unísono manifestaran: “Estamos cansados de no ser escuchados”, ante lo que es esa reiterada demanda que le han hecho a las instancias gubernamentales. ¡Palos!

En lo que es una consigna que lanzaran en el marco de un acto en el que los dirigentes de los agricultores de Sinaloa, Chihuahua y Baja California se unieron al plantón que sus homólgos sonorenses mantienen ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Cajeme desde hace 15 días, como una forma de solidarizarse en cuanto a esa petición, que hasta ahora han venido llevando a cabo en sus diferentes regiones.

Casi por nada es que adelantaron que ya acordaron que ahora harán un frente común todos los afectados, para juntos viajar a la Ciudad de México, y que de esa forma la Federación ya no los esté engañando por separado, como hasta ahora lo ha hecho, y que realmente “les presten oídos”, a cuya cruzada también se unirían Michoacán, Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán y Chiapas, entre otras Entidades. ¡Pácatelas!

Para el caso quien dejó muy en claro que han sido muy pacientes en esta lucha, pero que el gobierno les ha estado “viendo la cara” con propuestas que no ayudan en nada, y que tampoco formalizan, es el presidente de la Organización de Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltasar Valdez, y es por lo que apuntillara que han estado manifestándose de manera pacífica, pero que si hay que subir de tono las protestas lo harán. ¡Tómala!

Eso al manifestar que ya se encuentran desesperados de no ser atendidos, por lo que de seguir así las cosas, y la cerrazón oficial, optarán por radicalizar su postura, con lo que podrían recurrir a cierres de carreteras y aeropuertos, bajo la advertencia de que no es una amenaza, si no, una reacción a la falta de atención, por lo que así se “estaría rompiendo la liga”, con relación a ese conflicto del agro al que sigue sin verséle un salida.

Un éxito Fiestas del Pitic…Las que reportan que fueron un éxito en todos los aspectos, son las Fiestas de Pitic 2023 que acaban de concluir, tanto en asistencia, al romperse récord con más de 208 mil personas que abarrotaron los escenarios los cuatro días que duraron; como en el rubro económico, al lograrse una derrama económica de $46.6 millones de pesos, que es más del 50% mayor que la del año pasado. ¡Órale!

De ahí que ante ese logro obtenido, quien ayer todavía debió haber amanecido “bailando en un pie” de contento, es el alcalde Antonio Astiazarán, y no es para menos, porque además se obtuvo un “Saldo Blanco”, lo que no es “enchílenme otra gorda”, por el “gentío de gente” que hubo en los conciertos estelares, como en el de Julión Álvarez, al que acudieron alrededor de 75 mil almas, según el informe que pleno lunes rindiera.

Y por si eso fuera poco todavía el domingo se tuvo un cierre con broche de oro, con lo que fuera la actuación del cantante colombiano, Sebastián Yatra, que atrajo una multitud a lo que fuera el Foro Pino Suárez, colocado en la parte trasera del Museo de la Unison, y que se comparó “al jalón” que tuviera el Julión, por lo que también se armó el fiestón, con asistentes hasta en los tejados de los edificios aledaños. ¡Qué tal!

No en balde es que la directora de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico, Gertie Agraz Boeneker, manejara que los comercios participantes en las vendimias por esa festividad para celebrar el 232 aniversario de fundación de la Capital hermosillense, dieron cuenta de que tuvieron un incremento en sus ventas de entre un 10% y un 15%”, comparadas con las del 2022, por lo que vaya que si que “le$ re$ultó” el negocio.

Ante lo que está de más el resaltar que así están las “orejas y rabo” que cortara Astiazarán Gutiérrez, con lo que fuera la edición 21 de esas fiestas que estuvieran de primerísimo nivel, con las presentaciones además de Diego Torres y Natalia Jiménez, y más de mil 200 artistas, de ahí que mejor invertidos no pudieron haber estado los $14 millones 400 mil pesos que se destinaron para esa celebración, por todo lo que se generó.

¡Arma plan nuevo Fiscal!…Quien está dando muestras de saber donde está parado, es el nuevo Fiscal del Estado, Gustavo Salas Chávez, al revelar que el combate a la impunidad y recobrar la confianza ciudadana en la institución, será la principal misión a afrontar como nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), como lo expresara en su primera declaración ante los reporteros. ¡Ni más ni menos!

Es por eso qué a cinco días de asumir el cargo, destapó que actualmente está en marcha un diagnóstico minucioso en ese ente justiciero, con la finalidad de conocer a detalle la situación que prevalece en todas sus áreas, con la mira puesta en trabajar para mejorarlas, a fin de hacer más eficiente su accionar; pero además para saber quién es quién, y no precisamente en los precios como la Profeco. ¿Cómo ven?

Razón por la cual es que dejara asentado que a pesar de que ya cuenta con una serie de estrategias enfocadas a la construcción de un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo, a su juicio resulta importante llevar a cabo una evaluación general que permita hacer una planeación para reforzar la FGJE con un gasto responsable, con lo que está denotando que tendrá un máximo cuidado en todos los ámbitos. ¡A ese grado!

Y como para que no quedaran dudas al respecto, es por lo que Salas Chávez puntualizara que: “Si tenemos claramente ya los lineamientos estratégicos para empezar a avanzar, pero previo a ello tenemos que hacer un diagnóstico porque no podemos caer en ocurrencias, pero sí tenemos ya unos lineamientos generales que nos permitirán construir un programa de trabajo para la institución en el corto, mediano, y largo plazo”. ¡Mínimo!

Lo anterior porque anticipa que su compromiso con la ciudadanía será el garantizarle un trabajo de la Fiscalía las 24 horas del día, para de alguna forma estar a la altura del cargo que representa, y de esa manera corresponder a la confianza que le otorgara el gobernador, Alfonso Durazo; así como el Congreso del Estado, y es en lo que hoy por hoy está enfocado, como es en ese proceso de transición. ¡De ese nivel!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook